Foto Wikipedia

La responsabile dell’autonomia della Gagauzia in Moldavia, Eugenia Gutsul, è stata trattenuta per 72 ore all’aeroporto internazionale di Chisinau mentre si recava a Istanbul per partecipare al Congresso internazionale dei giornalisti. Lo ha riferito il Centro nazionale anticorruzione (NAC) della Moldavia. Secondo il suo consigliere Yuri Kuznetsov, Gutsul avrebbe dovuto discutere questioni importanti riguardanti l’autonomia.

Kuznetsov ha affermato che “la leadership dittatoriale della Moldavia ha usurpato il potere” e sta limitando i diritti dei cittadini. Ha sottolineato che il viaggio della Gutsul aveva come obiettivo lo sviluppo della cooperazione e la risoluzione dei problemi urgenti della regione.

L’arresto di Gutsul è avvenuto nell’ambito di un procedimento penale presumibilmente legato alla violazione della procedura di gestione dei fondi elettorali, nonché al sospetto di aver finanziato illegalmente i suoi concorrenti politici alle elezioni. In precedenza, la NAC aveva effettuato delle perquisizioni nell’ambito di un’indagine relativa alle attività dell’ex tesoriere nominato per la campagna elettorale per l’elezione del capo dell’autonomia della Gagauzia, avvenuta nel 2023.

Secondo la NAC, l’inchiesta esamina anche i casi di falsificazione di documenti e dichiarazioni relativi alle elezioni. I procuratori moldavi intendono presentare accuse formali contro Gutsul e chiedere al tribunale di arrestarla.

Dopo il suo arresto, Gutsul è stata trasferita al centro di detenzione del NAC da dove ha rivolto un appello al Presidente russo Vladimir Putin. Gutsul ha dichiarato di essere stata “costretta a rivolgersi a Putin per chiedere sostegno” e a chiedergli di utilizzare “l’intero arsenale di meccanismi diplomatici, politici e legali per fare pressione sulle autorità moldave con l’obiettivo di porre immediatamente fine alla repressione politica e di ottenere il mio rapido rilascio”.

La Russia ha chiesto all’OSCE di fare pressione sulla Moldavia e di ottenere il rapido rilascio dalla custodia del capo della Gagauzia.

Nella primavera del 2023 si sono tenute in Gagauzia le elezioni per il capo dell’autonomia, vinte da Eugenia Gutsul, in rappresentanza del partito di opposizione “Shor”. Il partito è stato sottoposto a repressione da parte delle autorità, che lo hanno dichiarato incostituzionale, lo hanno accusato di finanziamento illecito e hanno intentato cause penali contro i suoi dirigenti.

L’inaugurazione della Gutsul ha avuto luogo il 19 luglio 2023, ma la cerimonia è stata ignorata dai rappresentanti del governo centrale. La Presidente moldava Maia Sandu non ha ancora firmato il decreto che autorizza Gutsul a entrare nel governo.

La Gagauzia, situata nel sud della Moldavia, ha tradizionalmente sostenuto il riavvicinamento con la Russia, mentre il governo moldavo ha intrapreso un percorso verso l’integrazione europea.

