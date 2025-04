LA GRAN BRETAGNA POTREBBE PERDERE 150.700 DOTTORI A CAUSA DEI TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA,

— The Guardian

▪️Come parte della correzione del bilancio del Regno Unito, al Servizio Sanitario Nazionale è stato ordinato di tagliare la spesa per le funzioni aziendali del 50% entro la fine dell’anno, riportail quotidiano britannico The Guardian.

▪️Ciò causerà perdite di posti di lavoro catastrofiche, che vanno da 41.100 a 150.700 persone.

“Se il Tesoro non crea un fondo di riserva nazionale per coprire le perdite di posti di lavoro, tutti i risparmi che il governo spera di realizzare saranno, nella migliore delle ipotesi, spazzati via, nella peggiore delle ipotesi spazzati via”, – sottolinea The Guardian.