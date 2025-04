La Cina alza i contro-dazi al 125%: “Gli Stati Uniti diventeranno lo zimbello del mondo”

Foto Flickr

Xi Jinping esorta l’Europa a “resistere al bullismo” americano. Macron: “I 90 giorni di Trump sono una pausa fragile”. Intanto crollano di nuovo le Borse

ROMA – Ci risiamo. In un’escalation continua, la Cina ha rialzato i suoi contro-dazi sulle importazioni dei prodotti statunitensi dall’84% al 125%. Il ministero delle Finanze cinese ha annunciato che le nuove tariffe entreranno in vigore il 12 aprile.

“La ripetuta imposizione di dazi esorbitanti alla Cina da parte degli Stati Uniti – si legge in una nota del Il Ministero del Commercio cinese – è già diventata un gioco di numeri, privo di qualsiasi significato economico pratico. Non farà che mettere ulteriormente in luce l’uso dei dazi da parte degli Stati Uniti come strumenti e armi per intimidire e coercire, finendo per diventare zimbello di tutti”.

La sospensione di 90 giorni dei dazi da parte di Trump “lascia la porta aperta ai colloqui, ma è una pausa fragile”, ha dichiarato Emmanuel Macron su X. Il presidente francese sottolinea che restano attivi dazi su acciaio, alluminio, auto e altri beni per un totale di 52 miliardi di euro verso l’UE, mantenendo alta l’incertezza per le imprese.

La suspension partielle des tarifs américains pour 90 jours est un signal et une porte ouverte à la négociation.



Mais cette pause reste fragile.



Fragile, car les droits de 25% sur l’acier, l’aluminium et l’automobile et les tarifs à 10% sur tous les autres produits… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2025

Macron ha comunque ribadito che la Francia e l’Europa affronteranno le trattative come un fronte comune. E Trump è d’accordo.

Il presidente cinese Xi Jinping si rivolge adesso all’Unione europea per trovare una sponda nella guerra commerciale con gli Stati Uniti: chiede un’intesa per “resistere insieme alle prepotenze unilaterali. Nella guerra dei dazi non ci sono vincitori”.

Intanto i mercati globali crollano, di nuovo: lo S&P 500 perde il 3,5%, il Nikkei giù del 4,3%, e il dollaro tocca i minimi decennali contro il franco svizzero. L’euro vola a 1,13855 dollari. L’oro, rifugio per eccellenza, tocca un nuovo record: 3.210 dollari l’oncia.

