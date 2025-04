Ecco perché Marine le Pen è stata esclusa dalle prossime presidenziali francesi

Foto Flickr

La sentenza per frode per Marine Le Pen è chiara: l’attuale leader del gruppo parlamentare del “Raggruppamento nazionale” (RN) è stata condannata a due anni di reclusione, altri due anni di libertà vigilata e una multa per aver frodato il Parlamento europeo.

Di Bernhard Sander – Sozialismus.de

I dipendenti pagati da RN erano coinvolti nell’attività del partito nella sede di Parigi. RN dovrà inoltre risarcire i danni per 4,4 milioni di euro. Otto membri del Parlamento europeo e altri 14 funzionari di alto livello (tra cui il sindaco di Perpignan, l’ex segretario generale Nicolas Bay, ora uomo forte dell’agitatore televisivo razzista Eric Zemmour, la sorella di Marine, Marie-Caroline, ecc.

Soprattutto, Marine Le Pen è stata esclusa dalla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Non ci sono rimedi legali contro questa decisione. E le sue prospettive erano buone: secondo un recente sondaggio, avrebbe vinto nettamente il primo turno delle votazioni nella primavera del 2027 con il 37% dei voti.

La motivazione addotta dal presidente del tribunale Bénédicte de Perthuis è da ricercarsi in un “significativo disturbo dell’ordine pubblico, nella fattispecie il fatto che una persona già condannata in primo grado si candidi alle elezioni presidenziali”. Contro questa sentenza, le parole dei politici di RN non potevano essere abbastanza dure: “Non è solo Marine Le Pen a essere stata ingiustamente condannata oggi. La democrazia francese è stata giustiziata”, ha dichiarato il leader del partito Jordan Bardella sulla piattaforma X. Ora tutte le aspettative sono rivolte al 29enne principe ereditario di Le Pen, che ha dichiarato le sue ambizioni presidenziali.

Il raduno degli Identitari Nazionali (RN), dei nazionalisti e degli ultraconservatori cattolici aveva quasi portato gli ex repubblicani gollisti sull’orlo dell’estinzione. Nuove aree missionarie si sono già aperte tra gli ambienti libertari del nouveau riche tecnologico e mediatico. Sono uniti dal rifiuto della wokeness (soprattutto nella sua versione penalizzata e regolamentata della discriminazione positiva). Stanno combattendo una guerra intellettuale e culturale. Non si tratta di un conflitto tra nazioni, ma di una guerra che si combatte nel cuore delle culture nazionali.

In passato, ciò ha già richiesto un sostegno ai programmi sociali ed economici che, sotto lo slogan della “preferenza nazionale”, hanno unito la sfiducia nella moneta unica e nelle istituzioni europee (con scarso successo) e attivato i pregiudizi contro la presunta amaca per i truffatori sociali immigrati (condivisa da tre quarti della popolazione francese). Le correnti del RN non solo convergono, ma anche divergono sotto molti aspetti e sono quindi difficili da raggruppare (il che le rende anche più difficili da controllare in termini di relazioni internazionali e di formazione di gruppi politici nel Parlamento europeo). Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia da questa internazionale reazionaria nel suo secondo discorso alla Sorbona.

“Se la sinistra radicale non vince in un voto democratico, abusa del sistema giudiziario per mettere in prigione i suoi oppositori. Questo è il loro modus operandi in tutto il mondo”, ha scritto Elon Musk sul suo Channel X.

A prima vista, Macron e il capo del suo governo François Bayrou sembrano essere i beneficiari dell’indebolimento di un fattore determinante dell’internazionale reazionaria europea. Non c’è dubbio che la situazione nell’Assemblea Nazionale francese, in cui il campo borghese progressista non ha una propria maggioranza dopo la fallita rielezione, non si stia alleggerendo. La questione di come Bayrou metterà insieme la sua maggioranza di bilancio si riproporrà quindi in autunno (parti dei socialdemocratici disintegrati sono pronte a farlo) e le elezioni locali della primavera del 2026 saranno un altro banco di prova per l’opinione pubblica.

Negli ultimi anni, la Le Pen ha cercato di moderare l’ex Front National di estrema destra del padre Jean-Marie Le Pen, recentemente scomparso, che ha prima nominato presidente onorario e poi espulso. Con il nuovo nome, il RN ha aumentato i suoi risultati elettorali e può quasi essere considerato un partito popolare, in particolare nelle regioni rurali della Francia. Le Pen è stata sconfitta da Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali del 2022, ma ha ottenuto quasi il 42% al ballottaggio. Questa eredità di una strategia di de-demonizzazione della RN potrebbe ora essere oggetto di critiche all’interno del partito, nonostante i suoi innegabili successi. La fine degli affari della famiglia Le Pen oscura questa dimensione politica.

Per il “principe ereditario” della RN, Bardella, le parole non bastano. Egli invita alla “mobilitazione popolare e alla mobilitazione pacifica”, ma per il momento non è stata convocata alcuna marcia o manifestazione, ma solo un breve comunicato.

L’ex commissario europeo francese Thierry Breton (proposto da Macron per la Commissione UE von der Leyen II, ma non vi ha preso parte) ha dichiarato in un’intervista radiofonica: “Vedo che c’è un numero molto significativo di concittadini che si riconoscono nelle dichiarazioni e nella lotta politica di Marine Le Pen”. Lui stesso sarebbe “molto turbato” in caso di condanna. Il cattolico di destra ed ex candidato alle presidenziali Philippe de Villiers accusa un “colpo di Stato politico-giuridico”. Laurent Wauquiez, leader dei deputati LR, ha denunciato che “non è sano in una democrazia che a una donna eletta venga impedito di candidarsi alle elezioni”.

Il partner dell’alleanza parlamentare della Le Pen, Eric Ciotti, che aveva diviso i Repubblicani, ha insinuato che il lungo braccio di Macron impedisse qualsiasi candidatura a destra (dato che anche l’ex primo ministro François Fillon, popolare in questi ambienti, era stato condannato per corruzione): “La Francia è ancora una democrazia?”, ha chiesto a X. L’“unica colpa” della Le Pen è quella di aver “guidato il nostro campo sulla strada della vittoria”, lamenta la nipote Marion Maréchal. “I giudici che pensano di essere al di sopra del popolo sovrano hanno deciso di eseguire in un tribunale ciò che non avrebbero mai potuto riprendere alle urne”, ha scritto l’eurodeputata.

Come accennato, le possibilità di Le Pen di candidarsi con successo alle elezioni presidenziali del 2027 erano buone, poiché i partiti di sinistra sono di nuovo invischiati in una vecchia guerra di trincea. Anche le loro guance gonfie non possono nascondere la mancanza di una strategia contro Macron. I rappresentanti del movimento populista di sinistra LFI (Unbowed France) affermano che LFI batterà il RN “domani alle urne, chiunque sia il loro candidato”.

Ma il coordinatore politico del movimento Unbowed, Manuel Bompard, cerca la vicinanza dei sostenitori di Le Pen e critica il principio di ineleggibilità come un’esecuzione temporanea. “Rifiutiamo per principio l’impossibilità di una nomina per qualsiasi partito processuale”, scrive il partito di Jean-Luc Mélenchon, che a sua volta è sospettato di aver assunto gli assistenti parlamentari europei del Partito della Sinistra per le sue attività politiche in Francia.

Altrove a sinistra sono più legalisti, a cominciare dal portavoce dell’eurodeputato socialdemocratico di destra Jérôme Guedj: “Fa parte del contratto democratico quando si è un funzionario eletto essere esemplari”. François Ruffin (ex-LFI, che si dice abbia ambizioni di candidatura a sinistra) ha citato Marin Le Pen: “I francesi sono stufi di funzionari eletti che sottraggono denaro!”. “È quello che ha detto ed è vero per lei. Lo stesso vale per Sarkozy”. Quest’ultimo è anche in giro con un braccialetto alla caviglia per frode con gli aiuti statali alla campagna elettorale.