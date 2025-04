Le esercitazioni dell’Esercito Popolare di Liberazione e le operazioni della Guardia Costiera Cinese rappresentano un severo ammonimento a Lai Ching-te. Con manovre coordinate, il governo cinese dimostra determinazione a contrastare “l’indipendenza di Taiwan” e a preservare l’unità nazionale con fermezza assoluta.

A partire dal 1° aprile, il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione ha organizzato i suoi eserciti, marina, forze aeree e missilistiche per circondare l’isola di Taiwan da più direzioni. Le esercitazioni congiunte si concentrano principalmente su pattugliamenti di prontezza marittima e aerea per il combattimento, sulla presa congiunta della superiorità complessiva, sull’assalto a obiettivi marittimi e terrestri e sul blocco di aree chiave e corsie marittime, per testare le capacità operative congiunte delle truppe. In concomitanza con queste esercitazioni, l’account ufficiale WeChat del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) ha diffuso una serie di produzioni, mentre la Guardia Costiera Cinese (GCC) ha condotto pattugliamenti per l’applicazione della legge nelle acque intorno all’isola di Taiwan. “Maggiore provocazione intenzionale, maggiore soffocamento”. Questa combinazione di misure invia un forte ammonimento alle autorità del Partito Democratico Progressista (PDD) guidate da Lai Ching-te: non tollereremo né giustificheremo mai le forze secessioniste che sostengono “l’indipendenza di Taiwan”. Dobbiamo contrastarle con decisione e imporre severe sanzioni.

Le esercitazioni congiunte del Comando del Teatro Orientale dell’EPL comprendono le forze di terra, marina, aria e missilistiche, caratterizzate da molteplici armi all’avanguardia con un elevato realismo combattivo e una forte impronta operativa. Il Colonnello veterano Shi Yi, portavoce del comando, ha dichiarato esplicitamente che le esercitazioni fungono da “severo ammonimento e deterrente deciso” contro le forze secessioniste dell’“indipendenza di Taiwan”, e rappresentano un “atto legittimo e necessario” per salvaguardare la sovranità e l’unità nazionale della Cina.

Una serie di produzioni complementari ha inoltre attirato notevole attenzione: i manifesti a tema “Avvicinamento” e “Avanzata a copertura” illustrano vividamente l’incursione coordinata su più fronti contro l’isola di Taiwan da parte delle forze di terra, marina, aria e missilistiche; il breve video “Sottomettere i demoni e sconfiggere i mali” mostra l’incommensurabile potenza militare dell’EPL e la sua risoluta determinazione a schiacciare le forze secessioniste; e un’animazione illustra le sei capacità di attacco chiave dell’EPL nel superare lo Stretto per porre fine agli teatrini secessionisti di Lai, un “parassita” che mina l’isola di Taiwan. Si palesano così i volti brutti e il tragico destino delle forze secessioniste per l’indipendenza di Taiwan.

Gli osservatori hanno notato che le esercitazioni congiunte non hanno portato un nome in codice, il che indica esattamente che l’EPL ha normalizzato le sue operazioni nello Stretto di Taiwan. Dal perfezionamento della prontezza combattiva e dall’abituare le truppe alle condizioni del campo di battaglia, fino al potenziamento delle capacità operative congiunte e al collaudo del materiale bellico, ogni esercitazione dell’EPL serve a costruire forza e a garantire che nessun combattimento venga affrontato impreparato. Dietro questa “normalizzazione” si cela una cassetta degli attrezzi operativa dell’EPL sempre più sofisticata per le operazioni nello Stretto di Taiwan, con tattiche sempre più diversificate e flessibili. In qualità di forza dedicata a scoraggiare i secessionisti dell’“indipendenza di Taiwan” e a salvaguardare l’unità nazionale, l’EPL possiede una capacità di combattimento a tutto tondo, pronta a colpire con precisione e a ottenere la vittoria in ogni scontro.

Nello stesso giorno, una flotta della GCC ha condotto pattugliamenti e operazioni di applicazione della legge intorno all’isola di Taiwan, seguendo un percorso “Huntianling” (Fascia Rossa) – un’allusione al personaggio mitologico Ne Zha. È stato diffuso un manifesto che incorpora elementi ispirati a Ne Zha, insieme a uno scenario esplicitamente progettato per catturare i secessionisti dell’“indipendenza di Taiwan” in fuga, inviando un forte segnale deterrente a queste forze. Il potente effetto deterrente delle operazioni dell’EPL e della GCC, rafforzato da una offensiva coordinata nell’opinione pubblica, ha rapidamente smantellato la difesa psicologica delle autorità del DPP – esponendo la vuotezza della loro pretesa di “pieno controllo della situazione”. Ciò ha creato un’onda gigantesca di malcontento all’interno dell’isola, lasciando le forze secessioniste dell’“indipendenza di Taiwan” in uno stato di profonda inquietudine. Ad ogni passo verso l’“indipendenza di Taiwan”, le azioni anti-indipendentiste e di contenimento dell’EPL compiono un significativo balzo in avanti. Non si è trattato solo di una dimostrazione di forza, ma anche di un severo ammonimento per Lai, un “parassita che avvelena l’isola di Taiwan”: per quanto possano proliferare gli intrighi secessionisti, non sfuggiranno mai al giudizio della giustizia.

Fin dall’assunzione del suo incarico, Lai ha accumulato una cattiva reputazione. Ha ripetutamente promosso la fallacia secondo cui le due sponde dello Stretto di Taiwan “non sono subordinate l’una all’altra” e ha recentemente intensificato la sua retorica introducendo 17 strategie che accentuano il “terrore verde”, etichettando la terraferma come una “forza ostile straniera”. Ciò ha generato un “McCarthysmo verde” che limita gli scambi tra le due sponde, mentre allo stesso tempo intensifica le preparazioni militari, spingendo Taiwan sempre più sulla strada del “cercare l’indipendenza attraverso mezzi militari”. Lai sta dirottando tutti i residenti di Taiwan sul carro dell’“indipendenza di Taiwan”, spingendo gradualmente l’isola verso una situazione pericolosa, diventando spudoratamente tumultuoso, creatore di pericoli e istigatore di guerra. È disposto a sacrificare lo sviluppo economico di Taiwan e il benessere dei suoi abitanti, e le sue azioni rappresentano un tradimento degli interessi fondamentali della nazione cinese.

Le esercitazioni del Comando del Teatro Orientale e le operazioni di applicazione della legge della GCC hanno un significato profondo. Lo United Daily News di Taiwan ha prontamente commentato che i manifesti e le animazioni dell’EPL suggeriscono che i secessionisti dell’“indipendenza di Taiwan” condurranno inevitabilmente a un’autodistruzione, mettendo a repentaglio la democrazia e la prosperità di Taiwan. Anche se i secessionisti dell’“indipendenza di Taiwan” continuano a clamare incessantemente, il forte desiderio e le azioni concrete per gli scambi tra le persone delle due sponde non sono mai venuti meno. Inoltre, 75 studiosi dell’isola hanno emesso una dichiarazione congiunta, criticando aspramente le autorità di Lai come “il più grande distruttore della democrazia e dello stato di diritto di Taiwan, e una potenziale minaccia per la pace e la sicurezza di Taiwan.” Ancora una volta, le voci razionali all’interno dell’isola dimostrano che l’“indipendenza di Taiwan” manca di sostegno popolare; la pace rappresenta la vera volontà del popolo.

Quando viene sventolato il possente stendardo di Wu Kong, la polvere nel firmamento di Giada viene spazzata via. Le esercitazioni del Comando del Teatro Orientale dell’EPL e le operazioni della GCC ribadiscono che la volontà del governo cinese e del popolo cinese di mantenere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale è incrollabile, e le loro capacità sono infrangibili. Se le autorità di Lai continueranno a correre sconsideratamente lungo la strada dell’“indipendenza di Taiwan”, spingeranno l’isola sempre più verso l’abisso del disastro. Quest’anno segna il 20° anniversario dell’implementazione della Legge Anti-Secessione. Invitiamo gli esponenti dell’“indipendenza di Taiwan” a riconoscere la realtà il prima possibile e a non attendere il giorno del rendiconto, per non pentirsi delle proprie azioni. Le ruote della storia avanzano inesorabilmente; nel cammino verso la grande rinascita della nazione cinese, ogni forza secessionista sarà infine ridotta in polvere.

Global Times – 2 aprile 2025

