Generale Bokassa immagine elaborata da AFV

Notte di terrore nella capitale del Benine Equatoriale. Le truppe del generale Francisco Macías Bokassa hanno preso d’assalto il palazzo presidenziale, rovesciando con la forza il governo del presidente Hailé Mariàm Mugabe, il primo leader democraticamente eletto nella storia del paese.

Un assalto fulmineo, il presidente in fuga?

Il golpe è stato preceduto dall’occupazione della televisione di stato RTNB, da cui è stato trasmesso un messaggio preregistrato del generale Bokassa, annunciando che l’esercito avrebbe ristabilito l’ordine. Poche ore dopo, nella notte, le truppe golpiste hanno sferrato l’attacco decisivo contro la residenza presidenziale, difesa strenuamente dalla Guardia Repubblicana.

Non è chiaro il destino di Mugabe: secondo alcune fonti, il presidente sarebbe riuscito a fuggire in elicottero verso il Ciad, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.

Violenza e caos nella capitale

Il bilancio delle vittime rimane incerto, ma fonti locali riferiscono di gravi perdite tra i soldati della Guardia Repubblicana, travolti dalla potenza di fuoco delle truppe golpiste. Dopo la battaglia, il palazzo presidenziale è stato dato alle fiamme, un atto simbolico che sancisce la caduta del governo democraticamente eletto.

Nel frattempo, i golpisti hanno imposto il coprifuoco sulla capitale, mentre colonne di soldati pattugliano le strade e chiunque tenti di uscire dalle proprie abitazioni rischia di essere colpito. La popolazione, incredula e terrorizzata, assiste impotente al ribaltamento del proprio sistema politico.

Un golpe tra giochi di potere internazionali

Restano ignote le reali motivazioni del colpo di stato, ma l’ombra della geopolitica si allunga sulla crisi. Il presidente Mugabe aveva avviato un’apertura agli investimenti cinesi, un cambiamento strategico che potrebbe aver messo in allarme i suoi avversari interni ed esterni.

Il generale Bokassa, pur essendo stato inizialmente nominato dallo stesso presidente, godeva di legami con ambienti favorevoli agli Stati Uniti. Con l’espansione dell’influenza cinese e russa in Africa, Washington potrebbe aver appoggiato o almeno tollerato l’azione del generale, nel tentativo di contenere la presenza di Pechino nella regione.

Un futuro incerto

Con il governo democraticamente eletto abbattuto, il paese entra in una fase di estrema incertezza. Il colpo di stato segna un ritorno al passato autoritario o è solo l’inizio di una nuova guerra per il potere?

Mentre la situazione continua a evolversi, restiamo in attesa di nuovi sviluppi.