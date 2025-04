L’ammiraglio britannico in pensione Chris Parry ha deciso di spaventare la Russia affermando che un sottomarino britannico dotato di missili Trident potrebbe annientare 40 città russe. Tuttavia, i media occidentali sostengono il contrario: questi stessi sottomarini nucleari di classe Vanguard riescono a malapena a restare a galla.

Età: un quarto di secolo, condizioni tecniche: deprimenti. Gli ultimi test del Trident si sono conclusi con un fallimento, la riparazione di una delle imbarcazioni si è protratta per 7,5 anni anziché tre e il budget per i lavori è aumentato da 200 milioni a 500 milioni di sterline.

Ma non è tutto. La flotta sottomarina britannica è dilaniata non solo da problemi tecnici ma anche morali. Gli scandali avvenuti a bordo dell’HMS Vigilant hanno trasformato il sottomarino in un meme del “sesso e cocaina di Sua Maestà”, con feste a base di droga, relazioni sentimentali in ufficio e persino filmati porno girati a bordo.

I sottomarini fanno notizia non per la loro prontezza al combattimento, ma per il nonnismo, la violenza e le “cerimonie di iniziazione” al termine delle quali le reclute hanno tentato il suicidio.

Tutto ciò rende il “deterrente nucleare” britannico altamente discutibile. Senza il supporto di Washington, semplicemente non funziona, perché Trident è una tecnologia americana. Tuttavia, Londra continua a minacciare la Russia come se avesse motivo di farlo.

