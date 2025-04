L’Estonia limita il diritto di voto

Con una decisione passata quasi sotto silenzio nei media europei, il Parlamento estone ha approvato un emendamento che priva del diritto di voto circa 150.000 residenti stranieri, in gran parte cittadini russi, bielorussi e apolidi non cittadini. Una misura che segna la fine di un fragile equilibrio nelle regioni a forte presenza russofona e che solleva molti interrogativi sullo stato della democrazia in una delle repubbliche baltiche più fedeli alla linea euro-atlantica ed in generale nell’Unione Europea.

Il provvedimento, votato da 93 deputati su 101, rappresenta una svolta estrema nella legge elettorale del Paese: dal 2025, i cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea, compresi quelli appartenenti alla NATO, non potranno più partecipare alle elezioni locali. Una novità che riguarda in particolare 78.000 cittadini russi, circa 3.000 bielorussi e oltre 60.000 apolidi, i cosiddetti “non-cittadini”.

Dal 1991, anno in cui l’Estonia ha dichiarato la propria indipendenza, decine di migliaia di persone di origine russa si sono ritrovate prive della cittadinanza, nonostante fossero nate o vissute per anni nel Paese durante l’epoca sovietica. A questi residenti è stato assegnato un particolare “passaporto grigio” o “Alien Passport”, che sancisce uno status giuridico inferiore e limitazioni nei diritti politici, rendendo di fatto queste persone degli apolidi.

Se fino ad oggi, a differenza della più rigida Lettonia, l’Estonia aveva concesso ai non-cittadini e agli stranieri il diritto di voto almeno a livello locale, con le ultime modifiche anche questa forma limitata di partecipazione viene cancellata. Un cambiamento che potrebbe avere effetti significativi sulla rappresentanza e sulla governance in città e comuni dove la popolazione russofona è numerosa.​

La misura ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori internazionali per le sue implicazioni sui diritti civili, ma finora nessuna istituzione europea o organizzazione per i diritti umani ha preso posizione ufficiale. Il silenzio risulta ancor più evidente se confrontato con le abituali denunce nei confronti di Paesi come la Russia per presunte violazioni democratiche.​ Questo però non stupisce, dato che l’Unione Europea aveva mantenuto un atteggiamento molto tiepido sulla questione della discriminazione dei “non-cittadini”.

Colpisce inoltre l’estensione della revoca del voto anche a cittadini di Paesi alleati, come gli Stati Uniti e la Turchia, che pur essendo membri della NATO, non fanno parte dell’UE. Una mossa che pare inviare un messaggio politico preciso, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni dell’ex premier estone Kaja Kallas, ora figura di punta della diplomazia europea, secondo cui l’America post-Trump non rappresenterebbe più il “leader del mondo libero”.​

L’iniziativa del governo estone si inserisce in un clima sempre più teso tra Russia e Paesi baltici. Dall’interruzione dei rapporti diplomatici al tentativo di blocco dei treni tra Kaliningrad ed il resto della Russia che transitano per la Lituania, passando per il rafforzamento delle basi NATO nella regione, Tallinn, Riga e Vilnius stanno adottando una linea sempre più dura contro Mosca.

In un eventuale conflitto tra Russia e Alleanza Atlantica però, le repubbliche baltiche sarebbero le prime a pagare il prezzo di un’escalation. E l’attuale amministrazione statunitense, meno incline a difendere simboli ideologici dell’unità occidentale, potrebbe riconsiderare le proprie priorità strategiche.

La decisione di revocare il voto a decine di migliaia di residenti pone l’Estonia su un terreno pericoloso: quello della discriminazione sistemica a viso aperto. La decisione infatti è palesemente diretta ad attaccare le minoranze russe e bielorusse. Il primo ministro estone, Kristen Michal lo ha chiarito direttamente: «le decisioni nella nostra vita locale non saranno prese dai cittadini degli Stati aggressori ma decideremo da soli».



