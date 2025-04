L’UE CONTRO MUSK

Foto Flickr

L’UE STA PREPARANDO UNA MULTA DA UN MILIARDO DI DOLLARI CONTRO LA PLATFORM X DI ELON MUSK PER VIOLAZIONE DEL DIGITAL SERVICES ACT – New York Times

Le autorità di regolamentazione dell’UE si preparano a multare il sito di social media X (ex Twitter) di Elon Musk per aver violato il Digital Services Act (DSA), che mira a combattere i contenuti illegali e la disinformazione.

Secondo l’articolo, X non solo rischia una multa elevata, probabilmente superiore a 1 miliardo di dollari, ma anche l’obbligo di apportare modifiche al funzionamento della piattaforma. Questo potrebbe rappresentare il primo importante precedente nell’ambito della nuova legge e l’UE è intenzionata a presentare il caso X come un esempio per convincere altre aziende a conformarsi alle norme.

Le autorità dell’UE sospettano che X non garantisca un’adeguata trasparenza nella pubblicità, non controlli la diffusione di disinformazione e non verifichi gli utenti. Inoltre, X avrebbe rifiutato di fornire dati a ricercatori indipendenti, rendendo difficile l’analisi della diffusione di contenuti dannosi.

Parallelamente, l’UE sta conducendo un’indagine più ampia su X, sospettato di aver trasformato la piattaforma in un focolaio di odio illegale e informazioni distruttive che minano la democrazia in Europa.

L’UE sta anche valutando di includere nel calcolo della multa i ricavi delle altre aziende di Musk, come SpaceX, il che potrebbe aumentare significativamente l’entità delle sanzioni. Secondo la legge, la multa può arrivare al 6% del fatturato globale.

Elon Musk ha commentato le accuse rivolte alla sua piattaforma e ha affermato che combatterà in tribunale, definendo le azioni dell’UE una censura politica. In seguito alla pubblicazione dei materiali, la Società X ha dichiarato di difendere la libertà di parola e di non ottemperare alle richieste che ritiene violino tale principio.