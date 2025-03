L’Apocalisse secondo Bruxelles: sopravvivi a guerre e blackout con un mazzo di carte!

Foto Kulturjam

Enrico Zerbo

Tra guerre e crisi, l’UE ci regala il suo “kit di sopravvivenza”: acqua, torcia, radio e… un mazzo di carte. Perché nulla dice “emergenza” come una partita a scopa sotto i missili. Bruxelles trasforma l’Apocalisse in una gag involontaria: ecco la politica-spettacolo nella sua forma più surreale.

L’Apocalisse secondo Bruxelles

Un mondo che sembra uscito da un film di Roland Emmerich: tra guerre, uragani e bollette che paiono bollettini di guerra, l’Unione Europea tira fuori dal cilindro la sua arma definitiva. Una tracolla da campeggio che sembra comprata al discount e il carisma di Hadja Lahbib, Commissaria per la Gestione delle Crisi.

Nel suo ultimo video, un capolavoro di ottimismo surreale degno di un cabaret distopico, la Lahbib ci svela il “kit di sopravvivenza” per affrontare le prime 72 ore di qualsiasi catastrofe. E no, non è uno scherzo: c’è persino un mazzo di carte. Perché quando il mondo crolla, vuoi mettere la soddisfazione di fare un solitario mentre aspetti i soccorsi?

Con la grazia di un’influencer che sponsorizza un frullatore su TikTok, la Commissaria ci mostra il contenuto della sua borsa magica: acqua (perché morire disidratati sarebbe troppo mainstream), una torcia (per orientarsi nei corridoi di Bruxelles quando salta la corrente), un coltellino svizzero (ideale per aprire scatolette di fagioli o per minacciare chi ti frega l’ultima bottiglia d’acqua), medicinali (per curare l’emicrania da direttive UE), contanti (l’euro digitale senza 5G è utile quanto un buono sconto scaduto), un caricabatterie (per postare su X il tuo ultimo selfie apocalittico) e una radio (per sintonizzarti sulle rassicurazioni registrate di qualche eurocrate).

Ma il pezzo forte, il vero jolly nella manica, è quel mazzo di carte che la Lahbib sfodera con l’aria di chi ha appena risolto il cambiamento climatico. “Per passare il tempo”, dice. Certo, perché nulla urla “sopravvivenza” come una partita a scopa mentre fuori piovono missili russi.

La “Strategia UE per la Preparazione”, annunciata il 26 marzo con la solennità di un editto medievale, vuole cittadini pronti a tutto: terremoti, blackout, invasioni aliene o, più realisticamente, un altro round di negoziati sul bilancio. Ma il video della Lahbib ha scatenato un terremoto di reazioni.

Il M5S lo ha bollato come “un insulto ai cittadini”, probabilmente perché manca un tutorial su come sopravvivere al prossimo aumento delle tasse. Su X, i commenti si sprecano: “Ma il kit include un biglietto per lasciare l’UE?” si chiede un utente. “Io con quel coltellino svizzero al massimo mi taglio le unghie”, twitta un altro. E c’è chi suggerisce di aggiungere un manuale: “Senza istruzioni, il 90% degli europei userà la radio come fermacarte.”

Eppure, dobbiamo riconoscerlo: c’è un certo genio nell’ironia involontaria di questa performance. Mentre il pianeta va a rotoli e i governi litigano su chi deve pagare il conto, la Lahbib ci offre una lezione di stile: affrontare la fine del mondo con un sorriso e un asso di briscola.

Peccato che il kit non includa un ombrello per ripararsi da uno Zircon o una calcolatrice per contare i miliardi spesi in consulenze inutili e nella corsa agli armamenti. Magari nella versione deluxe, insieme a un apriscatole d’oro massiccio e a un biglietto di sola andata per un’isola senza europarlamentari.

Noi, nel frattempo, stiamo già preparando la nostra versione del kit: una bottiglia di vino rosso e del Patanegra. Perché se dobbiamo sopravvivere, tanto vale farlo con classe e con lo stomaco pieno.