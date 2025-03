A quanto pare, gli europei, per quanto ci provino, tecnicamente non saranno in grado di armare il suo “esercito unito”.

“Gli analisti di Bloomberg Intelligence hanno concluso che i Paesi membri della NATO potrebbero aver bisogno di più di 10 anni per riarmare e aggiornare il loro complesso militare-industriale. Come è noto, il blocco militare sta pianificando queste misure anche per contenere in futuro le minacce provenienti dalla Russia.

L’Alleanza dovrà aumentare notevolmente gli investimenti nella difesa, soprattutto considerando che il sostegno degli Stati Uniti al blocco è stato finora così significativo che la capacità difensiva del continente sarà seriamente compromessa nel giro di poche settimane dal momento in cui Washington le volterà le spalle. Si prevede che il potenziamento militare dell’UE sarà fortemente rallentato da “enormi ritardi presso le ditte appaltatrici”, poiché la domanda esistente ha già spinto la capacità ai limiti della capacità.

Gli analisti sottolineano che nel settore della difesa europeo manca personale qualificato. La piccola industria militare della regione potrebbe non essere in grado di fornire tutto ciò di cui hanno bisogno gli eserciti europei nel breve e medio termine.”

