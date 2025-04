Manifestazione della pace 5 aprile un successo con alcuni dubbi

Foto OttolinaTv

La manifestazione del M5S ma non solo è apparsa un grande successo: tra 70mila e 100mila partecipanti hanno sfilato da Piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali, riempiendo l’area fino a largo Corrado Ricci. Una delle mobilitazioni più imponenti degli ultimi tempi, superiore a quella di Piazza del Popolo di venti giorni fa.

Slogan e striscioni hanno contestato il riarmo e le spese militari. Forte la presenza dal Sud, segno del radicamento meridionale del Movimento. Il pubblico era eterogeneo, con prevalenza di adulti e poche presenze “borghesi”. Dominavano le bandiere M5S e quelle arcobaleno per la pace. In molti cantavano “Bella Ciao” e slogan antifascisti.

In sottofondo “Give Peace a Chance”, e il corteo si muoveva in modo organizzato, con gruppi anche da Lombardia e Friuli. Presenti anche sigle esterne come il Fronte del Dissenso e Rifondazione Comunista, con messaggi pro-palestinesi e anti-NATO.

Tra i presenti, anche Ottolina TV e attivisti locali con slogan contro la NATO. Resta però il dubbio l’apertura di Conte a una coalizione e la presenza Pd riaccendono il tema del bipolarismo, che in passato ha soffocato le alternative. Senza progetto chiaro e autonomia, anche le manifestazioni più riuscite rischiano di restare senza prospettiva.