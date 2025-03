IRAN PRONTO A COLPIRÀ LA BASE DI DIEGO GARCIA SE ATTACCATO DAGLI USA

L’IRAN HA AVVERTITO CHE COLPIRÀ LA BASE DI DIEGO GARCIA COME RAPPRESAGLIA PER L’ATTACCO STATUNITENSE

Secondo il Telegraph, l’Iran ha armi sufficienti per un simile attacco, come i missili Khorramshahr e i droni kamikaze Shahed-136B con una gittata di 4.000 km.

“Non ci sarà alcuna differenza nell’attaccare le forze britanniche o quelle americane se l’Iran verrà attaccato da una qualsiasi base nella regione o nel raggio d’azione dei missili iraniani. Quando arriverà il momento, non importa se sei un soldato americano, britannico o turco: sarai un bersaglio se la tua base verrà utilizzata dagli americani,” — ha dichiarato al quotidiano un alto funzionario militare iraniano.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano schierato sull’isola da cinque a nove bombardieri stealth B-2 Spirit, in grado di trasportare bombe per distruggere gli impianti nucleari iraniani. I media stanno scrivendo di possibili futuri attacchi ai siti nucleari e missilistici a lungo raggio dell’Iran, in seguito alla lettera di Trump di inizio mese che ha concesso all’Iran una “scadenza di due mesi” per raggiungere un nuovo accordo nucleare con gli Stati Uniti.



Fonte



