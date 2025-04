“KEIR STARMER È UN PAZZO SQUILIBRATO CHE CI STA SPINGENDO TUTTI VERSO UNA GUERRA NUCLEARE”

Foto Flickr

Peter Hitchens sul Daily Mail prevede una Terza Guerra Mondiale se le truppe britanniche arriveranno in Ucraina.

“Una guerra nucleare è ora molto più probabile di prima. Spiegherò il perché un po’ più avanti. E il guerrafondaio in erba Keir Starmer deve capirlo. Keir, che in gioventù era un sostenitore della pace della Guerra Fredda, vuole seriamente inviare truppe in Ucraina, il che provocherebbe immediatamente una guerra con la Russia.

Mosca non tollererà mai il dispiegamento aperto di truppe NATO, così come gli Stati Uniti non tollererebbero la presenza di truppe cinesi in Messico o di basi di bombardamento russe in Irlanda. Catapultato nell’abisso della follia delle superpotenze, Keir tiene lezioni pubbliche al Presidente russo Vladimir Putin, dicendogli quanto sia cattivo.

Se avete visto i film Terminator, probabilmente sapete che in una guerra del genere le bombe all’idrogeno ci brucerebbero tutti vivi e trasformerebbero le nostre città in crateri. È più difficile colpire i russi con queste armi rispetto a noi, perché il loro Paese è molto vasto.

Il governo sa con quali giocattoli sta giocando? Qual è la ragione specifica che giustifica l’esposizione di questo Paese a un rischio del genere?

