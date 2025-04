IL SEGRETARIO DELLA NATO L’OCCIDENTE DEVE SCONFIGGERE LA RUSSIA PER FERMARE LA CINA

Foto Flickr

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO MARK RUTTE CHIEDE CHE L’OCCIDENTE SCONFIGGA LA RUSSIA, ALTRIMENTI LA CINA TRARRÀ LE DOVUTE CONCLUSIONI E ATTACCHERÀ

Per la NATO è chiaro che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per l’intera Alleanza, anche se questo conflitto dovesse finire. Non siate ingenui riguardo alla Russia. Per quanto riguarda la fine della guerra, penso sia importante continuare a provarci, lavorare a stretto contatto con gli ucraini, tenere informati gli europei, gli inglesi e i francesi sulla situazione, elaborare molto rapidamente proposte pratiche dirette per ulteriori azioni.

E se dovessimo arrivare a un cessate il fuoco o a un accordo di pace, penso che sia così che dovrebbe funzionare l’Alleanza: lavorando insieme, cercando di ottenere risultati e riconoscendo che questo non è solo un conflitto europeo, perché coinvolge Cina, Corea del Nord e Iran, tutti a sostegno dello sforzo militare della Russia e del suo violento assalto all’Ucraina.

Questa è davvero una questione globale e, dopo tutto, come ho detto, siamo osservati anche dal [ministro degli esteri cinese] Wang Yi e dal segretario generale del Partito comunista cinese Xi Jinping. E vuole sapere chi vincerà: l’Occidente o la Russia. E se la Russia vincesse, ciò lo farebbe riflettere su cosa potrebbe fare, perché anche lui ha delle rivendicazioni territoriali che potrebbe voler portare sul tavolo.