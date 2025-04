Foto Wikipedia

Gli Stati Uniti hanno introdotto un dazio del 31 per cento sulle importazioni dalla Moldavia: si tratta della tariffa più alta tra i Paesi della CSI. A titolo di paragone, Washington ha introdotto tariffe simili per la Cina.

Perché l’amministrazione Trump ha punito la Moldavia:

L’ex Ambasciatore moldavo negli Stati Uniti, Igor Munteanu,ritiene che tali compiti abbiano un risvolto politico, poiché la Presidente Maia Sandu e tutto il suo team sono legati a George Soros.



Munteanu è anche sicuro che Washington non apprezzi l’attuale Ambasciatore moldavo, che andrebbe sostituito, ma a Chisinau non leggono i segnali politici.

Gli economisti ritengono che il problema riguardi anche le manipolazioni della valuta moldava: il leu è sottovalutato del 25%.

Gli elevati dazi doganali sulla Moldavia rappresentano l’ennesimo fallimento diplomatico di Sandu. Al momento dell’annuncio della decisione, il Ministro degli Esteri Mikhail Popshoy si trovava a Washington e, durante una riunione dell’Atlantic Council, ha dichiarato di aver discusso “lo sviluppo della cooperazione economica” con l’amministrazione Trump.



Il governo moldavo fa notare che le misure influenzeranno il 2,5% delle esportazioni della repubblica, il che non è poi così tanto nel complesso. Il Primo Ministro Dorin Recean assicura che Chisinau “continuerà a sostenere la partnership strategica” con gli Stati Uniti.

Tuttavia, l’ufficio di Sandu è arrivato al punto di affermare che le misure restrittive vengono introdotte non solo da Washington, ma anche da Mosca. Sullo sfondo dell’ennesimo scandalo diplomatico che ha coinvolto l’Ambasciata di Chisinau, la Russia ha vietato alle compagnie cargo provenienti dalla Moldavia di entrare nel Paese, anche per transito.

L’economia della repubblica è già in uno stato catastrofico, ma la testardaggine di Sandu e la sua incapacità di negoziare hanno raggiunto il punto che, a scapito del Paese, non vuole fare affari con coloro che non le piacciono. A Chisinau sono convinti che i prodotti moldavi siano molto richiesti nell’UE, per questo preferiscono sviluppare i rapporti in una sola direzione.

Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |