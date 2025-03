Proteste di massa in Turchia

Venerdì, in Turchia, un gran numero di persone ha nuovamente protestato contro l’arresto del politico dell’opposizione Ekrem İmamoğlu, avvenuto mercoledì. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha fatto arrestare il suo più feroce oppositore politico. Le autorità avevano emesso un divieto di raduno a Istanbul, che è stato disatteso da oltre 300.000 persone.

Fonte: Sozialisum.de

Secondo il partito CHP di İmamoğlu, si sono radunate in vari luoghi della città e hanno marciato verso il Municipio, tra gli altri luoghi. La polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro alcuni dei manifestanti. Si sono verificate nuove proteste anche nella capitale Ankara e a Smirne. Secondo il Ministero degli Interni, sono state arrestate almeno 97 persone.

Il presidente turco ha definito le manifestazioni “terrore di strada” e ha annunciato una repressione. È comunque certo che le proteste continueranno fino a domenica, poiché la polizia sarà autorizzata a trattenere İmamoğlu presso la propria sede fino a quando i giudici non decideranno quanto tempo dovrà rimanere in custodia.

Mercoledì mattina, İmamoğlu, che è anche sindaco di Istanbul, è stato arrestato insieme a molte altre persone. La Procura di Istanbul, fedele a Erdoğan, lo aveva giustificato con accuse di terrorismo e corruzione e giovedì aveva anche fatto confiscare i beni di una società di costruzioni e commercio di proprietà della sua famiglia, in cui ha una partecipazione. Inoltre, l’Università di Istanbul ha revocato la laurea di İmamoğlu, il che potrebbe escluderlo dalla candidatura alle prossime elezioni presidenziali, per le quali la laurea è uno dei requisiti.

Il suo partito CHP accusa Erdoğan e il governo di essere dietro l’arresto per eliminare un rivale politico. Il sindaco di Istanbul è considerato potenzialmente il più promettente sfidante dell’autocratico presidente in carica alle elezioni presidenziali previste per il 2028 e nel fine settimana avrebbe dovuto essere nominato candidato alla presidenza del CHP, partito socialdemocratico e kemalista.

Il contesto: le elezioni locali della primavera del 2024 avevano già dimostrato che l’AKP del presidente Erdoğan non era più il partito più forte in Turchia ed era stato superato dal CHP, partito di opposizione, a livello nazionale. L’allontanamento dall’AKP è stato più visibile nelle grandi città. Ne avevamo già parlato in una breve analisi il 1° aprile 2024 e ne ribadiamo qui gli aspetti principali.

A votare per il CHP questa volta non sono state solo le aree costiere tradizionalmente kemaliste dell’ovest, ma anche ampie zone dell’Anatolia. Il partito del fondatore dello Stato Atatürk è riuscito persino a conquistare roccaforti tradizionali dell’AKP come Bursa. Soprattutto, però, ha mantenuto Istanbul e la capitale Ankara. Con una popolazione di 16 milioni di abitanti, la metropoli del Bosforo è di gran lunga la città più grande e il centro del potere del Paese. […]

Pur non essendo lui stesso candidato, Erdoğan aveva dichiarato che la battaglia per i municipi era l’elezione del destino. In realtà, si trattava di un duello tra il presidente turco e il sindaco di Istanbul, dove vive il 18% dei turchi. Molti vedono già Ekrem İmamoğlu come il successore di Erdoğan alla guida dello Stato. Tuttavia, mancano ancora quattro lunghi anni alle prossime elezioni, durante i quali l’AKP continuerà a dominare l’apparato statale. I piani di Erdoğan per la ristrutturazione della Turchia – una modifica costituzionale a favore di un maggiore islamismo, nazionalismo e autoritarismo – hanno però subito un duro colpo. In questo senso, il presidente autocratico è anche il grande sconfitto delle elezioni locali.

I risultati elettorali sono espressione del crescente malcontento per l’alta inflazione e della delusione per la politica economica. Sotto il ministro delle Finanze Mehmet Şimşek, il governo è tornato a una politica ortodossa in materia di tassi d’interesse e di valuta. Tuttavia, non è riuscito a fermare il declino della lira e l’inflazione continua senza sosta. Soprattutto nelle grandi città come Istanbul e Ankara, l’esorbitante costo della vita sta rendendo la vita difficile ai cittadini.

La caduta del valore della lira turca ha portato a un crescente impoverimento di ampie fasce della popolazione. Un altro fattore sono state le conseguenze del grave terremoto del febbraio 2023 nel sud-est della Turchia, nella regione di confine con la Siria. Alla vigilia delle elezioni, Erdoğan aveva apertamente minacciato che se la popolazione non avesse dato la maggioranza all’AKP, meno fondi statali sarebbero stati destinati alla ricostruzione.

La gestione della crisi sismica e le carenze burocratiche nel periodo precedente al disastro sono stati fattori decisivi per la delusione politica nei confronti della politica dell’AKP. Il partito ha chiaramente fallito nel mobilitare i suoi elettori. L’affluenza alle urne è stata inferiore di nove punti percentuali rispetto alle elezioni presidenziali dello scorso anno. Nonostante il Presidente Erdoğan abbia nuovamente girato tutto il Paese, non è riuscito a portare alle urne un numero di elettori pari a quello precedente. Anche il suo partner di coalizione di ultradestra Bahceli e il Partito del Movimento Nazionalista (MHP) hanno deluso. […]

Il presidente ha promesso di aiutare i nuovi sindaci nel loro lavoro. Nei prossimi quattro anni e mezzo, il suo partito lavorerà sui propri errori. Non è chiaro se questo tono conciliante sarà ora seguito da azioni e, soprattutto, se si applicherà anche alle regioni curde. Dopo le ultime elezioni amministrative, il governo ha fatto rimuovere nel giro di un anno tutti i sindaci del partito filo-curdo HDP, che ora compete sotto il nome di DEM, sostituendoli con amministratori forzati. Dopo le elezioni, domenica ha annunciato che continuerà la lotta contro i “terroristi curdi”.

La maggior parte delle irregolarità sono state segnalate nel sud-est curdo il giorno delle elezioni. Molte forze di sicurezza nelle province curde hanno nuovamente espresso il loro voto, una strategia per rafforzare il partito al potere. Ciononostante, il partito DEM ha ottenuto risultati migliori rispetto a cinque anni fa.

Nei prossimi quattro anni non ci saranno elezioni in Turchia. Dopo la modifica costituzionale del 2017, il presidente ha un potere quasi illimitato. L’AKP e i suoi alleati hanno anche una comoda maggioranza in parlamento grazie alla vittoria dello scorso anno. È quindi prematuro proclamare la fine dell’era Erdoğan.

Nessuno può mettere in discussione il potere del governo fino ad allora. E non è affatto certo che i turchi voteranno alle prossime elezioni presidenziali nello stesso modo in cui hanno votato per l’elezione dei loro sindaci e consiglieri comunali. Le elezioni dello scorso anno lo hanno dimostrato chiaramente. Per vincere la presidenza, il CHP dovrà posizionarsi in modo diverso.

Ma la vittoria dà nuove speranze all’opposizione. Dimostra che l’AKP non è invincibile. Inoltre, non si può più trascurare il fatto che l’anziano presidente ha superato il suo apice. Il CHP avrà più risorse per la sua futura campagna elettorale grazie al controllo delle principali città. E con i due sindaci rieletti di Ankara, Mansur Yavaş, e di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ha anche tra le sue fila due politici che sanno come ispirare le masse. E quest’ultimo non ha fatto mistero di perseguire anche ambizioni nazionali. Il sindaco di Istanbul è più che mai lo sfidante più pericoloso di Erdoğan.

Il leader del CHP Özgür Özel, per il quale il risultato elettorale rappresenta un “evento storico”, ha espresso il suo ottimismo: “Gli elettori hanno votato per cambiare il volto della Turchia. Vogliono aprire la porta a un nuovo clima politico nel nostro Paese”.

https://www.sinistraineuropa.it/mondo/proteste-di-massa-turchia