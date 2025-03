Ucraina cessate il fuoco la Russia ha dettato le condizioni

Il comunicato del Cremlino in seguito all’incontro in Arabia Saudita delle delegazioni di Russia e Stati Uniti:

La Russia e gli Stati Uniti hanno concordato la “Iniziativa del Mar Nero” per garantire la sicurezza della navigazione e il controllo delle navi commerciali.

Gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare le esportazioni russe di prodotti agricoli e di fertilizzanti, a ridurre i costi del trasporto marittimo e a migliorare l’accesso ai porti e ai sistemi di pagamento.

Condizioni:

Revoca delle sanzioni alla Rosselkhozbank, collegamento allo SWIFT, apertura di conti corrispondenti.

Rimozione delle restrizioni al finanziamento del commercio e alle transazioni con le aziende manifatturiere.

La Russia e gli Stati Uniti hanno concordato di vietare gli scioperi sugli impianti energetici per 30 giorni, con possibilità di proroga.

Entrambi i Paesi sosterranno gli sforzi dei Paesi terzi volti ad attuare gli accordi.

Russia e Stati Uniti continueranno a lavorare per la pace.

https://t.me/letteradamosca