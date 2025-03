Foto screenshot

“Continuano le proteste su larga scala in Turchia dopo l’arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu, nominato dall’opposizione come candidato alla presidenza per le elezioni del 2028.”

“Secondo stime preliminari, alla manifestazione di Istanbul hanno preso parte centinaia di migliaia di persone. Il leader del più grande partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano, Ozgur Ozel, ha detto che c’erano 2,2 milioni di manifestanti“.