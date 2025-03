Tô Lâm: “Il futuro della generazione nascente”

Il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam afferma che il ruolo della gioventù è critico, rappresentando un pilastro per far avanzare la nazione verso una nuova era, la principale risorsa per costruire e sviluppare nuove forze produttive e pionieri in settori emergenti.

IL FUTURO PER LA GENERAZIONE NASCENTE

Articolo di Tô Lâm, Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam

Traduzione in italiano di Giulio Chinappi

Nel corso della storia della costruzione nazionale e della difesa del Vietnam, i giovani sono stati una pietra miliare, spesso considerati la spina dorsale della prosperità nazionale. Fin dalla fondazione del Partito Comunista del Vietnam, la gioventù è sempre stata la forza d’avanguardia, giocando un ruolo centrale, dalla lotta per l’indipendenza e la riunificazione nazionale allo sviluppo socio-economico odierno. L’eredità del Partito porta l’impronta di giovani leader talentuosi, compresi i primi Segretari Generali del Partito, leader brillanti e intellettuali che hanno assunto ruoli di rilievo sin dalla loro giovinezza.

Nell’era attuale, il ruolo della gioventù è ancor più critico, essendo il pilastro per far avanzare la nazione verso la nuova era, la risorsa principale per costruire e sviluppare nuove forze produttive e per fare da pionieri nei settori emergenti. In quanto futuri artefici del paese, rappresentano un elemento importante nel plasmare i valori, l’identità culturale, le tradizioni familiari e gli standard morali del Vietnam.

Successi e sfide

La crescita, la sostenibilità e persino il destino della nazione dipendono in gran parte dalla gioventù. Nel corso delle lotte del paese contro l’imperialismo e le invasioni straniere per conquistare l’indipendenza e la libertà, e per proteggere la sovranità e il territorio sacro della Patria, milioni di giovani hanno sacrificato la propria giovinezza, “determinati a sfidare la morte per la sopravvivenza della Patria”. La storia onora per sempre le generazioni di giovani che hanno marciato in battaglia con alta determinazione, incarnando lo spirito del “stare più saldi della catena montuosa Trường Sơn” e la ferma convinzione che “finché il nemico esiste, non ci ritireremo”. Sia in tempo di guerra sia nella costruzione e difesa del paese, la presenza dei giovani è sempre stata innegabile, rappresentata da movimenti come “Tre Prontezze”, “Tre Responsabilità”, “Cinque Azioni Volontarie” e slogan quali “Dove c’è bisogno, c’è la gioventù; dove ci sono difficoltà, c’è la gioventù”. Nei tempi moderni, i giovani continuano a guidare il processo di industrializzazione e modernizzazione della nazione, accompagnati dal motto “Gioventù vietnamita – Osa pensare, osa agire, osa assumersi responsabilità”. Negli ultimi anni, la gioventù vietnamita ha ottenuto notevoli risultati in ambito accademico, sportivo e culturale, elevando il prestigio internazionale del paese. Hanno conquistato premi prestigiosi in competizioni globali di matematica, fisica, chimica, informatica e innovazione tecnologica, dimostrando la loro capacità intellettuale e la forte competitività in un mondo sempre più globalizzato. Nello sport, giovani atleti hanno stabilito record globali e regionali, mostrando la loro forza fisica e lo spirito combattivo incrollabile.

In termini culturali, la giovane generazione riveste un ruolo vitale nel preservare, tutelare e promuovere l’identità culturale della nazione. In un’epoca di integrazione globale, molti dei valori culturali tradizionali del Vietnam hanno ottenuto riconoscimento internazionale grazie agli sforzi instancabili dei giovani negli scambi culturali globali e in eventi culturali e artistici creativi e diversificati.

Tuttavia, accanto a questi successi, si presentano grandi sfide. Pur essendo migliorata la qualità della forza lavoro, essa resta indietro rispetto alle nazioni sviluppate, soprattutto in termini di creatività, produttività del lavoro, competenze pratiche e padronanza delle lingue straniere. Sebbene il Vietnam sia attualmente tra le 34 economie più grandi al mondo, la sua produttività lavorativa si posiziona solo al 117° posto su 181 paesi e territori, equivalente a appena l’11,4% del livello di Singapore e al 35,4% di quello della Malaysia, per non parlare del divario con altre nazioni sviluppate.

Negli ultimi anni, insieme alla crescita economica, il Vietnam ha fatto notevoli progressi nel migliorare la qualità della vita, l’istruzione e l’assistenza sanitaria per la propria popolazione. Tuttavia, per quanto riguarda la salute fisica, il benessere complessivo e l’altezza media dei giovani, persiste un evidente divario rispetto ad altri paesi della regione e alle nazioni sviluppate in tutto il mondo. Secondo l’ultimo sondaggio condotto nel 2020, l’altezza media dei maschi vietnamiti era di 168,1 cm e quella delle femmine di 156,2 cm, valori inferiori rispetto a quelli di paesi confinanti come la Thailandia (maschi: 171 cm, femmine: 159 cm), la Repubblica di Corea (maschi: 174 cm, femmine: 161 cm) e il Giappone (maschi: 172 cm, femmine: 158 cm). L’aspettativa di vita media del Vietnam si attesta ora a 74,5 anni, quasi il doppio dei 45 anni del 1945 e circa 50 anni del 1975; tuttavia, resta inferiore di 5-10 anni rispetto al Giappone (84,6 anni), alla Corea del Sud (83,5 anni) e alla Germania (81,2 anni). Il tasso di malnutrizione da ritardo nella crescita, pari al 19,6%, supera di gran lunga quello del Giappone (2%) e di Singapore (4%), indicando che la nutrizione nell’infanzia continua ad avere effetti a lungo termine sullo sviluppo fisico dei giovani. Negli sport ad alte prestazioni, mentre il Vietnam eccelle negli sport che richiedono abilità tecniche, fatica a competere in quelli che esigono forza ed endurance.

Un’altra sfida per il Vietnam è il fatto che il paese sta ora transitando verso la fase finale del suo periodo d’oro demografico, sperimentando allo stesso tempo l’improvviso inizio di una popolazione che invecchia rapidamente. Nel 2011, le persone di 60 anni e oltre costituivano oltre il 10% della popolazione totale. Nel 2022, questa quota è salita a circa il 12,8%, rappresentando circa 12,5 milioni di anziani. Le proiezioni indicano che entro il 2036 la popolazione anziana costituirà il 20%, segnando l’ingresso del Vietnam nella fase di invecchiamento della popolazione. Con l’invecchiamento della popolazione, la percentuale della forza lavoro diminuirà mentre aumenterà il numero di persone a carico, intensificando il carico finanziario per la popolazione in età lavorativa. Questo cambiamento metterà sempre maggiore pressione sul sistema sanitario, poiché la domanda di assistenza agli anziani aumenterà notevolmente. Tale situazione rappresenta una sfida formidabile per la formulazione di strategie di sviluppo sostenibile che devono sfruttare efficacemente il potenziale della forza lavoro giovane prima che il paese entri pienamente nella fase di popolazione anziana.

Nel contesto dell’accelerata globalizzazione, l’identità culturale distintiva del Vietnam affronta rischi sostanziali di diluizione. Mentre il fenomeno dello scambio culturale e dell’integrazione su scala globale porta notevoli vantaggi economici e sociali, crea al contempo sfide significative per la conservazione e la promozione dei valori culturali tradizionali. Se le tendenze culturali straniere non vengono accolte con discernimento e selettività, esse potrebbero oscurare o addirittura erodere gli attributi unici della cultura nazionale. Una delle manifestazioni più evidenti di questo problema è il cambiamento nello stile di vita e nel modo di pensare tra i giovani. Molti giovani oggi adottano prontamente valori contemporanei provenienti dall’esterno, spesso senza dare la giusta considerazione ai valori culturali tradizionali della nazione. L’onnipresenza dei media, dei social network e dell’intrattenimento internazionale ha portato a un crescente distacco dagli elementi culturali fondanti della nazione, quali le arti tradizionali, i festival popolari, la cucina etnica e persino i valori morali e la solidarietà comunitaria, che da tempo sono il segno distintivo del popolo vietnamita. L’aumento dei problemi sociali, compresa la crescita delle attività criminali tra i giovani, unitamente alla penetrazione di tali problematiche nelle vite di una significativa percentuale di giovani, sta indebolendo la forza della nazione.

In un mondo di cambiamenti

Il mondo sta entrando in un’era senza precedenti di avanzamento tecnologico e scientifico. Lo sviluppo rapido e potente dell’intelligenza artificiale, della biotecnologia, dei big data e dell’automazione sta plasmando radicalmente il modo di lavorare, vivere e comunicare su scala globale. Ciò richiede che ogni nazione, incluso il Vietnam, prepari la sua gioventù per soddisfare i rigorosi requisiti di sviluppo delle risorse umane necessari per integrarsi nell’economia globale e per garantire uno sviluppo sostenibile.

Dal punto di vista intellettuale, la gioventù vietnamita oggi ha bisogno, più che mai, di creatività e pensiero critico, e della capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti tecnologici. La giovane generazione deve essere formata per diventare pioniera nella padronanza delle tecnologie emergenti, possedendo la competenza per condurre ricerche, sviluppare e applicare le più avanzate innovazioni nella realtà. Inoltre, è imperativo che coltivino una visione globale, migliorino le competenze di comunicazione internazionale e acquisiscano la padronanza delle lingue straniere per integrarsi senza soluzione di continuità nell’ambiente internazionale, posizionandosi così per competere in modo equo ed efficace con i loro pari globali.

Tuttavia, l’intelletto da solo non basta. Una costituzione fisica robusta e un carattere eccellente sono condizioni indispensabili affinché la gioventù possa adattarsi e svilupparsi in un ambiente globale sempre più competitivo. Una generazione in buona salute fisica garantirà una forza lavoro di alta qualità, contribuendo alla causa della costruzione e protezione nazionale. Di conseguenza, l’educazione fisica dovrebbe ricevere maggiore attenzione, integrata dallo sviluppo di un sistema sanitario pubblico completo e da infrastrutture sportive moderne, volte a migliorare la salute complessiva e ad aumentare la statura fisica del popolo vietnamita.

Nel processo di profonda e ampia integrazione internazionale, è essenziale che la giovane generazione non venga solo istruita, ma anche infusa di un forte senso di preservazione e promozione della cultura. La cultura riveste un ruolo integrale come fondamento spirituale dello sviluppo olistico dei giovani vietnamiti. Essa non solo plasma l’identità nazionale, ma serve anche da forma significativa di soft power, permettendo al Vietnam di affermare la propria posizione e immagine sulla scena globale. Inoltre, la coltivazione di valori morali solidi, di un profondo senso di umanità e di una elevata consapevolezza della responsabilità sociale deve essere attuata regolarmente, garantendo la formazione di una generazione di giovani che possieda sia capacità che carattere per contribuire in modo significativo allo sviluppo comune della società e del mondo.

In realtà, tutte le nazioni sviluppate, così come le potenze globali e regionali, hanno dato priorità all’educazione completa, allo sviluppo fisico e alla preservazione e valorizzazione della cultura nazionale, al fine di generare risorse umane di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dello sviluppo sostenibile. Dobbiamo apprendere e applicare con flessibilità queste lezioni internazionali per coltivare una generazione di giovani eccezionali, garantendo lo sviluppo stabile del paese nella nuova era.

Di fronte alle nuove opportunità del paese

Dopo 80 anni dalla fondazione della nazione, 50 anni dalla completa riunificazione e quasi 40 anni di attuazione del processo di rinnovamento, il Vietnam sta entrando in una fase di svolta del suo sviluppo, aprendo sia opportunità che sfide senza precedenti. Il paese si è integrato più profondamente nell’economia globale pur abbracciando trasformazioni potenti derivanti dai progressi scientifici e tecnologici e da sconvolgimenti globali.

Guardando al 2045, traguardo significativo che segnerà il centenario della fondazione della nazione, abbiamo fissato l’obiettivo strategico di diventare un paese sviluppato e ad alto reddito. Per raggiungere tale obiettivo, il Vietnam ha bisogno di una generazione giovane che eccella non solo in ambito intellettuale, ma anche per forza fisica, con una ricca identità culturale e la capacità di competere e stare al passo con le grandi potenze mondiali, consolidando così la posizione internazionale della nazione.

Il punto di vista costante del Partito e dello Stato è che il popolo debba essere il fondamento per uno sviluppo sostenibile, in quanto rappresenta sia l’obiettivo ultimo sia la principale forza trainante del progresso sociale. Inoltre, lo sviluppo socio-economico deve mirare a soddisfare le crescenti esigenze spirituali e materiali del popolo. Lo sviluppo umano è divenuto così una questione centrale e strategica, determinante per il successo del paese. Di conseguenza, il lavoro sulla gioventù è fondamentale per la sopravvivenza della nazione, gioca un ruolo chiave nel successo o nel fallimento della rivoluzione ed è un compito critico per l’intero sistema politico e la società. Investire e coltivare la gioventù è una priorità strategica in questa nuova fase. Costruire e formare una generazione forte, intelligente e civile è una solida base per l’ascesa continua del Vietnam, finalizzata a diventare un paese sviluppato – simbolo dell’aspirazione, della forza e della volontà della nazione.

Orientamenti per lo sviluppo umano verso il 2045

Guardando al 2045, con una visione di un Vietnam dallo sviluppo globale e integrato, gli orientamenti per lo sviluppo umano, in particolare per la gioventù, devono diventare una priorità strategica. Innanzitutto, è necessario investire significativamente in istruzione e formazione per sviluppare il bagaglio intellettuale e la conoscenza. Il sistema educativo deve subire riforme comprensive, focalizzandosi sullo sviluppo delle capacità creative, delle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle lingue straniere, delle competenze digitali e delle tecnologie avanzate. L’istruzione intellettuale deve andare di pari passo con quella culturale, etica e estetica per formare individui completi. Allo stesso tempo, promuovere uno spirito di autoapprendimento, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e costruire una società che valorizzi l’istruzione rappresentano anch’essi compiti chiave. Per costruire una forza d’élite, occorrono anche politiche speciali per attrarre giovani talenti che ritornino dall’estero, formando una forza lavoro in grado di competere a livello globale.

Inoltre, occorre una strategia per migliorare la salute e la forma fisica del popolo vietnamita. Lo sport scolastico deve essere promosso in modo sistematico ed efficace per migliorare la statura fisica dei vietnamiti. Dobbiamo fissare l’obiettivo che, entro il 2045, l’altezza media dei giovani vietnamiti raggiunga quella dei paesi sviluppati della regione, ad esempio 176 cm per gli uomini e 163 cm per le donne. Per raggiungere tale obiettivo, è urgente migliorare l’assistenza sanitaria pubblica e costruire infrastrutture sportive moderne. Inoltre, dovranno essere fissati obiettivi chiari per aumentare il numero di atleti di alto livello, con l’obiettivo di vincere medaglie in importanti competizioni internazionali come i Giochi Asiatici e le Olimpiadi, non solo in sport basati sulla tecnica, ma anche in quelli che richiedono forza fisica ed endurance eccezionali.

La cultura è un elemento indispensabile nella strategia di sviluppo umano. Dobbiamo continuare a investire nella conservazione e nella promozione dei valori del patrimonio culturale e artistico, modernizzandoli al contempo per mantenerli rilevanti nell’era attuale. L’obiettivo è formare un popolo vietnamita con una forte identità nazionale: patriottismo, compassione, creatività e integrazione globale, senza perdere l’essenza culturale. La promozione dell’industria culturale e la trasformazione della cultura in una forza economica nazionale e in soft power devono essere focalizzate come obiettivi principali.

Nella strategia di sviluppo demografico, occorre mantenere una struttura della popolazione equilibrata, sfruttando efficacemente il periodo d’oro demografico attuale prima dell’ingresso nella fase di popolazione anziana. La qualità della popolazione deve essere migliorata attraverso programmi completi di salute, nutrizione ed istruzione. Devono essere attuate politiche a sostegno delle giovani famiglie, che incoraggino una fertilità al livello di sostituzione e forniscano assistenza sanitaria completa per i bambini in modo armonico.

Coltivare qualità morali, ideali e uno spirito di dedizione tra i giovani è particolarmente importante. Occorre creare un ambiente che permetta loro di impegnarsi attivamente nella trasformazione digitale, nell’economia verde, nei progetti culturali nazionali e negli sforzi di integrazione globale. In questo modo, i giovani non solo potranno assorbire il meglio che il mondo ha da offrire, ma contribuiranno anche a promuovere i valori culturali unici del Vietnam in tutto il mondo.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, il Partito e lo Stato mobiliteranno risorse forti e complete per creare le migliori condizioni possibili per lo sviluppo delle giovani generazioni, in particolare della “Generazione Ascendente”, che entro il 2045 avrà tra la tarda adolescenza e i primi vent’anni. L’istruzione, la formazione, lo sport, la cultura e le politiche demografiche saranno priorità assolute nella strategia nazionale. Ogni politica, ogni programma d’azione, mira a migliorare la qualità della vita e la competitività internazionale dei giovani vietnamiti. Il Partito e lo Stato continueranno a sviluppare e implementare meccanismi e politiche che creino un ambiente favorevole affinché la gioventù possa crescere in modo olistico in virtù, intelletto, benessere fisico ed estetica.

È necessario sviluppare politiche mirate che responsabilizzino i giovani affinché prendano l’iniziativa nella produzione, nella ricerca e applicazione delle tecnologie, nella trasformazione digitale nazionale, nell’imprenditorialità e nell’innovazione; partecipando attivamente alla Quarta Rivoluzione Industriale, ai progetti di sviluppo socio-economico, garantendo la difesa e la sicurezza nazionale e rafforzando l’integrazione internazionale.

Allo stesso tempo, è necessario intensificare gli sforzi per sviluppare risorse umane giovani di alta qualità; rivedere, modificare e integrare le politiche nazionali chiave per i giovani talenti; nonché introdurre politiche rivoluzionarie nell’istruzione, nell’orientamento professionale, nella formazione tecnica, nell’occupazione, nell’edilizia abitativa e nelle strutture culturali e sportive per i giovani. Devono essere individuate misure specifiche per prevenire e ridurre al minimo il tasso di criminalità tra i giovani. Allo stesso tempo, occorre costruire un indice statistico completo sulla gioventù e criteri a livello provinciale per lo sviluppo giovanile in Vietnam.

L’Unione della Gioventù Comunista di Hồ Chí Minh dovrà continuare a migliorare la qualità e l’efficacia delle proprie attività, innovando contenuti e metodi in linea con gli obiettivi di sviluppo locale e nazionale, migliorando al contempo il benessere materiale e spirituale del popolo. L’organizzazione deve dare priorità all’impatto pratico, garantendo un coinvolgimento ampio e profondo di tutti i gruppi giovanili. Le unioni giovanili devono promuovere lo spirito di dedizione e il ruolo pionieristico dei giovani nello sviluppo socio-economico, nella difesa e sicurezza nazionale, nell’integrazione internazionale; nello sviluppo della scienza e della tecnologia, nelle startup innovative e nella trasformazione digitale; nel proteggere le fondamenta ideologiche del Partito, nel combattere le visioni erronee e ostili; e nel dare il loro contributo per prevenire e minimizzare il tasso di criminalità tra i giovani.

Oltre al sostegno fornito dal Partito, dallo Stato e dalle organizzazioni socio-politiche, il supporto e la cooperazione da parte delle famiglie, delle scuole e della comunità imprenditoriale rappresentano fattori chiave e indispensabili nel percorso di sviluppo della gioventù. Le famiglie fungono da base, le scuole da luogo di sviluppo intellettuale e personale, mentre le organizzazioni e le imprese sono ambienti ideali in cui i giovani possono esprimere la loro creatività, affinare le proprie competenze e acquisire esperienza pratica.

Soprattutto, la stessa gioventù gioca un ruolo decisivo nel successo di questi obiettivi e visioni. Ogni giovane vietnamita deve prendere l’iniziativa nell’apprendimento, nella formazione e nello sforzo per dimostrare le proprie capacità. Devono calcare con sicurezza la scena globale, portando con sé una vasta conoscenza, corpi sani e anime ricche dell’identità culturale vietnamita, preparandosi così a diventare cittadini globali con un’anima vietnamita, contribuendo alla costruzione e alla salvaguardia della Patria.

Con questa visione, il centenario della fondazione della nazione rappresenterà una tappa significativa, attesa con orgoglio e grandi aspettative. Nei prossimi 20 anni, in vista di questo traguardo, condividiamo l’aspirazione comune di coltivare una generazione di giovani vietnamiti che eccellano nell’intelletto, prosperino nella forza fisica e incarnino una ricca identità culturale, e siano abbastanza sicuri e capaci da stare al fianco degli amici internazionali, contribuendo a trasformare il Vietnam in una nazione forte e prospera.

