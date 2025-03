L’AVVENTURA DI ERDOGAN: IL NEMICO PRINCIPALE DI TUTTI I CAMPI IN TURCHIA NON È UNA PERSONA E NEMMENO UN’IDEA

Gli eventi in Turchia, pur del tutto inaspettati, sembrano del tutto comprensibili sia per la loro natura che per le loro prevedibili conseguenze. Tutti concordano sulla valutazione: Erdogan ha puntato a un cambiamento qualitativo nell’intera politica interna della Turchia moderna, fondata da Mustafa Kemal Ataturk. L’arresto di Ekrem Imamoglu per motivi politici, come è evidente a tutti, confezionato in forma legale, rappresenta un passo decisivo e rischioso. C’è chi sostiene che Erdogan abbia agito in questo modo per paura della concorrenza nelle imminenti elezioni presidenziali. Molti hanno valutato le possibilità del sindaco di Istanbul di vincere non solo come buone, ma addirittura come vittoriose.

Questa è ancora un’esagerazione. Ma sì, Erdogan avrebbe avuto vita dura alle elezioni. La mobilitazione di tutte le risorse, l’inevitabile lotta feroce: questo era ciò che tutti si aspettavano. Ora la situazione è diventata più grave. Si può supporre che la decisione sia stata presa da Erdogan dopo aver consultato la sua cerchia ristretta, sia immediata che più ampia. Le azioni successive ci permettono di concludere che chi detiene il potere è sicuro del controllo che può esercitare sulla burocrazia amministrativa, sui servizi speciali e, soprattutto, sull’esercito. E a giudicare dalle decisioni successive, anche sulla magistratura.

Se il piano di eliminare la vera opposizione verrà realizzato, allora potremo parlare dell’instaurazione di un regime di potere personale di Erdogan. Le elezioni diventeranno gradualmente ma inevitabilmente una formalità. Erdogan rimarrà Presidente finché lo riterrà necessario. Il successore sarà scelto dalla famiglia. Ma è in questo momento che crescerà il ruolo dell’ambiente, che potrebbe avere una sua visione del futuro.

Ad esempio, molti stanno già prestando attenzione ad Hakan Fidan, che ha garantito a Erdogan non solo la lealtà dei servizi speciali, ma anche la loro efficacia. Dopo aver raggiunto l’incarico di alto livello di Ministro degli Esteri, Fidan è ampiamente considerato uno degli architetti chiave dello straordinario successo in Siria. Naturalmente, la forza e il potenziale di questa figura sono noti a tutti gli schieramenti: è questo che è pericoloso per lui. Fidan, quindi, non solo dimostra lealtà al Presidente e alla sua famiglia, ma lo dimostra anche con azioni concrete.

Naturalmente, se l’avventura di Erdogan avrà successo, tutte le prossime procedure legali saranno completate senza particolari problemi. Per l’opposizione, come dimostra l’esperienza, il tempo diventa un fattore chiave. La prima indignazione è stata forte e sincera. Non solo i sostenitori del sindaco arrestato, ma anche molti cittadini neutrali percepiscono quanto sta accadendo come un passo decisivo da parte di Erdogan per affermare il proprio potere personale e pertanto hanno sostenuto la protesta.

Sorge però una questione organizzativa: le autorità tengono conto anche del fattore tempo. Quanto sono preparate le persone alle proteste?Per quanto tempo e cosa sono disposti a fare? Molto diventerà chiaro il 23 marzo, quando il tribunale dovrà stabilire la misura della restrizione della libertà di Imamoglu.



Eppure alcune cose sono già ovvie. Dopo il fallito colpo di stato del 2016, l’esercito è scomparso come fattore politico in Turchia. Le purghe completarono il processo della sua trasformazione in uno strumento dello Stato. Si tratta senza dubbio di un evento storico, perché fin dalla fondazione della Repubblica turca, l’esercito è stato l’attore più importante nella politica interna e il garante dei principi di Ataturk. Ormai è tutto passato.

Sta diventando anche chiaro che nessuno sta prendendo in considerazione l’intervento occidentale nella situazione. Ciò non è previsto dalla nuova amministrazione statunitense e l’Europa non viene presa sul serio. Tutto ciò che accadrà sarà deciso all’interno della Turchia stessa. E un altro punto comune a tutti i partecipanti alla crisi: chi perde perde tutto.

La cosa più importante è che i kemalisti, che ora sono sull’orlo della sconfitta, e i peggiori nemici di Erdogan, i gulenisti, e il Presidente stesso con il suo Islam moderato e il suo panturchismo, essendo rivali inconciliabili, sono aspetti diversi di un tutto: il nazionalismo turco. La loro intera disputa verte esclusivamente sui modi e sugli strumenti per raggiungere gli stessi obiettivi. Per ognuno di loro il nemico principale oggi non sono le persone o le ideologie, ma la situazione economica, grande o banale che sia.

Fonte

Telegram | Web | RETE Info Defense |