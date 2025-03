Blackout a Cuba, il blocco statunitense acuisce la crisi energetica

Maddalena Celano

I blackout a Cuba sono il sintomo di una crisi aggravata dal blocco USA, che ostacola la modernizzazione del sistema elettrico e l’accesso a carburante e finanziamenti. Oltre al danno economico, servono a destabilizzare il paese. L’unica via d’uscita: sovranità energetica.

Blackout a Cuba: crisi energetica e blocco statunitense

I blackout a Cuba non sono un semplice problema tecnico o un segnale di cattiva gestione interna. Sono il sintomo di una crisi strutturale aggravata da decenni di blocco economico statunitense, che impedisce all’isola di modernizzare il proprio sistema elettrico, accedere a finanziamenti internazionali e acquistare pezzi di ricambio essenziali per il funzionamento delle sue centrali.

Il Sistema Elettrico Nazionale Cubano si basa su impianti obsoleti, molti dei quali risalgono all’epoca sovietica. Il problema della modernizzazione non è solo una questione di volontà politica o di investimenti interni: le aziende e le banche che potrebbero sostenere progetti energetici a Cuba vengono intimidite e sanzionate dagli Stati Uniti. Questo rende quasi impossibile per l’isola accedere a nuove tecnologie o a fondi per la ristrutturazione della rete elettrica.

Oltre alle infrastrutture obsolete, l’isola deve affrontare una costante carenza di carburante. Il trasporto di petrolio verso l’isola è ostacolato da restrizioni e minacce di sanzioni contro le compagnie di navigazione che operano con l’Avana. Senza riserve sufficienti, qualsiasi guasto diventa un rischio di blackout su larga scala.

I Blackout come arma di guerra psicologica

Le interruzioni di corrente non hanno solo conseguenze materiali: compromettono la vita quotidiana della popolazione, incidono sulla conservazione degli alimenti, sulla produzione e sui servizi essenziali. Ma soprattutto, generano frustrazione e malcontento, creando il terreno ideale per campagne di disinformazione e destabilizzazione.

Ogni blackout diventa un pretesto per attacchi mediatici contro il governo cubano. Sui social network, campagne coordinate amplificano la narrativa di un presunto fallimento statale, nascondendo le vere cause della crisi energetica: il blocco e le sue conseguenze.

Questa strategia fa parte di una guerra non convenzionale contro Cuba, che non si limita all’asfissia economica, ma colpisce anche il morale e la coesione sociale della popolazione.

L’obiettivo non è solo fermare lo sviluppo dell’isola, ma minare la fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni, alimentando il malcontento e il desiderio di cambiamento politico forzato.

Verso la sovranità energetica

Come può Cuba rispondere a questa sfida? Non basta resistere. È necessario accelerare la transizione verso l’indipendenza energetica attraverso: Lo sviluppo delle energie rinnovabili, come solare ed eolico, per ridurre la dipendenza dal petrolio importato.

Una gestione energetica più efficiente, con investimenti mirati per ottimizzare la rete elettrica esistente. La diversificazione delle fonti di approvvigionamento, per evitare il totale blocco delle importazioni di combustibile.

Ogni blackout a Cuba è una battaglia dentro una guerra più grande. La risposta non può essere solo la resilienza, ma una strategia attiva per conquistare la sovranità energetica e spezzare la dipendenza da un sistema soggetto alle sanzioni.