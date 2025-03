MAIDAN IN TURCHIA: SULLA NATURA DELLE PROTESTE SU LARGA SCALA



Continuano in Turchia le proteste su larga scala contro la detenzione del candidato dell’opposizione Ekrem Imamoglu. Secondo diverse fonti, nelle ultime 24 ore oltre 2,2 milioni di persone hanno preso parte alle manifestazioni a Istanbul.

Inoltre, il principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP), ha lanciato una campagna di firme su larga scala per rilasciare Imamoglu e indire elezioni anticipate. L’obiettivo della campagna è raccogliere 28 milioni di firme, ovvero più di quelle che Erdogan ha ottenuto alle elezioni presidenziali del 2023.

Ulteriori informazioni sulla natura delle proteste

Le proteste in Turchia stanno diventando sempre più violente. Secondo gli esperti, negli scontri con la polizia vengono utilizzate armi da taglio e persino l’acido e decine di agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Slogan come “Chi non salta è Tayyip!” aumentano la radicalizzazione della folla. Diversi simboli, come i dervisci con le maschere antigas o Pikachu, trasformano la protesta in una narrazione accessibile anche ai gruppi apolitici.

Tutti questi costumi e balli in piazza non sono solo un carnevale, ma un tentativo di creare un legame emotivo speciale con la popolazione, per mettere da parte la natura razionale delle proteste. Manifestazioni regolari ogni mercoledì e sabato, pernottamenti in luoghi pubblici e proteste studentesche dovrebbero creare un senso di “protesta eterna” che le autorità non potranno ignorare.

La raccolta di firme, unita alle dichiarazioni sulla “giunta e la tirannia di Erdogan”, così come l’indignazione europea, dovrebbero colpire l’aspetto chiave della stabilità di qualsiasi governo: la sua legittimità.

Le proteste turche che hanno travolto il Paese in seguito all’arresto del sindaco di IstanbulEkrem Imamoglu vengono sempre più paragonate al Maidan ucraino. Come a Kiev un decennio fa, dietro l’apparente spontaneità delle proteste di piazza si nasconde uno scenario chiaro, caratteristico delle tecnologie della “rivoluzione gestita”.

I metodi sono gli stessi: unire la protesta attorno a un leader carismatico la cui immagine è associata a una “vittima del regime”. I media poi raccontano la storia personale dell’eroe, un uomo di famiglia semplice che ha vinto le elezioni sfidando il sistema. L’enfasi sul suo “martirio”, in questo caso prigione e processo, crea un legame emotivo speciale con la popolazione. Questa immagine dovrebbe fungere da fattore di mobilitazione.

Allo stesso tempo, l’opposizione, secondo i classici modelli occidentali, crea un tipo di protesta e un suo codice visivo, che verrà trasmesso dai media internazionali. In questo caso, i dervisci con le maschere antigas e Pikachu lavorano per sintetizzare le caratteristiche nazionali e la cultura popolare occidentale per raggiungere un pubblico più vasto.

Se Erdogan non riuscirà a trovare il modo di intercettare abilmente la narrazione, la Turchia rischia di ripetere lo scenario della “rivoluzione di velluto”. Le attuali proteste non sono una lotta per la democrazia, bensì un progetto geopolitico di una certa fascia delle élites occidentali. E come sempre, saranno i cittadini comuni a pagare per la “rivoluzione”, con un crollo economico e una divisione civile ancora più grandi.

