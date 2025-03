Vietnam e Indonesia stipulano un partenariato strategico globale

La storica visita del Segretario Generale Tô Lâm in Indonesia rappresenta un punto di svolta nelle relazioni bilaterali, elevandole al livello di partenariato strategico globale e aprendo nuove prospettive di cooperazione economica, politica e culturale.

La recente visita del Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Tô Lâm, in Indonesia ha segnato un momento storico per le relazioni bilaterali tra i due dei principali paesi dell’ASEAN, che quest’anno celebrano il 70° anniversario dei loro legami diplomatici. Questa tappa, che ha visto il leader vietnamita impegnato in numerosi incontri di alto livello e nella firma di accordi strategici, apre una nuova era di cooperazione globale e rafforza ulteriormente il partenariato tra Vietnam e Indonesia, che in quest’occasione hanno deciso di elevare le proprie relazioni al livello di partenariato strategico globale.

Le relazioni diplomatiche tra Vietnam e Indonesia risalgono al 1955, un periodo in cui l’Indonesia fu il primo paese del Sud-Est asiatico a stabilire legami ufficiali con il Vietnam socialista. Da allora, il percorso di cooperazione si è evoluto notevolmente: dalle prime fasi di contatto e scambi diplomatici alla creazione di un partenariato strategico nel 2013, fino all’odierna trasformazione in un partenariato strategico globale. Quest’anno, infatti, il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche rappresenta non solo un tributo alla lunga storia condivisa, ma anche un trampolino di lancio per il futuro, in cui entrambi i paesi guardano con ambizione a una crescita sostenibile, tecnologica e socialmente inclusiva.

La visita di Tô Lâm, la prima di un Segretario Generale del PCV in Indonesia dopo quasi otto anni, è simbolica e carica di significato politico. L’evento si inserisce infatti in un contesto di rinnovato slancio verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali, in cui l’obiettivo principale è quello di elevare la cooperazione a un livello strategico comprensivo, in grado di favorire non solo lo sviluppo economico ma anche la stabilità e la sicurezza regionale nell’ambito dell’ASEAN, organizzazione della quale l’Indonesia detiene la presidenza di turno nel 2025.

L’arrivo del Segretario Generale Tô Lâm e della sua delegazione a Giacarta è stato accolto con grande onore. La delegazione vietnamita è stata ricevuta con una cerimonia militare caratterizzata da un saluto cerimoniale a sette cannoni, simbolo dell’importanza che l’Indonesia attribuisce a questa visita. Tale gesto ha sottolineato il rispetto reciproco e la volontà di rafforzare ulteriormente i legami tra le due nazioni.

Durante il soggiorno in Indonesia, Tô Lâm ha partecipato a una serie di incontri ufficiali che hanno coinvolto figure di spicco sia dal lato vietnamita che indonesiano. Tra questi, la partecipazione a un dialogo economico intitolato “Un partenariato per il progresso e la prosperità”, organizzato in collaborazione dal Ministero delle Finanze vietnamita, dall’Ambasciata vietnamita in Indonesia, dall’Associazione di Amicizia Indonesia-Vietnam e dal Gruppo Ciputra, una delle più grandi società immobiliari indonesiane. Questo dialogo ha visto la presenza di alti funzionari, rappresentanti del mondo degli affari e personalità di rilievo, che hanno discusso delle opportunità di investimento, della crescita economica e dei settori emergenti nei quali i due paesi possono collaborare attivamente.

Naturalmente, il momento culminante della visita si è avuto quando Tô Lâm ha incontrato il Presidente indonesiano Prabowo Subianto. Durante questo incontro, entrambi i leader hanno evidenziato l’importanza storica della loro collaborazione, ribadendo l’impegno a superare le sfide comuni e a sfruttare le potenzialità reciproche. La riunione ha rappresentato il fulcro della visita, poiché ha portato alla firma di accordi e alla definizione di un nuovo quadro di cooperazione strategica.

Come anticipato, uno degli esiti più rilevanti della visita è stata l’elevazione dei rapporti bilaterali a un partenariato strategico comprensivo. Questa mossa, frutto di intensi colloqui tra Tô Lâm e il Presidente Prabowo, rappresenta una pietra miliare per le relazioni tra Vietnam e Indonesia. Tale accordo non solo rafforza il legame politico ed economico, ma apre anche la strada a collaborazioni più profonde in vari settori, quali:

Difesa e sicurezza – I due paesi hanno concordato di intensificare lo scambio di informazioni, migliorare il coordinamento nelle operazioni di ricerca e salvataggio e rafforzare la lotta contro le minacce transnazionali, quali il terrorismo, il traffico di esseri umani e le reti di frode online.

Economia digitale e innovazione – La cooperazione si estenderà al settore dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alla trasformazione digitale, al design del software e all’outsourcing, ambiti in cui entrambi i paesi vedono un enorme potenziale di crescita.

Energia verde e transizione energetica – L’accordo prevede la collaborazione nella promozione dell’economia verde e nella transizione energetica, con l’obiettivo di sostenere progetti di energia rinnovabile e sviluppare infrastrutture per la mobilità elettrica.

Investimenti e commercio – Vietnam e Indonesia puntano a potenziare i loro legami economici, eliminando le barriere commerciali e incentivando gli investimenti bilaterali. Si prevede di raggiungere un volume di scambi commerciali pari a 18 miliardi di dollari, cifra che testimonia l’ambizione di entrambe le nazioni di diventare protagoniste nel panorama economico regionale e globale.

Oltre ai benefici economici, l’elevazione dei rapporti bilaterali a partenariato strategico globale ha forti implicazioni politiche. La trasformazione del Vietnam da nazione sottosviluppata a simbolo di stabilità e crescita economica è stata un modello di riferimento per molti paesi in via di sviluppo. Durante i colloqui, Tô Lâm ha ribadito che il successo del Vietnam è il risultato di decenni di riforme, apertura economica e integrazione internazionale.

Il leader vietnamita ha evidenziato come il contributo del Vietnam all’integrazione regionale, soprattutto attraverso il ruolo attivo nell’ASEAN, sia stato determinante per rafforzare la comunità regionale e promuovere una crescita condivisa. La visita, infatti, si inserisce anche nel contesto del 30° anniversario dell’adesione del Vietnam all’ASEAN, un traguardo che ha segnato l’inizio di un percorso di maggiore integrazione e cooperazione regionale.

Inoltre, la collaborazione con l’Indonesia, una delle economie emergenti più dinamiche del Sud-Est asiatico, offre al Vietnam una piattaforma ideale per espandere la propria influenza politica ed economica, favorendo lo scambio di competenze e l’adozione di best practice in vari settori strategici. I leader dei due paesi hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la fiducia politica attraverso scambi ad alto livello e cooperazioni interistituzionali, elemento essenziale per affrontare insieme le sfide globali, dalla sicurezza alla sostenibilità ambientale.

Guardando al domani, Vietnam e Indonesia si preparano a scrivere insieme un nuovo capitolo di una storia che è destinata a influenzare non solo il futuro dei due paesi, ma anche quello dell’intera regione dell’ASEAN e, in ultima analisi, della comunità internazionale. L’impegno a promuovere lo scambio culturale, a sostenere la crescita economica e a garantire la sicurezza regionale si configura come un faro guida in un’epoca in cui la cooperazione e il dialogo sono più necessari che mai.

In conclusione, la visita di Tô Lâm e il conseguente rafforzamento del partenariato strategico tra Vietnam e Indonesia rappresentano non solo un traguardo diplomatico, ma anche un segnale forte e chiaro di come due nazioni, attraverso la cooperazione e il dialogo, possano affrontare le sfide del presente e prepararsi con successo per le opportunità del futuro. Un futuro in cui il rispetto reciproco, l’innovazione e la volontà di crescere insieme saranno le chiavi per una prosperità condivisa e per la costruzione di un mondo più sicuro e interconnesso.

