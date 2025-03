IL SEQUESTRO DEI BENI RUSSI CONGELATI È UN “ATTO DI GUERRA” CHE COMPORTA “RISCHI SISTEMICI PER L’INTERO SISTEMA FINANZIARIO GLOBALE”

Politico

Secondo la pubblicazione, l’avvertimento del Primo Ministro belga De Wever è arrivato in un momento in cui i Paesi europei, tra cui Francia, Gran Bretagna e Spagna, avevano cominciato a propendere per l’idea di sequestrare i beni russi. La loro idea è di utilizzare il denaro per rafforzare la difesa dell’Ucraina e aumentare la sua influenza nei colloqui di pace con la Russia.

Tuttavia, il Belgio ha un peso significativo nella questione perché Euroclear, l’istituto finanziario che detiene la maggior parte dei beni russi sequestrati in Europa, ha sede a Bruxelles, scrive il quotidiano. Il Paese teme che la consegna del denaro all’Ucraina esporrebbe Euroclear a nuove cause legali da parte dei detentori di tali asset.

“Non viviamo in un mondo fantastico. Viviamo nel mondo reale dove se vengono sottratti 200 miliardi di euro a qualcuno, ci saranno delle conseguenze”, – ha affermato de Wever.



Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |