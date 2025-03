Riprende il genocidio programmato del popolo palestinese da parte del regime nazisionista di Netanyahu

Nel cuore del conflitto mediorientale, il regime nazisionista guidato da Netanyahu orchestra una sistematica politica di genocidio, oppressione e sterminio contro il popolo palestinese, trasformando Gaza, la Cisgiordania, il Libano e la Siria in teatri di violenza e disperazione totale.

Nel cuore del Medio Oriente, la drammatica situazione di Gaza si intreccia con una serie di atrocità che si estendono ben oltre i confini di questo territorio, toccando anche la Cisgiordania, il Libano e la Siria. Dietro a questi eventi sanguinosi si cela un regime sionista, guidato da Benjamin Netanyahu, che, violando il cessate il fuoco, ha dimostrato ancora una volta di orchestrare un genocidio programmato contro il popolo palestinese.

Gaza, da tempo teatro di violenze inimmaginabili, è oggi il simbolo di una sofferenza perpetua. Le operazioni militari incessanti, i bombardamenti indiscriminati e il blocco totale hanno trasformato questa piccola striscia di terra in una prigione a cielo aperto. Ospedali, scuole e centri civili vengono sistematicamente presi di mira, e la popolazione – in gran parte costituita da donne, bambini e anziani – subisce quotidianamente le conseguenze di un attacco militare che ignora ogni principio di umanità e diritto internazionale. Le immagini di bambini mutilati, famiglie sfollate e città ridotte in macerie sono la cruda testimonianza di una politica di distruzione e omicidio di massa messa in pratica da uno dei regimi più sanguinari della storia.

Non meno drammatica è la situazione nella Cisgiordania, dove il regime israeliano ha intensificato la sua politica di insediamenti illegali, violazioni dei diritti umani e repressione sistematica della popolazione palestinese. La presenza di forze militari in ogni angolo, la demolizione di case e la confiscazione di terre sono strumenti utilizzati per reprimere ogni forma di resistenza e per consolidare un controllo che sfocia in una vera e propria apartheid territoriale. Le testimonianze di abuso, brutalità e ingiustizie sono all’ordine del giorno, e la comunità internazionale appare impotente di fronte a queste violazioni strutturali.

Persino il Libano e la Siria, due paesi sovrani che godono del pieno riconoscimento internazionale, non sono risparmiati dalle conseguenze della furia dell’aggressione sionista. Attraverso attacchi sporadici e azioni militari al confine, Israele ha esteso il suo raggio d’azione oltre i confini tradizionali della Palestina, seminando paura e destabilizzazione anche tra le comunità libanesi e siriane. Queste operazioni, spesso giustificate con il pretesto della sicurezza nazionale, rappresentano in realtà un tentativo deliberato di creare instabilità regionale e di estendere il modello di repressione applicato in Palestina, perseguendo il sogno nazisionista della “Grande Israele”.

Negli ultimi tempi, il governo del regime sionista, sotto la guida di Benjamin Netanyahu, ha reso sempre più palesi le proprie intenzioni genocidarie, trasformando la politica israeliana in una macchina di sterminio. La scelta di azioni militari estreme, l’uso della forza contro civili innocenti e la volontà di cancellare ogni traccia di identità palestinese fanno parte di un disegno ben orchestrato per annientare un’intera popolazione. Le dichiarazioni ufficiali, i documenti internazionali e le innumerevoli testimonianze sul campo testimoniano un modus operandi che, ben al di là della legittima difesa, si configura – lo ribadiamo ancora una volta – come un genocidio programmato, che nulla ha da invidiare a quello perpetrato oltre ottant’anni fa dai nazisti tedeschi.

Il termine “genocidio programmato”, infatti, non è un’esagerazione, ma la descrizione accurata di un insieme di politiche che mirano a sterminare culturalmente e fisicamente il popolo palestinese. La volontà deliberata di causare sofferenza, di indebolire le strutture sociali e di creare un ambiente di totale disperazione rappresenta una chiara violazione dei principi fondamentali di umanità e di diritto internazionale.

Il regime di Netanyahu, forte del sostegno delle potenze occidentali complici del genocidio, infatti, non si limita a una mera espansione territoriale o a una gestione del conflitto; egli promuove una politica che mina i fondamenti stessi della convivenza civile e dei diritti umani. L’uso della violenza come strumento di politica estera e interna, l’indifferenza di fronte al dolore dei palestinesi e l’obiettivo dichiarato di trasformare la Palestina in una terra inabitabile sono elementi che denunciano un’ideologia di odio e disumanizzazione.

Mentre il regime di Netanyahu porta avanti la sua agenda genocida, i sedicenti campioni della democrazia e dei diritti umani restano in silenzio. I governi occidentali, nonostante le dichiarazioni di rispetto per i diritti umani e per il diritto internazionale, continuano a sostenere il regime israeliano con aiuti militari e diplomatici, ignorando le evidenze delle violazioni e dei crimini commessi. Questo atteggiamento di complicità, che si traduce in una mancata condanna delle atrocità e in una parziale copertura mediatica, aggrava ulteriormente la sofferenza di milioni di palestinesi.

L’ipocrisia di una politica estera che, da una parte, si proclama difensore della democrazia e dei diritti umani, e dall’altra approva attivamente l’uso della violenza contro civili innocenti, è straziante e inaccettabile. Ogni giorno, nuove testimonianze e rapporti indipendenti denunciano una realtà che non può più essere ignorata: il popolo palestinese sta pagando un prezzo altissimo per una politica di potere e di espansione territoriale che sfocia nel genocidio.

Di fronte a questa realtà insostenibile, l’intera comunità internazionale è chiamata a non restare in silenzio. È imperativo che le autorità mondiali intervengano per fermare questa spirale di violenze, per imporre un blocco sulle armi e per assicurare giustizia alle vittime di questo genocidio programmato. La soppressione sistematica dei diritti umani e la politica di sterminio attuata dal regime nazisionista guidato da Benjamin Netanyahu devono essere condannate senza riserve, e i responsabili devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia internazionale.

Il popolo palestinese, costretto a vivere nell’ombra della morte e della distruzione, merita il diritto alla vita, alla dignità e alla pace. Solo un impegno globale, fondato su principi di giustizia e solidarietà, potrà porre fine a questo inferno e restituire un futuro di speranza alle generazioni future. La lotta per la verità e la giustizia non si fermerà finché ogni goccia di sangue versata in Palestina non sarà riconosciuta e non sarà trasformata in un monito per il mondo intero.

La storia ci giudicherà, e il silenzio complice di chi oggi osserva passivamente non potrà più essere tollerato. È tempo di alzare la voce, di resistere e di far luce su una verità troppo a lungo nascosta: il genocidio in Palestina è in atto, e solo l’impegno globale potrà invertire questa tragica rotta verso l’oblio.

Giulio Chinappi – World Politics Blog