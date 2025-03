Tô Lâm: “Massimo supporto per l’industria dei dati per trasformare il Vietnam in una nazione digitale”

Il Vietnam investe nel futuro digitale: il Partito e lo Stato forniscono il massimo supporto per sviluppare un’industria dei dati all’avanguardia, guidando la trasformazione digitale del paese verso un’economia e una società prospera. Questa spinta innovativa plasmerà il futuro nazionale.

Il Partito e lo Stato forniranno le migliori condizioni possibili e il massimo supporto per lo sviluppo dell’industria dei dati affinché il Vietnam diventi presto una nazione digitale, con una società digitale e un’economia digitale prospera, ha dichiarato il Segretario Generale del Partito Tô Lâm.

La sua affermazione è stata fatta durante il suo intervento al primo congresso nazionale dell’Associazione Nazionale dei Dati, per il mandato 2025-2030, svoltosi ad Hà Nội il 22 marzo. All’evento era presente anche il Primo Ministro Phạm Minh Chính.

Sottolineando l’importanza dei dati, il leader del Partito ha evidenziato come la trasformazione digitale, con i dati al suo centro, stia cambiando radicalmente il modo in cui le persone vivono, lavorano e si sviluppano.

Ha osservato che nella Risoluzione n. 57-NQ/TW, emessa il 22 dicembre 2024, il Politburo individua i dati come il nucleo della trasformazione digitale e una leva fondamentale per lo sviluppo. La Risoluzione delinea anche politiche pilota per stabilire un primo corridoio normativo volto a promuovere lo sviluppo e l’utilizzo dei dati.

Ha invitato l’Associazione Nazionale dei Dati a promuovere il suo ruolo fondamentale nella costruzione, nello sviluppo, nell’utilizzo e nell’arricchimento dei dati nazionali, concentrandosi sui quattro pilastri: persone, localizzazione, attività e prodotti. Ha richiesto all’associazione di applicare in modo proattivo, padroneggiare e avanzare verso l’autosufficienza nelle tecnologie fondamentali dei dati, in particolare nell’intelligenza artificiale (IA), nel big data, nella blockchain e nelle tecnologie del cloud computing.

Sottolineando il ruolo dell’associazione in numerosi programmi e iniziative chiave, Tô Lâm ha evidenziato la necessità di sviluppare un mercato dei dati per supportare lo sviluppo sostenibile, nonché di istituire un mercato nazionale dei dati e piattaforme di scambio dati per facilitare la ricerca, le startup, l’innovazione e lo sviluppo di prodotti e servizi correlati ai dati a supporto dello sviluppo socio-economico sostenibile.

Ha inoltre evidenziato l’importanza di costruire una piattaforma nazionale di intelligenza artificiale aperta, che consenta alle imprese di accedere facilmente all’IA e di applicarla, sottolineando che questa dovrebbe essere l’IA “Made in Việt Nam”.

Inoltre, è necessario prestare attenzione anche al potenziamento della cultura dei dati tra il pubblico, aumentando la consapevolezza, la conoscenza e le competenze in materia di dati per persone di ogni estrazione sociale, in particolare riguardo al valore e all’importanza della protezione dei dati personali e al rispetto delle normative legali.

Secondo il capo del Partito, dovrebbero essere organizzate a breve competizioni di sfide innovative basate sui dati per incoraggiare la comunità a sviluppare soluzioni creative guidate dai dati e per creare una piattaforma che massimizzi il potenziale umano in ambito scientifico e tecnologico. Ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare l’autosufficienza nella tecnologia dei dati e di dare priorità, incentivare e istituire meccanismi che garantiscano la concorrenza leale sul mercato, soprattutto su quello internazionale, dei prodotti tecnologici basati sui dati “Made in Việt Nam”.

Il leader del Partito ha richiesto il supporto per accelerare lo sviluppo di infrastrutture dati avanzate, inclusi data center in cui investono sia lo Stato sia le imprese private. Ha anche esortato a rafforzare la cooperazione internazionale, ad apprendere dall’esperienza globale, ad attrarre risorse e a partecipare a iniziative globali in materia di dati, aggiungendo che è necessario costruire meccanismi efficaci di applicazione e monitoraggio.

Le agenzie governative, con il Ministero della Pubblica Sicurezza e il Ministero della Scienza e della Tecnologia a guidare l’iniziativa, insieme ad altri ministeri e settori interessati, devono elaborare un sistema di monitoraggio più sincronizzato e rigoroso sfruttando le tecnologie digitali per garantire il pieno e efficace rispetto delle normative legali, ha affermato.

Ha enfatizzato la necessità di garantire la sicurezza dei dati sviluppando sistemi di protezione e servizi per la sicurezza dei dati, istituendo standard di sicurezza dei dati e formando un settore industriale dedicato alla sicurezza dei dati.

Accennando ad alcune lacune nella governance e nello sfruttamento dei dati, Tô Lâm ha affermato che la gestione dei dati non è solo una questione politica, ma anche tecnologica. Senza tecnologia, è impossibile raccogliere, archiviare, elaborare, analizzare e condividere i dati in modo efficiente e sicuro.

L’istituzione dell’Associazione Nazionale dei Dati ha una grande importanza, ha dichiarato, esprimendo la sua convinzione che essa guiderà l’implementazione della Risoluzione 57 e di altre risoluzioni in materia di scienza e tecnologia, permettendo così al Vietnam di diventare una nazione digitale dotata di governance digitale, economia digitale e società digitale basate sui dati del paese “accurati, sufficienti, puliti e viventi”.

Ha richiesto che venga completato un quadro normativo per i dati, per garantire che essi possano essere raccolti, trasferiti, collegati, condivisi e massimizzati, mantenendo al contempo la sicurezza, l’incolumità e la sovranità dei dati.

Durante l’evento, il Generale Lương Tam Quang, Ministro della Pubblica Sicurezza e Presidente dell’Associazione Nazionale dei Dati per il mandato 2025–2030, ha dichiarato che l’associazione fungerà da ponte per collegare le imprese e favorire un ecosistema dei dati diversificato e stabile a supporto della trasformazione digitale sostenibile in tutti i settori, ponendo le basi affinché il paese entri in una nuova era digitale.

L’Associazione Nazionale dei Dati ha il compito di collegare le agenzie regolatorie, le imprese, le organizzazioni e gli individui operanti nel settore dei dati. Essa mira a costruire un forte ecosistema dei dati, contribuendo allo sviluppo di un’economia digitale e aumentando il valore dei dati nell’economia nazionale.

VNS – 22 marzo 2025

