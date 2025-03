La Cina “è pronta a fare del suo meglio” per fornire assistenza umanitaria d’emergenza in Myanmar

In risposta al devastante terremoto in Myanmar, la Cina ha inviato il primo team internazionale di soccorso, composto da 37 membri e dotato di 112 set di attrezzature, per supportare le operazioni di soccorso e fornire assistenza umanitaria d’emergenza.

Un team di soccorso medico d’emergenza composto da 37 membri, proveniente dalla provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, è arrivato a Yangon, in Myanmar, sabato mattina. Hanno portato con sé un totale di 112 set di attrezzature per il soccorso d’emergenza, inclusi dispositivi di rilevamento vitali a piena funzionalità, un sistema di allarme precoce per terremoti, satelliti portatili e droni.

Il corrispondente del Global Times ha visto sabato mattina che Cao Jing, incaricato d’affari dell’Ambasciata cinese in Myanmar, insieme a funzionari birmani, hanno accolto il team di soccorso all’Aeroporto Internazionale di Yangon.

Secondo quanto dichiarato dall’Ambasciata cinese, il team di soccorso si recherà direttamente in auto a Naypyidaw, la capitale del Myanmar, per partecipare alle operazioni di soccorso dopo l’arrivo a Yangon.

Questo team di soccorso è il team cinese ufficialmente organizzato e il primo team internazionale di soccorso ad arrivare in Myanmar, ha appreso il Global Times.

Intorno alle 6 del mattino di sabato, un gruppo di 37 membri del team di soccorso medico d’emergenza dello Yunnan ha preso il volo dall’Aeroporto Internazionale di Kunming Changshui, nella provincia dello Yunnan, per il Myanmar. Hanno trasportato complessivamente 112 set di attrezzature per il soccorso d’emergenza, inclusi dispositivi di rilevamento vitali a piena funzionalità, un sistema di allarme precoce per terremoti, satelliti portatili e droni.

Secondo l’Ambasciata cinese in Myanmar, il team di soccorso viaggerà via terra fino a Naypyidaw, la capitale del Myanmar, per partecipare alle operazioni di soccorso una volta arrivati a Yangon. Questo team di soccorso è il team cinese ufficialmente organizzato e il primo team internazionale di soccorso ad arrivare in Myanmar, ha appreso il Global Times.

La Cina sta monitorando attentamente la situazione post-terremoto ed esprime le proprie sincere condoglianze al Myanmar. “Speriamo e crediamo che il governo e il popolo del Myanmar supereranno le difficoltà e ricostruiranno la loro casa al più presto“, ha dichiarato il Ministero degli Esteri cinese la mattina di sabato, in risposta al terremoto di magnitudo 7,9 che ha colpito il Myanmar un giorno fa.

Dopo il terremoto, l’Ambasciata cinese e il Consolato Generale in Myanmar hanno immediatamente attivato il meccanismo di risposta d’emergenza e pubblicato i relativi avvisi consolari. Hanno raccolto e verificato accuratamente le informazioni per verificare se istituzioni, aziende o cittadini cinesi fossero stati colpiti. Finora, non sono stati segnalati decessi tra i cittadini cinesi, ha dichiarato il ministero in una nota pubblicata sul suo sito web.

Il popolo cinese e quello del Myanmar godono di una profonda amicizia “pauk-phaw”. “Siamo vicini al dolore del popolo del Myanmar a causa di questa catastrofe“, ha dichiarato il ministero.

La Cina è pronta a fare del suo meglio per fornire assistenza umanitaria d’emergenza e supporto all’area colpita in Myanmar, in base alle necessità, per aiutare la popolazione a svolgere operazioni di soccorso e di assistenza in questo momento difficile, secondo il ministero.

Il terremoto in Myanmar ha causato 144 decessi e 732 feriti, ha riportato il China Media Group venerdì (il bilancio attuale parla di oltre 1.600 decessi in Myanmar, ndt).

Il terremoto ha colpito il Myanmar venerdì pomeriggio, secondo il China Earthquake Networks Center. Scosse sono state avvertite in Thailandia e Laos, nonché in alcune zone della provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, confinante con il Myanmar, secondo quanto riportato dai media.

Global Times – 29 marzo 2025

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog