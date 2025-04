In un momento di crisi senza precedenti, la Corea del Sud si trova a dover affrontare la destituzione del presidente Yoon Suk-yeol e l’imposizione dei dazi USA. Con elezioni anticipate fissate al 3 giugno, il Paese è chiamato a rispondere a profonde sfide politico-economiche.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

La recente crisi politica che ha scosso la Repubblica di Corea ha portato a un cambiamento radicale nella leadership di una delle principali economie dell’Asia orientale. Dopo mesi di turbolenze, proteste e scontri tra istituzioni e cittadini, il presidente Yoon Suk-yeol è stato destituito dal suo incarico a seguito della sua controversa dichiarazione di legge marziale. In risposta a questo terremoto istituzionale, è stata indetta un’elezione presidenziale anticipata fissata per il 3 giugno. Allo stesso tempo, l’aggravarsi delle tensioni economiche, dovuto ai dazi imposti dagli Stati Uniti, minaccia ulteriormente la stabilità di un Paese che ancora non ha dimenticato un passato segnato da dure dittature militari.

La destituzione del presidente Yoon Suk-yeol, avvenuta a seguito di un verdetto unanime della Corte Costituzionale, ha rappresentato il culmine di una serie di eventi che hanno visto la giovane democrazia sudcoreana sconvolta da continui scontri tra forze governative e opposizione parlamentare. L’episodio è stato scatenato dalla dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre, una decisione drammatica che ha suscitato non solo il rigetto dell’opinione pubblica, ma anche reazioni negative a livello internazionale. Con il governo ora costretto a indire elezioni anticipate, la domanda che si pone è: quali sono le vere dinamiche dietro questo impulso di cambiamento e quali saranno le conseguenze per il futuro politico ed economico del Paese?

La cronologia degli eventi: dal decreto di legge marziale alla destituzione

Nel dicembre dello scorso anno, Yoon Suk-yeol, ex procuratore generale e presidente eletto nel 2022, ha dichiarato la legge marziale nel tentativo di arginare quella che definiva una minaccia interna, dovuta a forze “anti-statali” e a presunte infiltrazioni da parte di gruppi vicini alla Corea del Nord. La decisione, però, si è rivelata un grave errore di calcolo, poiché l’Assemblea Nazionale, con una maggioranza schiacciante, ha reagito rifiutando tale mossa e ripristinando l’ordine costituzionale in poche ore. Tale rigetto si è tradotto nella formalizzazione dell’impeachment e, successivamente, nella destituzione definitiva del presidente Yoon, grazie al verdetto unanime della Corte Costituzionale.

Durante la lettura del verdetto, il presidente ad interim Han Duk-soo, appartenente alla stessa forza politica di Yoon, il Partito del Potere Popolare, ha sottolineato come l’azione di Yoon avesse superato i limiti dei poteri presidenziali e aveva messo a rischio i principi della democrazia costituzionale sudcoreana. Le immagini dei soldati schierati per le strade di Seoul e di parlamentari impegnati in forti discussioni hanno richiamato alla mente ricordi dolorosi delle vecchie dittature militari che il Paese ha cercato di abbandonare dagli anni ’80 in poi. Secondo questo punto di vista, dunque, la destituzione, sostenuta da tutte le forze parlamentari, non è stata solo un atto politico, ma il simbolo della volontà dei sudcoreani di non tornare a un passato di repressione e violenza statale.

Tuttavia, la decisione della Corte Costituzionale ha suscitato reazioni contrastanti sul territorio. Mentre migliaia di cittadini sono scese in piazza per celebrare la fine di un’autorità ritenuta illegittima e per riaffermare il valore della democrazia, altre forze politiche ed esponenti della destra, nonché alcuni gruppi estremisti, hanno manifestato scontento. Le immagini delle manifestazioni di piazza, con cori che chiedevano il “ritorno immediato” di Yoon Suk-yeol, hanno evidenziato una profonda divisione all’interno del tessuto politico e sociale della Corea del Sud.

Gli oppositori di Yoon, ad ogni modo, hanno evidenziato come la sua mossa di dichiarare la legge marziale abbia invocato scenari autoritari, ricordando episodi storici come il massacro di Gwangju del 1980 e altri momenti bui del passato militare del Paese. Dall’altra parte, i sostenitori di Yoon si sono lamentati di una presunta mancanza di fermezza nel contrastare le forze anti-statali e hanno espresso la preoccupazione che la destituzione possa portare a ulteriori instabilità e a una crisi della sicurezza nazionale.

Le nuove elezioni presidenziali: un nuovo inizio o un altro capitolo di turbolenze?

L’indizione delle elezioni anticipate, fissate per il 3 giugno, rappresenta la risposta istituzionale a un momento di grande crisi. Il governo, guidato ad interim da Han Duck-soo, ha annunciato che la scelta di tale data è stata dettata dalla necessità di “garantire uno svolgimento regolare delle operazioni elettorali e di concedere ai partiti politici il tempo necessario per prepararsi”. Questa decisione è stata accolta con un misto di speranza e timore: da un lato, si auspica che le nuove elezioni possano riportare il paese a un percorso di normalità politica; dall’altro, il clima di sfiducia e polarizzazione potrebbe preannunciare un’ulteriore ondata di instabilità.

Secondo gli analisti, il processo elettorale sarà particolarmente importante per definire il futuro della Corea del Sud. Con il leader dell’opposizione e del Partito Minju (il Partito Democratico di Corea) Lee Jae-myung, considerato da molti come il favorito per le prossime elezioni, il Paese si trova a dover scegliere un nuovo corso politico. Come da tradizione del Partito Minju, infatti, Lee Jae-myung si è detto favorevole ad adottare un approccio più conciliatorio nei confronti della Corea del Nord, distinguendosi nettamente dalle politiche esterne aggressive di Yoon, che hanno portato a provocatorie esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti, aumentando le tensioni nella regione. L’eventuale vittoria di Lee potrebbe dunque segnare un cambio radicale nella politica estera ed economica della Corea del Sud, in un momento in cui il contesto internazionale appare particolarmente complesso.

Il nodo dei dazi statunitensi: un ulteriore fattore di destabilizzazione

Parallelamente alla crisi politica interna, la Corea del Sud si trova ad affrontare anche pressioni economiche derivanti dalle recenti decisioni del governo degli Stati Uniti. La settimana scorsa, il presidente Donald Trump ha annunciato l’introduzione di una tariffa del 25% sulle importazioni dalla Corea del Sud, come parte delle misure commerciali del “giorno della liberazione”. Tale provvedimento ha interessato non solo alcuni settori chiave come i semiconduttori, ma anche l’industria automobilistica, che rappresenta uno dei principali settori di esportazione per il Paese.

I dazi imposti dai nuovi provvedimenti statunitensi costituiscono dunque un ulteriore elemento di destabilizzazione per un’economia che è fortemente dipendente dal commercio internazionale. Come detto, le automobili, che rappresentano il prodotto più venduto della Corea del Sud sul mercato statunitense, sono state colpite da una tariffa del 25%, creando una forte incertezza nel settore. Tali tensioni commerciali rischiano di esacerbare il già fragile clima politico interno, aumentando il rischio di ulteriori proteste e di una crisi economica che potrebbe riflettersi sull’occupazione e sulla crescita complessiva del Paese.

Proprio per far fronte alla difficile situazione, il ministro del Commercio sudcoreano, Cheong In-kyo, ha intrapreso un viaggio a Washington al fine di cercare di negoziare una deroga o un allentamento dei dazi, ma le trattative si prospettano difficili in un contesto globale segnato da tensioni commerciali e rivalità strategiche. La doppia crisi – quella politica interna e quella economica esterna – potrebbe far pesare ulteriormente l’incertezza sul futuro della Corea del Sud, compromettendo la fiducia degli investitori e rallentando il ritmo della ripresa economica.

Conclusioni

Il futuro della Repubblica di Corea dipenderà dunque dalla capacità dei suoi leader di rispondere in maniera efficace a queste sfide. Le elezioni del 3 giugno saranno il primo grande banco di prova per un Paese che, nonostante il passato travagliato, vorrebbe affermarsi come una solida democrazia nell’ambito dell’Asia orientale. La scelta del nuovo presidente potrà aprire la strada a riforme fondamentali per rafforzare il tessuto istituzionale e sociale, creando le basi per una ripresa politica ed economica che guardi al futuro con speranza.

Nel frattempo, il quadro internazionale resta altamente instabile. La politica commerciale degli Stati Uniti, con i suoi dazi e le sue misure protezionistiche, si pone come un ulteriore ostacolo per un Paese che fa dell’export una delle sue principali fonti di crescita. Solo una strategia di cooperazione internazionale e un dialogo costruttivo saranno in grado di mitigare gli effetti negativi di queste tensioni, permettendo alla Corea del Sud di mantenere il proprio ruolo di leader nella regione. Anche per queste ragioni, il governo di Seoul potrebbe decidere di percorrere la strada della riapertura del dialogo con la Cina, come accaduto di recente in diverse occasioni.

In sintesi, la crisi politica sudcoreana non è solo un episodio di instabilità interna, ma un campanello d’allarme che sollecita un ripensamento dell’intero assetto istituzionale, economico e geopolitico del Paese.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog