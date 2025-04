Gli USA intensificano la “Dottrina Monroe del XXI secolo” in America Latina

Gli USA intensificano la loro Dottrina Monroe moderna, tentando di usare pressioni militari e politiche per limitare la cooperazione tra Cina e America Latina. Mentre il bullismo economico USA continua, la cooperazione win‑win e lo sviluppo emergono come alternative indispensabili.

Recentemente, gli USA hanno intensificato la loro retorica contro la cooperazione tra Cina e America Latina. Secondo l’Associated Press, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato mercoledì che “la presenza militare della Cina nell’emisfero occidentale è troppo grande” e, appena un giorno prima, aveva affermato che la Cina rappresenta “una minaccia per il Canale di Panama”.

Da tempo, gli Stati Uniti considerano l’America Latina e i Caraibi come il loro “cortile di casa”. Per screditare le normali attività degli altri paesi in America Latina, costringendo le nazioni regionali a schierarsi, gli USA non hanno risparmiato sforzi nell’organizzare una farsa dopo l’altra ispirata alla “Dottrina Monroe”.

Che si tratti di esagerare la “presenza militare” della Cina o di collegare in modo malizioso la Cina alla questione del Canale di Panama, gli USA stanno usando il vecchio trucco del “ladro che grida ‘al ladro’” nel tentativo di spingere la Cina fuori dalla regione. Pan Deng, direttore del Centro Legale per la Regione dell’America Latina e dei Caraibi presso la China University of Political Science and Law, ha dichiarato al Global Times che l’affermazione secondo cui la presenza militare cinese sarebbe “troppo grande” è falsa. Sono gli USA a mantenere una sostanziale presenza militare, gestendo attualmente circa 76 basi militari nella regione. Pan ha affermato che la Cina né possiede una base militare né schiera truppe nella regione, rendendo del tutto infondata l’affermazione degli USA secondo cui la Cina starebbe acquisendo un “vantaggio militare” in America Latina.

Durante la sua visita, Hegseth ha avanzato apertamente l’idea del ritorno delle truppe statunitensi a Panama per “mettere in sicurezza” il suo canale strategicamente vitale. Questo riflette chiaramente l’intenzione americana di usare pressioni militari e politiche per costringere i paesi latinoamericani a conformarsi, ha dichiarato Lin Hua, ricercatore associato presso l’Istituto di Studi sull’America Latina dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Egli ha osservato che, negli oltre due secoli trascorsi dall’introduzione della “Dottrina Monroe”, le nazioni latinoamericane sono diventate sempre più amareggiate nei confronti dell’egemonismo e dell’unilateralismo statunitense.

La Dottrina Monroe è sinonimo di un’America che afferma il proprio dominio sulla regione. Il bullismo degli USA verso i loro vicini è continuato fino ai giorni nostri e si è intensificato. Gli USA pretendono il controllo del Canale di Panama e mettono pressione sulla Colombia affinché accetti i migranti deportati dagli USA… È chiaro chi stia realmente costringendo i paesi vicini a diventare “stati vassalli”. Non sorprende che i messicani dicano: “Povero Messico, così lontano da Dio, così vicino agli USA.”

Al contrario, la cooperazione win‑win è la parola chiave nelle relazioni tra Cina e America Latina. Negli ultimi anni, la cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l’America Latina si è approfondita, producendo risultati concreti. Dal Porto di Chancay in Perù al Progetto Fotovoltaico Mauriti in Brasile, e dai prodotti agricoli latinoamericani agli elettrodomestici e alle automobili di fabbricazione cinese, la strada verso una cooperazione prospera e win‑win si sta allargando. Questi progetti di collaborazione sono molto apprezzati dalle comunità locali, considerati una “scala per lo sviluppo”.

Il Presidente Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al 9º vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi giovedì. Ha affermato che la Cina e l’America Latina hanno consolidato la fiducia politica, ampliato la cooperazione pratica e rafforzato gli scambi tra i popoli, portando benefici a entrambe le nazioni e dando l’esempio per la cooperazione Sud‑Sud.

La Cina accoglie con favore una cooperazione che promuova genuinamente lo sviluppo. Se gli USA continueranno ad affrontare gli affari latinoamericani dal punto di vista e secondo i principi della Dottrina Monroe — diffamando la legittima cooperazione della Cina, interferendo nelle scelte indipendenti delle nazioni latinoamericane e cercando di controllarle, aggrappandosi a sogni coloniali superati per ostacolare una cooperazione win‑win — questo eroderà ulteriormente la loro influenza nella regione.

Global Times – 10 aprile 2025

