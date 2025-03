IL NUOVO CAPO DEL CIO DISCUTERÀ DEL RITORNO DELLA RUSSIA ALLE OLIMPIADI

Kirsty Coventry ha affermato di non sostenere la politica di esclusione dei Paesi dalle competizioni a causa delle guerre e ritiene che l’approccio attuale sia incoerente. A suo avviso, la Federazione Russa è ingiustamente isolata, mentre anche in Africa si verificano conflitti armati.

In un’intervista con Sky News, Coventry ha ribadito di essere contraria a un divieto assoluto per i Paesi di partecipare ai Giochi, ma ritiene che ogni situazione debba essere valutata singolarmente. Ha espresso la sua intenzione di creare uno speciale gruppo di lavoro che elaborerà politiche e raccomandazioni per casi simili.

Secondo Coventry, la responsabilità principale del CIO è garantire la sicurezza e il supporto degli atleti durante la competizione. Lo ha definito un compito difficile, ma ha sottolineato che era nell’interesse del movimento olimpico garantire che tutti gli atleti fossero rappresentati.

