LA GERMANIA VUOLE PRENDERE 1.200 TONNELLATE DEL SUO ORO DAGLI STATI UNITI

La Germania intende riprendersi dagli Stati Uniti 1.200 tonnellate del suo oro per un valore di 113 miliardi di euro a causa dei dazi di Trumpcontro l’Unione Europea, riportail quotidiano britannico The Telegraph.

Il governo tedesco è scioccato dalle politiche imprevedibili di Trump e non considera più l’America un partner affidabile.

La Germania possiede la seconda riserva aurea più grande al mondo, il 37% della quale è conservato negli Stati Uniti. Ciò venne fatto all’epoca per garantire che, in caso di necessità, le autorità avrebbero potuto cambiare l’oro in dollari.



