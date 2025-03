Le Due Sessioni della Cina, un momento di riflessione e prospettiva per il futuro

Le Due Sessioni 2025 hanno evidenziato stabilità, innovazione e inclusività, elementi fondamentali per affrontare le sfide internazionali globali. In questo articolo tracciamo un bilancio finale di uno degli eventi politici più importanti della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Le Due Sessioni, l’appuntamento annuale che vede riuniti il Congresso Nazionale del Popolo (CNP) e la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CCPPC), rappresentano uno degli eventi politici più attesi e osservati della Cina. Questi incontri, che si tengono ogni anno a Pechino, sono molto più di una semplice routine istituzionale: costituiscono una vetrina attraverso cui vengono tracciate le linee guida del governo, vengono presentati gli obiettivi di sviluppo e si definiscono le priorità per l’anno a venire. Pochi giorni dopo la conclusione delle sessioni del 2025, è importante fare un bilancio conclusivo per comprendere il significato e l’impatto di questo evento, sia all’interno del paese che sulla scena internazionale.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel nostro precedente articolo, le Due Sessioni rappresentano il cuore pulsante della vita politica cinese. Il Congresso Nazionale del Popolo, che possiamo definire come il “parlamento” della Cina, e la CCPPC, il principale organo consultivo, costituiscono insieme il meccanismo attraverso cui il governo cinese articola il proprio percorso di sviluppo. In questi incontri vengono esaminati i risultati raggiunti nel corso dell’anno trascorso, vengono fissati nuovi obiettivi e vengono discusse le misure da attuare per affrontare le sfide emergenti.

Nel 2025, le sessioni hanno offerto un quadro chiaro della strategia cinese per il futuro, evidenziando una serie di temi fondamentali quali la crescita economica, l’autosufficienza tecnologica, la modernizzazione della difesa, la rivitalizzazione delle aree rurali e il consolidamento del modello di sviluppo di alta qualità. Questi temi non sono solamente indicatori di un’evoluzione interna, ma anche segnali per il mondo intero, che osserva la Cina come uno dei principali attori nella governance globale.

Le priorità e gli obiettivi esposti

Uno dei punti cardine delle sessioni di quest’anno è stato l’obiettivo di crescita economica. La Cina ha confermato un target del PIL intorno al 5% per il 2025, un dato che trasmette fiducia sia agli investitori interni che a quelli esteri, nonostante le pressioni derivanti dalle incertezze globali. Questo obiettivo non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di politiche volte a stimolare il consumo interno, promuovere investimenti in infrastrutture e sostenere l’innovazione tecnologica.

Parallelamente, il governo ha ribadito la necessità di raggiungere l’autosufficienza tecnologica. La Cina sta investendo massicciamente in settori strategici come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori e la biotecnologia, puntando a ridurre la dipendenza dalle tecnologie straniere. Queste misure sono essenziali non solo per consolidare la posizione della Cina nel panorama tecnologico mondiale, ma anche per favorire una crescita economica sostenuta e resiliente.

Un ulteriore tema centrale è stato quello della modernizzazione della difesa. Le sessioni hanno confermato che la Cina continuerà a incrementare il proprio bilancio della difesa, mantenendo una crescita a cifra singola, per sostenere la modernizzazione delle forze armate e garantire la sicurezza nazionale in un contesto di crescenti tensioni regionali e globali.

La rivitalizzazione delle aree rurali, o “vitalizzazione rurale”, ha rappresentato un altro punto cruciale. Il governo ha sottolineato l’importanza di elevare gli standard di vita nelle campagne, riducendo il divario con le aree urbane. Attraverso misure mirate – dalla lotta alla povertà estrema alla promozione di tecnologie agritech e di innovazione nelle pratiche agricole – la Cina intende creare un modello di sviluppo inclusivo che favorisca la prosperità comune, un tema che risuona profondamente anche in ambito internazionale.

Infine, il modello di sviluppo di alta qualità è stato ripetutamente evidenziato come priorità assoluta. Questo concetto, che implica non solo la crescita quantitativa ma anche quella qualitativa, abbraccia aspetti quali l’efficienza produttiva, la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica e la protezione sociale. Nel rapporto di lavoro del governo, “alta qualità” è emersa come parola chiave, sottolineando che la Cina si impegna a realizzare una crescita economica che sia duratura e vantaggiosa per l’intera società.

La dimensione democratica e consultiva delle Due Sessioni

Un aspetto distintivo delle Due Sessioni è la partecipazione di migliaia di deputati e di membri della CCPPC, che rappresentano tutte le regioni, le classi sociali e i settori della società cinese. Questa partecipazione massiccia è una manifestazione concreta della “democrazia popolare a tutto tondo”, un modello che va ben oltre il semplice voto elettorale.

Attraverso un meccanismo di consultazione che integra la voce di cittadini, esperti e funzionari di base, il governo cinese è in grado di raccogliere e analizzare un ampio ventaglio di opinioni e suggerimenti. Ad esempio, storie come quella dell’anziano Chen Junqing, che ha proposto miglioramenti sulle normative tramite un semplice suggerimento scritto sulla lamina di un pacchetto di sigarette, dimostrano come anche le piccole voci possano avere un impatto significativo. Questi processi di ascolto e consultazione sono fondamentali per garantire che le politiche adottate rispondano alle esigenze reali della popolazione.

Il sistema della CCPPC, pur non avendo funzioni legislative dirette, si configura come un banco d’ascolto per l’opinione pubblica e come un importante strumento per rafforzare il consenso sociale. La sinergia tra CNP e CCPPC permette di integrare la consultazione politica nella governance, rendendo il processo decisionale più inclusivo e orientato al benessere collettivo.

Le implicazioni internazionali

Visto il ruolo di primaria importanza assunto dalla Cina sullo scacchiere globale del XXI secolo, le Due Sessioni non hanno solo un impatto interno, ma rappresentano anche un segnale forte per l’arena internazionale. In un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche, incertezze economiche e sfide ambientali, la capacità della Cina di pianificare a lungo termine e di attuare politiche coerenti e ben strutturate risulta un elemento di stabilità e fiducia per il mondo intero.

Il modello cinese, basato su una combinazione di pianificazione strategica, investimenti in infrastrutture, innovazione tecnologica e attenzione al benessere sociale, offre spunti preziosi per altre nazioni che cercano di coniugare crescita economica e sostenibilità. In particolare, l’attenzione sulla riduzione delle disuguaglianze – tra aree urbane e rurali, tra ricchi e poveri – e l’impegno per la sostenibilità ambientale sono aspetti che possono ispirare politiche di sviluppo anche in contesti differenti.

L’interazione crescente della Cina con il mondo, espressa attraverso iniziative come la Belt and Road Initiative, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di attore chiave nella governance globale. Le Due Sessioni, con la loro ampia copertura mediatica e il coinvolgimento di giornalisti e analisti internazionali, fungono da finestra attraverso la quale il resto del mondo può osservare e comprendere il percorso di sviluppo cinese. Questo scambio di conoscenze e best practice favorisce la cooperazione internazionale e contribuisce a creare un ambiente globale più stabile e resiliente.

L’esperienza delle Due Sessioni del 2025 evidenzia come la Cina stia costruendo una governance in grado di coniugare stabilità e adattabilità. La capacità di pianificare a lungo termine, unita a un meccanismo di feedback e consultazione continua, consente al paese di rispondere rapidamente ai cambiamenti del contesto globale. Questo approccio integrato non solo rafforza la fiducia interna, ma offre anche un modello esemplare per altre nazioni, in particolare quelle in via di sviluppo, che devono affrontare sfide simili in un mondo in rapida evoluzione.

Guardando al futuro, la Cina dovrà continuare a navigare con agilità tra le sfide poste da un contesto globale in rapido mutamento, ma l’esperienza delle Due Sessioni del 2025 dimostra che essa possiede le risorse, le capacità e la volontà di trasformare ogni ostacolo in un’opportunità di crescita e di innovazione. La capacità di combinare tradizione e modernità, unità e diversità, rappresenta il vero valore della governance cinese, che continua a evolversi e a offrire spunti preziosi per il mondo intero.

In definitiva, le Due Sessioni testimoniano come il paese stia lavorando per creare una società più equa, innovativa e sostenibile, pronta a giocare un ruolo sempre più importante nel definire le dinamiche dello sviluppo globale. Con una strategia che unisce stabilità, innovazione e inclusività, la Cina si conferma come un modello di riferimento per il futuro, capace di ispirare e guidare non solo il proprio percorso, ma anche quello delle nazioni che cercano di costruire un mondo più prospero e sostenibile.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog