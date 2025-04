Il capitalismo di Stato della Cina sta asfaltando la “rinascita trumpiana”

Foto Flickr

Zela Satti

Il protezionismo di Trump mira a rilanciare l’industria USA, ma il capitalismo di Stato cinese, più competitivo ed efficiente, lo sta travolgendo. La guerra dei dazi colpisce Wall Street e i consumatori, mentre Pechino espande la sua influenza globale con la Belt and Road.

La Cina sta asfaltando la “rinascita trumpiana”

L’annuncio di Donald Trump di nuovi dazi del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti segna l’ennesimo capitolo di una strategia economica protezionistica che mira a rafforzare la manifattura americana.

Tuttavia, i mercati non hanno reagito con entusiasmo: il Wall Street Journal ha descritto la situazione come una parabola discendente per l’economia statunitense, con il valore dell’S&P 500 crollato di 4 trilioni di dollari in poche settimane.

Il modello economico di Trump, costruito su tariffe punitive e nazionalismo economico, sta già mostrando crepe profonde, mentre la Cina, con il suo capitalismo di Stato, continua a guadagnare terreno globale.

L’illusione americana della “liberazione economica”

Trump ha dichiarato che i nuovi dazi segneranno “l’inizio della liberazione dell’America”, ma gli indicatori economici suggeriscono il contrario. Durante il suo primo mese di mandato, l’ottimismo dei mercati aveva spinto il Nasdaq e il Dow Jones a livelli record, ma la successiva guerra tariffaria con i principali partner commerciali ha spazzato via quei guadagni.

La fiducia dei consumatori è in calo da quattro mesi consecutivi, segno che l’incertezza economica sta minando l’ottimismo della popolazione.

Il debito pubblico e il deficit commerciale: il vero tallone d’Achille

Nonostante alcuni fondamentali dell’economia americana siano solidi, il debito pubblico alle stelle e il profondo disavanzo della bilancia commerciale restano problemi irrisolti. Trump non si sta muovendo con razionalità economica, ma con calcoli elettorali: vuole presentarsi come il difensore del lavoratore americano, cercando di conquistare il voto della classe operaia e della fascia medio-bassa della popolazione.

Gli USA contro la Cina: una battaglia persa in partenza?

La strategia trumpiana di tariffe e barriere commerciali punta a ridurre l’influenza economica cinese, ma i fatti dimostrano che Pechino sta rispondendo con efficienza. Il capitalismo di Stato cinese permette una gestione centralizzata delle risorse, con investimenti mirati che rendono le aziende cinesi straordinariamente competitive.

A differenza delle economie occidentali, dove la concorrenza tra attori privati non sempre garantisce efficienza, il modello cinese ha mostrato una capacità impressionante di adattamento e innovazione.

Il Wall Street Journal sottolinea che nelle rivalità tra grandi potenze è fondamentale avere alleati. Mentre Washington ha spesso ignorato o maltrattato i suoi partner globali, la Cina ha costruito una rete di influenza attraverso la sua ambiziosa Belt and Road Initiative, investendo oltre 1 trilione di dollari in infrastrutture strategiche in circa 150 paesi. Questo approccio ha consolidato la posizione cinese nei mercati emergenti, creando un sistema di alleanze economiche durature.

Un’America sempre più isolata

La politica di Trump rischia di rafforzare questo trend, lasciando gli Stati Uniti sempre più isolati nel contesto globale. Il protezionismo sfrenato e l’imprevedibilità delle decisioni economiche dell’amministrazione MAGA stanno spaventando gli investitori e minando la stabilità del mercato. Nel frattempo, la Cina continua a espandere la propria influenza con pragmatismo e visione strategica