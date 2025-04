Xi Jinping sottolinea l’importanza di unire le forze per costruire una Bella Cina

Il presidente Xi Jinping ha esortato a unire le forze per costruire una Bella Cina, rafforzando la riforestazione e migliorando la qualità ecologica, in un’iniziativa che coinvolge cittadini e funzionari per garantire benefici e una crescita sostenibile per l’intero paese.

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato a unire le forze per costruire una Bella Cina e rendere il paese ancora più verde attraverso sforzi di riforestazione.

Xi, che è anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale, ha rilasciato queste dichiarazioni partecipando a un’attività volontaria di piantumazione di alberi a Pechino, giovedì.

Xi e altri leader del Partito e dello Stato, tra cui Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, sono arrivati al sito di piantumazione, situato sulle rive di un fiume nel distretto di Fengtai, in mattinata, e hanno piantato alberi insieme a funzionari e cittadini locali.

Sul sito, Xi ha salutato la folla prima di prendere una pala per unirsi all’attività. Ha piantato piantine di diversi tipi di alberi.

Durante la piantumazione, ha anche chiesto ai ragazzi presenti informazioni sui loro studi, sulla vita quotidiana e sulla partecipazione a lavori e attività sportive. Ha sottolineato che una vita buona deriva dal duro lavoro, incoraggiando i giovani a sviluppare un amore per il lavoro e la natura, e a partecipare attivamente ad attività di riforestazione e iniziative di utilità pubblica.

Durante l’evento, Xi ha inoltre dialogato con funzionari e cittadini presenti. Ha osservato che l’attuale tasso di copertura forestale in Cina ha superato il 25% e che il paese contribuisce a circa un quarto delle nuove aree di riforestazione a livello mondiale.

“L’ambiente ecologico continua a migliorare”, ha detto, sottolineando che questo fatto è percepito in modo diretto e tangibile dalla popolazione.

Xi ha notato, tuttavia, che le risorse totali di foreste e pascoli in Cina sono ancora insufficienti, esortando a un impegno concreto per affrontare efficacemente le questioni più rilevanti e a fare ancora meglio anno dopo anno in questo ambito.

Ha evidenziato l’importanza della gestione forestale e del miglioramento della qualità ecologica dei pascoli, invitando a rafforzare le industrie legate alla silvicoltura e ai pascoli.

“Le attività di riforestazione devono portare maggiori benefici alla popolazione”, ha sottolineato.

Ha aggiunto che la piantumazione volontaria di alberi è un’iniziativa nazionale che deve essere portata avanti per generazioni.

Global Times – 3 aprile 2025

Giulio Chinappi – World Politics Blog