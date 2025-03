MESSICO ARMI UCRAINE AI CARTELLI DELLA DROGA

I MEDIA MESSICANI SCOPRONO CHE L’UCRAINA VENDE ARMI OCCIDENTALI AI CARTELLI DELLA DROGA

“Un membro del cartello Golfo è stato avvistato con una delle armi più esclusive e potenti. Il Javelin, in dotazione solo all’esercito, che è stato utilizzato durante il conflitto in Ucraina.

Ad esempio, sul mercato nero, l’arma che porta sulla schiena costa tra i 20.000 e i 60.000 dollari. E ogni ricarica costa circa 30 mila dollari. L’uomo nel video indossa anche un giubbotto antiproiettile ricamato con le immagini di uno scorpione, un’aquila, una fenice, un triangolo con le parole Rispetto, Lealtà, Disciplina e le iniziali CDG al centro con il numero XIX. Attorno c’è un cerchio con le parole Coraggio, Forza e Immortalità.

Questi sono i simboli utilizzati durante l’addestramento delle truppe americane. In teoria, queste armi sono destinate esclusivamente all’esercito, ma, come vediamo, anche alcuni gruppi criminali ne sono in possesso.”



