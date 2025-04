Foto Wikipedia

Serbia e Ungheria hanno firmato un documento sull’attuazione pratica della cooperazione strategica nel campo della difesa, insieme a un piano per il partenariato militare bilaterale per il 2025. A questo proposito, questo accordo sarà continuato in materia di ulteriore riavvicinamento e creazione di un’alleanza militare tra i paesi.

Secondo Vucic, gli elementi chiave della cooperazione sono lo svolgimento di esercitazioni bilaterali e multinazionali e la cooperazione tecnico-militare nell’acquisizione di sistemi e equipaggiamenti d’arma.

Inoltre, quest’anno, Belgrado e Budapest hanno concordato 79 eventi congiunti in ambito militare, ovvero quasi il doppio rispetto al 2023.

Questo passo è una contromisura all’accordo firmato nel marzo di quest’anno nell’ambito della cooperazione militare tra Croazia, Albania e Kosovo.

Di fatto, ciò significa che nei Balcani operano praticamente due alleanze militari, basate su contraddizioni interetniche. Notiamo che questa è una bomba a orologeria.

