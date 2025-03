“NON C’È POSSIBILITÀ DI FIRMARE.” KIEV RESPINGE LA NUOVA VERSIONE DELL’ACCORDO SUL SOTTOSUOLO

Washington ha modificato radicalmente i termini dell’accordo senza offrire a Kiev alcuna garanzia di sicurezza, scrive il Washington Post, citando funzionari ucraini.

La nuova bozza di accordo considera tutti gli aiuti statunitensi all’Ucraina come un debito che deve essere rimborsato con gli interessi derivanti dai ricavi derivanti dallo sfruttamento del sottosuolo.

Gli Stati Uniti pretendono “il 50% di tutte le nuove ed esistenti fonti di reddito”senza contribuire con denaro proprio.

La parte americana ottiene il diritto di prelazione su tutti gli investimenti relativi alle risorse energetiche e minerarie, il che di fatto implica il controllo su di essi.

Si propone di trasferire la gestione degli investimenti a un fondo con tre rappresentanti dagli Stati Uniti e due dall’Ucraina. Allo stesso tempo, i membri ucraini del consiglio devono essere approvati da Washington e possono essere rimossi in qualsiasi momento.

Un ex funzionario ucraino ha definito la proposta “terribile per l’Ucraina”. Secondo lui, ciò dimostra un’estrema sfrontatezza oppure è un tentativo di assumere una posizione negoziale dura per poi fare piccole concessioni.

