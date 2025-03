Il protezionismo accelererà “l’arrugginimento” dell’industria statunitense

In un contesto di crescenti tensioni commerciali, l’editoriale del Global Times mette in luce come il protezionismo statunitense rischi di accelerare il declino dell’industria navale degli USA, destabilizzando catene di approvvigionamento globali e minando la concorrenza aperta, con impatti significativi.

L’Ufficio del Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti (USTR) ha tenuto una udienza pubblica lunedì (ora locale) per raccogliere pareri sulla proposta di tassa rivolta alle navi costruite in Cina o battenti bandiera cinese. Tale udienza ha messo a confronto l’ossessione protezionista di alcuni politici statunitensi con le esigenze pragmatiche delle catene di approvvigionamento globali. Oltre 300 associazioni commerciali a livello federale, statale e locale, nonché centinaia di aziende e singoli individui, hanno presentato commenti contro tali oneri.

Dai broker navali in Florida agli agricoltori del Midwest, quasi tutti i gruppi si sono detti contrari alla tassa portuale, preannunciando una possibile reazione contro politiche unilaterali e dimostrando ancora una volta che il protezionismo è disconnesso dalla realtà e ampiamente impopolare.

La più forte opposizione è arrivata dalle imprese statunitensi. Jonathan Gold, vicepresidente per le catene di approvvigionamento e la politica doganale presso la National Retail Federation, ha affermato che i rappresentanti dell’industria vedono “questa misura come una minaccia maggiore rispetto alle tariffe”, poiché interromperà direttamente la stabilità delle catene di approvvigionamento. Kathy Metcalf, CEO della Chamber of Shipping of America, ha osservato con franchezza che sostituire le navi costruite in Cina non è come azionare un interruttore della luce. Seaboard, il più grande vettore cargo internazionale negli USA, gestisce una flotta di 24 navi – 16 delle quali costruite in Cina. Il suo CEO ha testimoniato che imporre una tassa portuale sulle navi di fabbricazione cinese “distrugge involontariamente i vettori di proprietà americana”. Molti imprenditori e rappresentanti dell’industria hanno ulteriormente sostenuto che utilizzare le tasse portuali per rivitalizzare l’industria navale statunitense è inutile, in quanto spingerebbe gli spedizionieri americani e i porti di piccole e medie dimensioni verso crisi di sopravvivenza, aumenterebbe i costi, ridurrebbe le esportazioni, taglierebbe i posti di lavoro, restringerebbe il PIL e infliggerebbe addirittura un colpo devastante all’economia degli Stati Uniti. Queste testimonianze dirette smantellano l’illusione della “rivitalizzazione industriale” promossa da alcuni politici statunitensi, esponendo il paradosso fondamentale del protezionismo: politiche emanate a nome della salvaguardia degli interessi finiscono spesso per danneggiare il sostentamento degli americani.

L’implementazione degli oneri portuali causerà anche il caos nell’industria navale globale, ulteriormente devastando una catena di approvvigionamento già fragile. Joe Kramek, presidente e CEO del World Shipping Council, ha calcolato che gli oneri portuali potrebbero aggiungere dai 600 agli 800 dollari di costo per container. Esperti e rappresentanti del settore navale hanno lanciato severi avvertimenti: da un lato, poiché armatori di diversi paesi ridurranno le soste nei porti statunitensi, i porti in Canada, Messico e in altre nazioni potrebbero subire pressioni crescenti, e gli orari di navigazione a livello mondiale saranno interrotti; dall’altro lato, l’aumento dei costi globali di spedizione inevitabilmente si riverbererà anche in altri paesi.

Soren Toft, CEO della MSC Mediterranean Shipping Co, con sede a Ginevra e la più grande compagnia di spedizioni container al mondo, ha dichiarato che l’impatto totale degli oneri portuali sull’industria potrebbe superare i 20 miliardi di dollari. Rappresentanti di paesi dei Caraibi ritengono che tale misura danneggerà anche le industrie del petrolio e del gas della regione. Attualmente, gli oneri portuali sono ancora in fase di revisione, ma molti armatori hanno già rifiutato di fornire preventivi agli esportatori statunitensi. Queste posizioni indicano che le azioni unilaterali degli USA non sono più semplicemente “questioni interne”, ma stanno danneggiando il sistema commerciale multilaterale.

Queste voci pragmatiche dal fronte rendono il “rapporto di indagine della Sezione 301” dell’USTR e la retorica di alcuni politici deboli e impotenti. Essi attribuiscono lo sviluppo dell’industria navale cinese al cosiddetto “sostegno governativo e sussidi”, ignorando deliberatamente un fatto fondamentale: il successo dell’industria navale cinese deriva dalla sinergia di tutta la sua catena industriale e dall’innovazione tecnologica costante.

Il CEO di una compagnia di navigazione, operativa dal 1967, ha ricordato nella sua relazione di quattro pagine all’USTR che, nel 2012, quando ordinò cinque navi presso cantieri navali di vari paesi, le aziende giapponesi si rifiutarono di fare preventivi, quelle coreane ritennero l’ordine troppo esiguo, e i cantieri navali americani dissero di non poterle consegnare per almeno sette anni perché “erano sommersi dagli ordini della Marina degli USA.” Solo i cantieri navali cinesi sono stati in grado di costruire immediatamente navi complesse e di alto design a un “prezzo competitivo”. Questa storia illustra la logica interna che sta ridefinendo il panorama globale dell’industria navale.

La storia ha a lungo dimostrato che se gli USA vogliono riportare in auge la gloria della loro industria navale, devono cercare soluzioni alle proprie criticità anziché creare una sorta di serra protezionistica. Una volta persa la fiducia nella concorrenza aperta, il protezionismo accelererà solo l’arrugginimento del settore navale statunitense.

Rispetto a considerazioni economiche, alcuni osservatori internazionali ritengono che le azioni di Washington siano motivate più da ragioni politiche. Tuttavia, nel protezionismo non ci sono vincitori: solo la cooperazione aperta può portare a un successo duraturo. Se gli USA continueranno a politicizzare questioni commerciali ed economiche, saranno alla fine le loro stesse imprese e i cittadini a subire le conseguenze.

Il vasto Oceano Pacifico può ospitare numerose navi; si spera che Washington adotti anch’essa una visione ampia e lungimirante. L’USTR terrà un’altra udienza il 26 marzo, e si auspica che gli USA ascoltino le voci provenienti sia dall’interno che dall’esterno, trovino un compromesso con la Cina e cerchino soluzioni win-win attraverso una concorrenza e una cooperazione eque.

Global Times – 26 marzo 2025

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog