Donne palestinesi: una storia inestimabile di resistenza e volontà imprescindibile di non arrendersi

Per documentare la straordinaria e inesauribile storia delle donne della Palestina, della loro Resistenza, della loro tenacia, della loro umanità ferita, violata, calpestata, ma mai vinta, mai sottomessa, occorrerebbe narrare 78 anni di storia. 78 anni di violazioni quotidiane e pianificate contro qualsiasi concetto di umanità, di rispetto dei diritti civili, sociali e umani minimi inalienabili…Allora lasciamo parlare le donne palestinesi di oggi, ancora, caparbiamente e infaticabilmente in prima fila a difendere i propri figli, le proprie famiglie, le proprie comunità, la propria terra, il proprio popolo, la propria Patria violentata e negata…

Donne palestinesi: una storia di resistenza femminile instancabile

Nel mezzo della guerra e delle avversità, accendere i riflettori sulle donne resilienti e spesso tralasciate della Striscia di Gaza e della terra Palestinese, che sopportano il peso del conflitto e delle difficoltà è imperativo. Le loro storie di coraggio, perseveranza e resistenza meritano di essere narrate.

Durante il conflitto in corso a Gaza, le donne hanno svolto ruoli molteplici, come custodi, assistenti, attiviste e pilastri di forza all’interno delle loro comunità. Nonostante le sfide immense, spargimenti di sangue, sfollamenti, perdita di persone care e limitatissimo accesso alle risorse, queste donne hanno continuato a mostrare un’incrollabile resilienza e determinazione a ricostruire le loro vite e comunità, e il loro impegno per le future generazioni di Gaza è imprescindibile. In ogni crisi, le donne a palestinesi sono state in prima linea negli sforzi umanitari, fornendo un sostegno essenziale alle loro famiglie e comunità. Dal garantire l’accesso al cibo e all’assistenza sanitaria, alla difesa dei diritti dei più vulnerabili, i loro contributi sono indispensabili per la sopravvivenza e il sostentamento delle loro comunità. Una spina dorsale di una società frammentata e sconfortata.

La nostra sordità collettiva alle storie delle donne palestinesi deve finire per il bene delle generazioni future e del mondo.

STORIE…

Freddo, alluvione e sofferenze materne; la storia di Fida, madre palestinese dal cuore di Gaza

Per Fida, madre palestinese di 7 figli, la parte più dolorosa di questa crisi è l’impatto sui suoi figli. “La sfida più grande è mantenerli in salute“, afferma. “Il freddo e l’umidità li rendono più vulnerabili alle malattie e l’accesso a cure mediche è molto limitato“.

Con l’arrivo dei rigidi mesi invernali a Gaza, innumerevoli famiglie cercano disperatamente di sopravvivere. Una di queste famiglie appartiene a Fida Soboh, una donna di 39 anni e madre di 7 figli, che vive in una tenda di fortuna dopo essere stata sfollata a causa della guerra. Originaria della città di Zahra, Fida rappresenta le sfide inimmaginabili affrontate dai rifugiati di Gaza, dove i fragili rifugi non offrono alcuna protezione dalle forti piogge e dalle temperature gelide.

Fida dice: “…La nostra tenda è costantemente un problema a causa del suo tessuto sottile. Non importa quante maglie indossiamo o abbiamo coperte, non possiamo sfuggire alla pioggia che penetra nella tenda e bagna i nostri letti e vestiti. Cucinare è difficile e i pasti sono spesso freddi. I bambini cercano di studiare, ma la mancanza di luce e di calore rende la cosa quasi impossibile. Il freddo e l’umidità hanno avuto ripercussioni sulla loro salute e dobbiamo lavorare ogni giorno per tenerli al caldo, all’asciutto e al sicuro.

La sera, nel letto, nell’unica stanza, si è in molti: uomini e donne, giovani e vecchi, fino a sedici, diciotto anni, in un solo ambiente. Nemmeno a letto si riesce a riscaldarsi, perché le lenzuola, le coperte, il materasso, sono bagnati e anche le mura muffiscono, come l’interno dei pozzi. A letto si ricevono calci e gomitate, perché si sta uno sull’altro e non si riesce mai a rivoltarsi. La mattina si è stanchi e ci si sente incattiviti. Non si sa più sorridere, non ci si scambia una parola buona. I bambini crescono così…”.

Nonostante queste difficoltà, Fida non si è concentrata solo sulla sopravvivenza della sua famiglia. Si impegna anche molto come volontaria per portare aiuto e sollievo alle persone della sua comunità. Persone che affrontano problemi simili. L’unione delle esperienze personali con l’impegno ad aiutare gli altri, ha reso Fida un simbolo di resilienza e determinazione, anche di fronte a sfide inimmaginabili.

Fida è uno degli 1,6 milioni di palestinesi, su un totale di 1,9 milioni di sfollati, che vivono in tende e rifugi temporanei; Luoghi in cui spesso non c’è altro che plastica. Questi rifugi forniscono una protezione minima dal freddo e dalla pioggia che hanno già causato inondazioni diffuse.

Spesso, centinaia di rifugi temporanei sono stati sommersi dalle acque alluvionali, lasciando le famiglie in una situazione ancora più disperata di prima.

Per Fida, la parte più dolorosa di questa crisi è l’impatto sui figli. “…La sfida più grande è mantenerli in salute. Il freddo e l’umidità li rendono più vulnerabili alle malattie e l’accesso alle cure mediche è molto limitato. Le inondazioni sono un grosso problema; Distruggono ciò che abbiamo e creano un ambiente insicuro e malsano. La parte più dura è lo stress mentale che provo nel vedere soffrire i miei figli e nel non poter offrire loro condizioni migliori. Perfino io mi preoccupo se sopravviveremo alla prossima tempesta…”

La lotta di Fida dopo la perdita del marito

L’anno scorso, Fida ha dovuto affrontare il martirio del marito per mano degli aggressori israeliani. “…La perdita di mio marito ha lasciato un vuoto emotivo e pratico enorme. Era il pilastro della nostra vita, ci dava stabilità e sostegno. Senza di lui, devo svolgere il ruolo di entrambi i genitori, il che è molto difficile. Dal punto di vista finanziario, la sua assenza ci ha resi ancora più vulnerabili, soprattutto ora che le risorse sono più limitate che mai…I miei sentimenti sono un misto di resistenza e speranza che la nostra sofferenza finisca e che un giorno saremo in grado di costruire una vita dignitosa e in pace…In quest’inverno sono già morti congelati circa 10 bambini e si prevedono altri decessi se non arriveranno aiuti urgenti. È stato anche lanciato l’allarme: se le restrizioni alla distribuzione degli aiuti non verranno revocate, altri bambini moriranno di freddo….”.

Il messaggio urgente di Fida al mondo

“…Voglio che la gente capisca che noi palestinesi non siamo solo statistiche. Siamo persone vere con sogni, famiglie e speranze per il futuro. Freddo, inondazioni e sfollamenti non sono problemi temporanei; sono problemi persistenti che erodono la nostra dignità e sicurezza. Vogliamo che il mondo ci veda, riconosca la nostra umanità e ci aiuti a ricostruire le nostre vite..IN PACE.”

“…I corridoi della mia memoria hanno sempre echeggiato con la narrazione vocale di mia nonna, e quindi con le narrazioni di lotta femminile. La sua voce proiettava sia l’arguzia che la resilienza di fronte alla pulizia etnica israeliana della Palestina e all’occupazione militare israeliana. Tuttavia, le testimonianze di mia nonna sono state raramente riconosciute. Da bambina affascinata dalla poesia e dalla letteratura, passavo ore a curiosare per poesie che cantavano profili come quella di mia nonna, e raramente riuscivo a trovare poesie che non riducessero la donna palestinese a una semplice caratteristica glamour ed esagerata, paragonandola agli uomini in un tentativo di lode malamente calcolato, non solo rubandole una parte della sua complessa umanità ma anche della sua femminilità. Raramente ho visto racconti che riflettevano mia nonna, mia madre o una donna palestinese che trattavano della maternità, senza feticizzare o vittimizzare. I saggi occidentali ben intenzionati sulle donne palestinesi erano spesso offensivi e riduttivi, illustrando una donna impotente, ignorante e stereotipata, che era disegnata con i colori dell’orientalismo. Per non parlare di quegli articoli occidentali non molto ben intenzionati che hanno dipinto palesemente le donne palestinesi come terroriste…”. Fatima giovane gazawita.

“…Storicamente, noi donne palestinesi siamo sempre state in prima linea nella resistenza. Non solo le vittime casuali della violenza, ma spesso guidato attivamente i movimenti di resistenza popolare e la rotta, o almeno contribuito al dialogo politico, sia con l’autorità assegnata o con un ruolo al tavolo di negoziati.

Nel documentario “ Naila e The Uprising”, viene raccontata la storia di una comunità impavida di donne in prima linea nella prima Intifada degli anni ’80. Politicamente, i comitati delle donne erano noti per il loro lavoro sociale, – dice Naima Al-Sheikh Ali, un’attivista intervistata nel documentario – ma, in realtà e segretamente, era tutto un lavoro politico. Quando ho partecipato a una proiezione per il film a Washington, DC, ho provato un senso di conforto, un senso di calore: le storie di coraggio e di incoraggiamento di mia nonna erano alcune delle tante, molte altre storie che erano vissute e narrate, non scritte e talvolta inascoltate..

Le donne palestinesi, scritte o non scritte, hanno sempre e continuano a ricamare il piano sia per la liberazione che per la nostra sovranità, per la resistenza e la riparazione delle conseguenze dell’oppressione. Se storie come quelle di mia nonna non sono adeguatamente rappresentate e riconosciute, intere generazioni di bambini e bambine potrebbero diventare analfabete alla propria storia e alle proprie potenzialità…”. Mariam dalla Cisgiordania

“…Questa aridità riguardante un movimento tanto necessario, di una rappresentanza impenitente e non adulterata della società palestinese è stata una delle tante ragioni per cui ho scelto di scrivere. Una delle storie che racconto più spesso, e una manifestazione della vita reale, è la storia che da dieci anni mi lega alla visione di poliziotti israeliani, poliziotti sotto copertura, soldati e coloni che aggrediscono la gente del mio quartiere con gas lacrimogeni, bombe sonore e proiettili rivestiti di gomma, il tutto confiscando forzatamente le case dei nostri vicini. Ciò che rende questa storia profonda per me, non è solo il trauma o la perdita violenta e storicamente ripetitiva, ma il modo dinamico e collettivo in cui la nostra comunità ha posto attivamente rimedio alle conseguenze di quegli assalti. Mia madre, così come le altre donne del quartiere, hanno focalizzato i loro sforzi e le loro azioni per liberare i giovani uomini, le giovani donne e persino i bambini dalla sorte dell’incarcerazione, strofinando yogurt sulle palpebre lacrimose, o come si ergevano con voci tuonanti e ostinate. Quella manifestazione di azione ha influenzato per sempre i modi in cui pratico, o rivendico, il mio stesso agire. Il ruolo delle donne palestinesi nel mio quartiere non era esclusivo per alleviare il dolore dell’oppressione israeliana, era anche un modello di leadership. Pochi mesi dopo che i nostri vicini hanno perso le loro case, la mia casa è stata presa con la forza e, motivata dalla rabbia e dal senso di urgenza, mia zia, all’epoca, insieme alle donne di Sheikh Jarrah, ha sfilato per il quartiere, cantando e tamburo su pentole e padelle, chiedendo giustizia. Quella protesta minore si è poi trasformata in un’enorme manifestazione settimanale indirizzata alla stampa, che a volte ha coinvolto migliaia di attivisti palestinesi, internazionali e israeliani…”.

Una dottoressa di 25 anni di Gaza che ha perso il lavoro durante l’attacco israeliano, Mona Al Hamarnah lotta con la paura di essere incinta in condizioni così difficili. Teme di perdere il suo bambino, perdere l’accesso alla nutrizione e perdere l’accesso a medici e infermieri per i controlli medici. Quelle paure pesano gravemente su di lei. lotta contro l’anemia da carenza di ferro, affronta condividendo i doveri domestici con il marito, cercando riposo in mezzo ai viaggi ardui durante le evacuazioni forzate, il tutto reso più difficile dalle carenze di calcio e ferro mentre la sua data di parto si avvicina.

“…Sono stata spostata tre volte. Prima, dal campo profughi di Al-Bureij al campo di Al-Nuseirat, poi al campo di Al-Maghazi, e infine alla città di Rafah. C’erano opzioni di trasporto disponibili, ma il costo era proibitivo. Tutti e tre gli spostamenti si sono verificati durante la mia gravidanza. Ho anche paura per la salute del feto, a causa delle condizioni circostanti e della mia precedente esperienza di aver perso il mio primo bambino nell’ottavo mese. Sono preoccupata per il futuro a causa della mancanza di servizi medici necessari e dell’indisponibilità dell’anestesia per il taglio cesareo… “, ha raccontato Mona.

Un’altra giovane madre, Wa’d Abu Tilak, racconta una storia simile. “…Ogni volta che c’erano bombardamenti durante la mia gravidanza, ero solita sanguinare a causa della continua, improvvisa paura e ansia. Avevo paura di partorire la mia creatura prima del suo tempo. Sono stata informata che questa è una grande possibilità, ma grazie a Dio, ho partorito la mia bambina in tempo. Ma il problema è che non posso nutrirla correttamente, il corpo di Ghazal è debole. Ora ha quattro mesi, ma riesco a malapena a dargli il latte, i pannolini e i vestiti invernali, a causa delle carenze e dei prezzi estremamente alti…Temo che soffra di malnutrizione, di cui i bambini di Gaza stanno morendo. La mia bambina è nata ccon un disagio respiratorio, probabilmente a causa dell’esposizione al fumo dei bombardamenti. Sono preoccupata che possa aver respirato il fosforo bianco in particolare, ma è tutta l’aria qui che è malsana e contaminata. Mia figlia non ha ricevuto tutti i vaccini che avrebbe dovuto avere, poiché ci sono gravissime carenze nelle forniture mediche a Gaza. Questo potrebbe, Dio non voglia, influenzare la sua immunità e rendere così facile prendere malattie in un ambiente così nocivo qui a Gaza, dove le persone lottano con la cura della loro igiene personale… “, ha detto Wa’d.

“…Da oltre un anno, la mia famiglia e io siamo sfollati dal nord di Gaza a Deir el-Balah, nel mezzo della Striscia di Gaza. Durante tutto questo tempo, noi, insieme al resto della popolazione di Gaza, abbiamo vissuto ogni tipo di tortura immaginabile e inimmaginabile. Una di queste è la fame. Gaza ora dipende completamente dagli aiuti alimentari. Da un luogo che poteva produrre il proprio cibo e sfamare la popolazione con verdure fresche, frutta, uova, carne e pesce, è ora diventato un luogo di carestia. Dall’anno scorso, l’esercito israeliano si è impegnato nel distruggere depositi di cibo, mercati, magazzini di stoccaggio di generi alimentari, fattorie e barche da pesca. Ha eliminato le forze di polizia che garantivano la consegna e la distribuzione degli aiuti, assicurando così che gli aiuti non venissero saccheggiati prima che raggiungessero chi ne aveva bisogno. Da un po’ di tempo, compriamo cibo ‘di soccorso’, non lo riceviamo gratuitamente il cibo, che era già costoso e inaccessibile prima, per la maggior parte delle persone, ora ha iniziato a scomparire. Ora, anche se potresti comprarne, non si riesce a trovarne…Per me è difficile spiegare e raccontare l’impulso della fame per qualcuno che non comprende la violenza di questi spasimi, ed è ancora più arduo spiegare questa esperienza mentre mi trovo sotto i bombardamenti e le incursioni costanti di Israele da più di 400 giorni… Ma ci proverò. Ogni giorno mi sveglio la mattina in una casa piena di familiari che cercano di sopravvivere a questa follia. Bevo un po’ di acqua appena potabile; ha un sapore salato sgradevole che non sazia la sete. Israele ha inquinato le falde acquifere e impedito l’ingresso del carburante, quindi l’ultimo impianto di desalinizzazione dell’acqua rimasto non funziona più. Se sono fortunata, prendo un po’ di caffè, ovviamente senza zucchero, e magari un pezzettino di pane. Poi cerco di dimenticare la fame concentrandomi sui miei studi. Avrei dovuto laurearmi l’anno scorso, ma non ho potuto completare il mio ultimo semestre perché è iniziato il genocidio. Dopo che l’esercito israeliano ha distrutto tutte le università, le autorità educative di Gaza si sono unite e hanno ideato un piano per far sì che gli studenti continuassero la loro istruzione online. Studio letteratura, il che richiede di sezionare un testo, di analizzare il linguaggio, i personaggi, le loro motivazioni e i loro sentimenti, ma non riesco a concentrarmi. Il mio cervello non si adegua; non riesco a comprendere ciò che sto leggendo. La nebbia cerebrale non se ne va, non importa quanto mi sforzi di concentrarmi. Il mal di testa è seguito da nausea e dal brontolio dello stomaco. Ciò che rende ancora più difficile concentrarsi mentre si muore di fame sono i bambini. Ho otto nipoti che vivono tutti con me qui nella stessa casa, e hanno tutti meno di sei anni. Ogni volta che piangono per il cibo, le madri cercano di cambiare argomento o di offrire il cibo scaduto che hanno. Eppure, quanto puoi essere convincente, quando il cibo è troppo difficile da avere anche per gli adulti? Mia sorella e mia cognata hanno dei bambini. Il latte artificiale è quasi impossibile da trovare, quindi cercano di allattarli al seno anche se loro stesse sono malnutrite. Immagina come si allatta un neonato nel vuoto…Perdonatemi se vi racconto la mia triste descrizione della nostra realtà, ma non c’è più spazio per le leggerezze perché ho fame. Tutto ciò a cui riesco a pensare è il mio stomaco vuoto. Tutto ciò che ho mangiato mentre scrivevo questo articolo è un pezzo di pane di grano vecchio e un po’ di cibo in scatola scaduto. E mentre Israele spera che moriamo di fame in silenzio, non lo faremo…Siamo donne e siamo palestinesi…”, ha raccontato Nour Elassy da Gaza.

“…Prima del 7 ottobre, vivevo in un appartamento che mio marito ha costruito dopo anni di lavori di costruzione. Quando scoppiò la guerra, mio marito perse il lavoro che era la sola fonte di reddito. Con tutta la famiglia siamo stati sfollati a Gaza City tre volte, attualmente siamo rifugiati in una tenda nel campo di Al Nuseirat, nel sud di Rafah, con mio marito e quattro giovani figli. La nostra casa era composta da tre camere, un soggiorno, una cucina e un bagno. Era completamente arredata. C’eravamo dedicati con tanta cura ad essa, ma ora tutto ciò che abbiamo è una tenda di una stanza. La nostra casa è stata completamente distrutta, quindi non sappiamo dove andremo a finire…Oltre a perdere la casa, ho anche perso la gravidanza di cinque mesi, quando rimasi scioccata dalla notizia che la casa dei miei genitori era stata colpita da un attacco aereo diretto, uccidendo due dei miei fratelli…Prima dell’attacco, ero calma e pacata, poi tutto è diventato deprimente. Ora passo il tempo silenziosamente e quasi assente, prima ero loquace e socievole. Quando i miei occhi incontrano gli occhi dei miei figli, mi sento persa… Anche quando ho il mio periodo, non posso fare la doccia o prendermi cura della mia igiene personale come una volta. Posso solo lavarmi in una tenda che manca di quattro mura e un bagno decente, e sento che la mia persona è violata…Abbiamo dovuto mettere un serbatoio in una grande buca che abbiamo scavato nel terreno, che usiamo insieme ad altre cinque famiglie. Mi sento umiliata, mi mancano le semplici cose della mia vita prima dell’attacco…Ogni essere umano a Gaza soffre di fame e sete, ma poiché la nostra tenda è vicina al confine con l’Egitto, la nostra famiglia è lontana dagli aiuti e a volte passano giorni interi senza una goccia d’acqua. Non riesco ad avere latte per il figlio più giovane, Sannad, che ora mangia solo cibo in scatola insieme al resto della famiglia. Sannad è sofferente a causa delle temperature fredde all’interno della tenda, e lui e altri della famiglia si ammalano costantemente, senza alcuna medicina accessibile…Avendo già perso una gravidanza, sono gravemente ansiosa per il futuro della mia famiglia. La mia vicina è stata uccisa insieme a suo marito, da un attacco aereo mentre partoriva. I miei due fratelli sono stati uccisi mentre cercavano di fuggire dalla casa dei miei genitori. Un altro mio fratello è stato amputato. Chi sarà il prossimo? Chi verrà ucciso? Sarò io? …”. Reham, una donna palestinese di 24 anni di Gaza.

“…In questo territorio contestato, le donne devono sopportare un lungo e frustrante processo quando perseguono un’istruzione universitaria all’estero…Per me, due diritti umani fondamentali sono il diritto all’istruzione e alla libertà di movimento, ora immaginate di averli negati entrambi. Questa è la situazione che si trova di fronte a molti che vivono a Gaza, dove le possibilità universitarie sono particolarmente limitate…La ricerca di un’istruzione superiore per le donne di Gaza è ostacolata dai blocchi che Israele ed Egitto hanno posto ai suoi confini. Di conseguenza, viaggiare nelle scuole al di fuori della regione richiede un permesso di uscita, per il quale gli aspiranti studenti spesso aspettano mesi, a volte più di un anno, solo per ottenere il rifiuto delle loro domande. Eppure, nonostante gli ostacoli e le battute d’arresto, l’unica cosa che vedo nelle storie di Gaza, in particolare delle ragazze, è la speranza. Qui ci sono tutte donne autentiche che si rifiutano di accettare il no come risposta, e sanno che il sistema deve essere cambiato…”, ha raccontato la fotoreporter palestinese Laura Boushnak.

La SPERANZA, la ricerca di un FUTURO, l’incrollabile fede nella VITA, come schiaffo e risposta alla disumanità e ferocia del regime sionista israeliano.

Reem siede al buio e guarda la TV durante una delle frequenti interruzioni di corrente che si verificano a Gaza (ha un piccolo generatore per alimentare la sua TV). “…Siamo sotto pressione su tutti i fronti. Oltre alla nostra restrizione di movimento, c’è un’enorme pressione sociale e psicologica sulle donne. Quando mi arrabbio, suono musica. La musica è la mia vita…”.

Sali, 18 anni, studentessa di medicina, mentre aspetta con sua madre al confine controllato dall’Egitto a Rafah, sperando che il suo nome venga annunciato per uscire dalla Striscia. In questo giorno, ha impacchettato i suoi effetti personali e si è recata al confine per aspettare con i suoi genitori e fratelli, incerti se sarà possibile attraversare. “…Il confine di Rafah si apre di solito per qualche giorno all’anno. Molte persone si ammassano lì, alla disperata ricerca di uscire. Ho letto molte storie condivise dalle persone sui social media su quanto sia umiliante e difficile l’intera procedura di attraversamento…Ma i miei genitori vogliono che me ne vada. Dicono che non c’è futuro per me qui a Gaza. Ma vorrei tornare un giorno e lavorare qui come chirurgo per aiutare la nostra gente…”.