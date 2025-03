Lobby israeliana: Picierno (PD) nella bufera

Dopo il Qatargate, un nuovo caso scuote le istituzioni europee: il cosiddetto “Israelgate”. Al centro delle polemiche vi è l’attività dell’Israel Defense & Security Forum (IDSF), un think tank israeliano di estrema destra che conta circa 35.000 ex militari e riservisti. Secondo un’inchiesta del portale Follow The Money, questa organizzazione avrebbe esercitato pressioni politiche nel Parlamento Europeo senza rispettare le norme di trasparenza previste per il lobbying.

L’IDSF promuove politiche di sicurezza a favore di Israele e sostiene la colonizzazione della Cisgiordania, una pratica contestata a livello internazionale. L’inchiesta evidenzia come membri dell’organizzazione abbiano incontrato esponenti delle istituzioni europee senza che questi incontri fossero ufficialmente registrati. Tra le figure coinvolte emerge il nome di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ritratta in una foto con Amir Avivi ed Elie Pierpz, esponenti della lobby vicina al Likud di Netanyahu.

La Picierno ha difeso il suo incontro, affermando che l’IDSF ha richiesto un appuntamento attraverso un’agenzia regolarmente registrata e che il colloquio si è svolto in modo trasparente. Ha sottolineato che il confronto non implica necessariamente l’adesione alle idee dell’interlocutore e che il suo obiettivo è il riconoscimento dello Stato palestinese come soluzione per la pace.

Tuttavia, l’inchiesta solleva dubbi sul ruolo di alcuni europarlamentari che, dopo aver interagito con l’IDSF, hanno espresso posizioni in linea con le frange più intransigenti di Israele, sostenendo la necessità di bloccare aiuti umanitari e sciogliere l’UNRWA. Amir Avivi, leader dell’IDSF, ha dichiarato che la sicurezza di Israele dipende dagli insediamenti nei territori occupati, evidenziando una visione contraria alla posizione ufficiale dell’UE.

Questo caso mette nuovamente in discussione il controllo sull’attività delle lobby all’interno delle istituzioni europee, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’influenza di gruppi esterni nelle decisioni politiche dell’Unione.

