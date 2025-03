Curaçao: Gilmar Pisas resta alla guida del governo

Le elezioni generali del 21 marzo a Curaçao, nazione costituiva dei Paesi Bassi, hanno visto la conferma di Gilmar Pisas alla guida del governo locale.

Curaçao, piccola isola dei Caraibi, ha recentemente vissuto le elezioni generali tenutesi lo scorso 21 marzo. Cogliamo quest’occasione per ripercorrere brevemente la storia di quest’isola, per poi soffermarci sulle questioni di maggiore attualità.

Curaçao ha una storia caratterizzata dal colonialismo, inizialmente da parte degli spagnoli, che occuparono l’isola sottomettendo la popolazione locale appartenente alle etnie Arawak e Caquetío. Curaçao fu poi colonizzata dagli olandesi nel XVII secolo, periodo durante il quale si affermò come un importante avamposto commerciale e navale nel Mar dei Caraibi. La posizione strategica di Curaçao favorì lo sviluppo di un vivace scambio commerciale tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, con il commercio degli schiavi, delle spezie e di altri beni preziosi che contribuì alla sua crescita economica. La presenza olandese ha lasciato un’impronta culturale profonda, visibile ancora oggi nell’architettura, nelle tradizioni e nella lingua, elementi che definiscono l’identità unica dell’isola.

Con il passare dei secoli, la lotta per l’autonomia e la definizione di un’identità politica autonoma si fece sempre più pressante. Il processo di decolonizzazione che interessò molte nazioni del Sud del mondo toccò inevitabilmente anche Curaçao, ma, nonostante la progressiva autonomia conquistata, non giunse mai ad una totale indipendenza. La dissoluzione delle Antille Olandesi nel 2010 segnò una svolta cruciale per Curaçao e per gli altri possedimenti dei Paesi Bassi: l’isola divenne una “nazione costitutiva” all’interno del Regno dei Paesi Bassi. Questa nuova configurazione politica ha consentito a Curaçao di gestire internamente molte delle proprie questioni, pur mantenendo legami istituzionali e culturali con la madrepatria. Da allora, la ricerca di una governance più efficace e di un rafforzamento dell’identità nazionale è diventata una priorità per i leader politici e per la popolazione

Dopo il 2010, Curaçao ha vissuto una serie di elezioni che hanno contribuito a delineare un panorama politico variegato. I partiti politici si sono moltiplicati, e le sfide della gestione autonoma dell’isola hanno richiesto riforme e cambiamenti istituzionali. I vari partiti, ognuno con la propria visione per il futuro, hanno cercato di rispondere alle esigenze di una popolazione che, pur valorizzando la propria storia, guarda con speranza a un futuro di sviluppo economico e sociale.

In questo contesto, le elezioni dello scorso 21 marzo hanno rappresentato un importante banco di prova per il sistema politico di Curaçao. Con un tasso di affluenza del 68,74%, sebbene in calo rispetto all’ultima tornata elettorale, la partecipazione dei cittadini è stata significativa e dimostra l’impegno della popolazione nel plasmare il futuro politico dell’isola. I cittadini hanno in questo modo rinnovato la composizione del parlamento composto da 21 seggi.

I risultati elettorali hanno visto una netta vittoria per il Movimento per il Futuro di Curaçao (Movementu Futuro Kòrsou, MFK), formazione centrista e autonomista, che ha ottenuto il 55,22% dei voti e 13 seggi, registrando un incremento di 4 seggi rispetto al precedente mandato. Questa vittoria schiacciante conferma la forte presenza e il consenso popolare del MFK, guidato dal Primo Ministro Gilmar Pisas, che si è dunque assicurato la propria permanenza alla guida dell’esecutivo locale dopo aver ottenuto un primo mandato con la vittoria delle elezioni del 2021.

Alle spalle del partito di governo, il Partito Nazionale del Popolo (Partido Nashonal di Pueblo, PNP), guidato da Ruthmilda Larmonie-Cecilia, ha conquistato il 16,31% dei voti e mantenuto i suoi 4 seggi, dimostrando una stabilità nella propria base elettorale. Il Partito Alternativa Reale (Partido Alternativa Real, PAR), sotto la guida di Quincy Girigorie, ha ottenuto il 10,03% dei voti e 2 seggi, dimezzando la propria rappresentanza parlamentare, mentre il partito MAN, rappresentato da Giselle Mc William, ha raccolto l’8,46% dei voti, confermando i propri due scranni.

Come anticipato, il risultato elettorale ha confermato la leadership indiscussa del MFK. Gilmar Pisas, che ha già guidato il partito in precedenti tornate elettorali, è stato nuovamente riconfermato come Primo Ministro. La forza elettorale del MFK ha reso possibile la formazione di un governo a maggioranza, che non solo consolida il potere del partito, ma offre anche una chiara direzione politica per il futuro di Curaçao.

La vittoria del MFK, con un margine così ampio, evidenzia il sostegno popolare per una politica orientata verso il cambiamento e l’innovazione. L’agenda politica del partito promette riforme economiche, investimenti in infrastrutture e un rafforzamento del sistema di welfare, temi particolarmente importanti in un’isola che si trova a dover affrontare sfide sia economiche che sociali.

Sebbene il MFK abbia ottenuto la maggioranza assoluta, la formazione di governo ha richiesto una collaborazione strategica con altri partiti, in particolare con il PNP. Il sistema politico di Curaçao, basato su rappresentanza proporzionale, prevede infatti la necessità di formare coalizioni per garantire una maggioranza stabile e funzionale. In questo contesto, il PNP ha mantenuto una posizione di rilievo, contribuendo a rafforzare la struttura governativa. Il nuovo governo, formato da sette ministri, vede dunque il MFK e il PNP cooperare in vari ambiti di competenza.

Dopo l’inaugurazione del nuovo esecutivo, il Primo Ministro Pisas ha sottolineato l’urgenza di adottare misure per stimolare l’economia, facendo appello a una revisione delle politiche fiscali e all’introduzione di incentivi per gli investimenti esteri. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale, che possa generare nuovi posti di lavoro e contribuire alla crescita complessiva del paese, possibilmente con il sostegno del governo dei Paesi Bassi.

