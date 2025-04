LA GUERRA È VICINA: STATI UNITI E ISRAELE SI PREPARANO A COLPIRE GLI IMPIANTI NUCLEARI DELL’IRAN

Lo riporta il Daily Mail, citando fonti israeliane di alto rango. Trump ha dato a Teheran tempo fino alla fine di maggio per limitare il suo programma di armi nucleari:

“Se loro [l’Iran] non raggiungono un accordo, ci saranno bombardamenti… come non ne hanno mai visti prima.”

Preparazione all’attacco:

Gli Stati Uniti hanno schierato sette B-2 Spirits in una base nell’Oceano Indiano. Questi bombardieri sono in grado di trasportare bombe bunker-buster GBU-57, in grado di distruggere impianti nucleari rinforzati.

Nel corso dell’ultimo anno Israele ha distrutto importanti sistemi di difesa aerea in Siria, Iraq e nello stesso Iran, indebolendo l’influenza di Hezbollah e Hamas.

“Sono la testa del serpente. È giunto il momento”, – afferma l’articolo citando una fonte israeliana.

“Teheran ha visto Trump evitare uno scontro nucleare con Putin. Sono convinti che le loro armi siano il modo migliore per spaventare gli Stati Uniti”, – ha detto un diplomatico britannico anonimo.

Israele non ha dimenticato l’attacco terroristico del 7 ottobre ed è ansioso di vendicarsi. I diplomatici non escludono che l’attacco possa essere portato a termine anche se l’Iran facesse delle concessioni.



