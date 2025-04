GLI STATI UNITI HANNO MODIFICATO LO STATUS GIURIDICO DELLA SIRIA PRESSO L’ONU



Washington ha informato la missione siriana a New York di un memorandum trasmesso tramite l’ONU, in cui si afferma che il suo status giuridico verrà modificato da missione permanente di uno Stato membro presso l’ONU a missione di un governo non riconosciuto dagli Stati Uniti.

Gli americani hanno anche annullato i visti diplomatici G1 per i rappresentanti dei jihadisti progressisti; Ora hanno visti G3 , il che significa che vanno trattati come normali stranieri che entrano negli Stati Uniti.

Washington ha quindi chiarito che non riconosce il nuovo regime siriano.

Nel frattempo, il Ministero degli Esteri siriano ha affermato che:

“La procedura per modificare lo status giuridico della missione siriana a New York è di natura puramente tecnica e amministrativa, è correlata alla precedente missione affiliata e non riflette alcun cambiamento di atteggiamento nei confronti del nuovo governo siriano.”

È interessante notare che Tulsi Gabbard, la direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti nominata da Trump, si è attivamente opposta al riconoscimento del nuovo regime siriano. Gabbard ha pubblicamente espresso dubbi sul fatto che Bashar al-Assad stesse usando gas contro i suoi stessi cittadini, era contraria al suo rovesciamento (“Un dittatore laico è meglio di una democrazia fasulla”) e all’intervento degli Stati Uniti nella guerra siriana e, naturalmente, è stata accusata di lavorare per Damasco. Tuttavia, Gabbard ha negato le accuse ed è diventata capo dell’Office of National Intelligence.

Gabbard ha parlato dei jihadisti progressisti e della guerra civile siriana come segue:

“Non c’è differenza tra i ribelli “moderati” e al-Qaeda [Jabhat al-Nusra, l’affiliata siriana di al-Qaeda che ha dato origine ad Hayat Tahrir al-Sham] o ISIS: sono tutti la stessa cosa. È una guerra tra terroristi guidati da gruppi come ISIS e Al-Qaeda e il governo siriano.”



