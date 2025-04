Tô Lâm mette in evidenza la stretta amicizia tra Việt Nam e Cina

Việt Nam e Cina sono due vicini stretti, collegati da montagne e fiumi; i popoli dei due Paesi hanno condiviso molte similitudini nella cultura e nelle usanze, coltivando insieme un’antica amicizia che dura da migliaia di anni. L’articolo pubblicato dal Segretario Generale Tô Lâm in occasione della visita di Xi Jinping.

UNIRE LE FORZE PER APRIRE UNA NUOVA ERA DI SVILUPPO DELL’AMICIZIA TRA VIỆT NAM E CINA

Articolo di Tô Lâm

Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam

Pubblicato sul Quotidiano del Popolo

Su invito mio e del Presidente della Repubblica Socialista del Việt Nam Lương Cường, il compagno Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Việt Nam dal 14 al 15 aprile 2025, nell’anno in cui il popolo dei due Paesi celebra con gioia il 75° anniversario dei rapporti diplomatici tra il Việt Nam e la Cina (18 gennaio 1950 – 2025) e l’Anno dello Scambio Umanistico Việt Nam-Cina.

Questa è la quarta visita del compagno Xi Jinping in Việt Nam da quando ha assunto la responsabilità di Segretario Generale del Partito e Presidente della Cina, ed è anche la sua seconda visita in Việt Nam nell’ambito del XIII Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam (PCV) e del XX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC).

In qualità di Capo supremo del Partito Comunista Cinese e della Repubblica Popolare Cinese che ha visitato il Việt Nam più di ogni altro Paese nella storia, il Segretario Generale e Presidente Xi Jinping è un compagno sincero e un caro amico del Việt Nam.

Il Partito, lo Stato e il popolo del Việt Nam danno il benvenuto con calore e sono convinti che la visita sarà certamente un grande successo, contribuendo in modo importante a promuovere con forza la tradizione dell’amicizia e ad aprire una nuova era di sviluppo nelle relazioni tra il Việt Nam e la Cina.

I – Relazioni Việt Nam – Cina: storia di un’amicizia profonda e di successi nella cooperazione globale

Il Việt Nam e la Cina sono due vicini stretti, collegati da montagne e fiumi; i popoli dei due Paesi hanno condiviso molte somiglianze nella cultura e nelle tradizioni, coltivando insieme una lunga amicizia tradizionale che dura da migliaia di anni.

Nel percorso rivoluzionario, intrapreso sin dall’inizio tra innumerevoli difficoltà, generazioni di leader dei due Partiti e dei due Paesi, tra cui direttamente il Presidente Hồ Chí Minh e il Presidente Mao Zedong, hanno lavorato incessantemente per coltivare “la stretta relazione tra il Việt Nam e la Cina, sia come compagni che come fratelli”.

Durante molti anni di attività rivoluzionaria in Cina, il Presidente Hồ Chí Minh ricevette sempre calorosi sentimenti e un aiuto entusiastico dai comunisti e dal popolo cinese. Sotto la guida del Presidente Hồ Chí Minh, i comunisti vietnamiti parteciparono attivamente al movimento rivoluzionario in Cina.

La storia di essere sempre andati fianco a fianco, condividendo gioie e dolori, tra i rivoluzionari dei due Paesi fu un brillante esempio nella lotta del proletariato mondiale, gettando solide basi per la futura amicizia tra il Việt Nam e la Cina.

Sulla base del rapporto affidabile tra i due Partiti Comunisti, il 18 gennaio 1950, poco dopo la sua fondazione, la Repubblica Popolare Cinese divenne il primo Paese al mondo a instaurare ufficialmente relazioni diplomatiche con la Repubblica Democratica del Việt Nam (oggi Repubblica Socialista del Việt Nam).

Il Việt Nam fu altresì il primo Paese del Sud-est asiatico a stabilire relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina. Questo rappresentò una brillante pietra miliare storica, aprendo una nuova era per l’amicizia tra il Việt Nam e la Cina.

Sotto la guida dei due Partiti Comunisti, i popoli dei due Paesi si sono sempre aiutati a vicenda con sincerità e a tutto cuore, contribuendo al successo della rivoluzione di liberazione nazionale e alla causa della costruzione e dello sviluppo nazionale in direzione del socialismo in entrambi i Paesi.

Negli ultimi 75 anni, la pace, l’amicizia e la cooperazione per lo sviluppo sono sempre state la corrente principale nelle relazioni tra i due Paesi, poiché i due Partiti e i due Paesi condividono la percezione immutabile che lo sviluppo stabile, sostenibile e a lungo termine dell’amicizia e della cooperazione tra il Việt Nam e la Cina è un interesse fondamentale e un’aspirazione sincera di generazioni dei due popoli per la pace e l’amicizia, di grande significato per la causa rivoluzionaria in ciascun Paese, in linea con la grande tendenza dei tempi alla pace, stabilità, cooperazione e sviluppo prospero.

Nell’ambito della politica estera complessiva, improntata all’indipendenza, all’autosufficienza, alla pace, all’amicizia, alla cooperazione e allo sviluppo, alla multilateralizzazione e alla diversificazione delle relazioni esterne, il Partito e lo Stato del Việt Nam hanno sempre dato la massima priorità e si sono determinati a collaborare con il Partito e lo Stato della Cina per sviluppare il Partenariato Strategico di Cooperazione Complessivo, la Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso che ha significato strategico, per il benessere dei popoli dei due Paesi, per la causa della pace e del progresso dell’umanit\u00e0.

Il popolo del Việt Nam non dimenticherà mai il grande e proficuo sostegno del popolo cinese in periodi storici cruciali.

Il Việt Nam considera sempre lo sviluppo prospero della Cina come un’opportunità per se stesso, ed è lieto e apprezza l’affermazione della Cina di dare priorità allo sviluppo delle relazioni con il Việt Nam nella sua diplomazia di vicinato, considerandola una scelta strategica per entrambi i Paesi.

Sulla base di queste importanti percezioni condivise, le relazioni tra il Việt Nam e la Cina negli ultimi anni sono state costantemente promosse verso nuovi orizzonti, raggiungendo numerosi traguardi importanti e ambiziosi in tutti i campi. I vertici dei due Partiti e dei due Paesi hanno mantenuto scambi strategici regolari in molte forme flessibili, prendendo decisioni rapide e rilevanti per orientare e modellare lo sviluppo continuo delle relazioni tra il Việt Nam e la Cina, in modo che diventino sempre più sostanziali ed efficaci.

Più recentemente, i due Paesi hanno concordato di elevare la relazione a una Comunità con un futuro condiviso che ha significato strategico, durante la storica visita in Việt Nam del Segretario Generale e Presidente cinese Xi Jinping (dicembre 2023).

Contestualmente, i meccanismi di scambio e cooperazione, a vari livelli e in tutti i settori – dai livelli centrali a quelli locali, nonché la cooperazione in forum multilaterali internazionali e istituzioni – hanno registrato sviluppi sempre più sostanziali, contribuendo ad arricchire e approfondire il contenuto del quadro del Partenariato Strategico Complessivo di Cooperazione.

Le relazioni economiche e commerciali si sono sviluppate in modo continuo e robusto, apportando numerosi benefici pratici ai popoli dei due Paesi.

Negli ultimi tre decenni, il volume degli scambi bilaterali è cresciuto di oltre 6.400 volte, raggiungendo un nuovo picco, superando i 200 miliardi di dollari USA nel 2024.

Il Việt Nam ha mantenuto la sua posizione di principale partner commerciale della Cina nell’ASEAN, emergendo come il quarto partner commerciale della Cina a livello globale, mentre la Cina è il maggior partner commerciale del Việt Nam.

Ad oggi, la Cina è diventata il terzo maggiore investitore straniero nel Việt Nam, guidando il numero di nuovi progetti d’investimento.

Il comparto degli scambi culturali, educativi e turistici tra i due Paesi ha registrato risultati molto positivi, diventando sempre più vivace e contribuendo a consolidare una solida base sociale per le relazioni tra il Việt Nam e la Cina.

Si può affermare che l’amicizia tra i popoli dei due Paesi è sempre più profonda, come riassume concisamente l’immagine che il Segretario Generale e Presidente Xi Jinping una volta sintetizzò: “Piccoli ruscelli che scorrono per sempre, convergendo in un grande fiume di scambi amichevoli tra i due Paesi”.

Le due parti hanno risolto in modo soddisfacente molte questioni residue dalla storia e hanno concordato di gestire e risolvere attivamente eventuali divergenze attraverso mezzi pacifici, basandosi su un reciproco rispetto e comprensione, in linea con il diritto internazionale.

Per far sviluppare le relazioni tra i due Partiti e tra i due Paesi in modo ottimale e completo come avviene oggi, la lezione più importante è la sincerità, la fiducia e la reciproca comprensione tra i due Paesi socialisti confinanti, guidati dai rispettivi Partiti Comunisti, profondamente radicate nella tradizione dell’umanità e del rispetto dei rapporti umani dei due popoli; la visione intellettuale, la determinazione e l’azione di generazioni di leader dei due Partiti e Paesi; e gli sforzi congiunti e la partecipazione dei sistemi politici e dei popoli dei due Paesi. Il Partito, lo Stato e il popolo del Việt Nam rispettano e apprezzano i sentimenti, l’entusiasmo e, soprattutto, i grandi contributi del Segretario Generale e Presidente Xi Jinping alle relazioni tra il Việt Nam e la Cina negli ultimi anni.

II. Visione per una nuova era di sviluppo: per il benessere dei popoli dei due Paesi e per la causa della pace e del progresso dell’umanità

Il mondo sta attraversando cambiamenti profondi e fondamentali di natura epocale, con trasformazioni radicali in ogni aspetto, sotto l’effetto di importanti scosse in politica, economia, cultura, società e scienze tecnologiche.

Il periodo che va da ora fino al 2030, con una visione di lungo termine fino al 2045 e persino al 2050, il punto di mezzo del XXI secolo – traguardi chiave legati alle cause rivoluzionarie dei due Partiti e dei due Paesi – sarà il periodo più cruciale per plasmare un nuovo ordine mondiale. Questo periodo aprirà grandi opportunità, pur presentando sfide significative per le nazioni.

Per il Việt Nam, questo è un periodo di importanti opportunità strategiche, una fase decisiva per inaugurare una nuova era di sviluppo nazionale e per adempiere all’aspirazione del Presidente Hồ Chí Minh di “costruire un Việt Nam pacifico, unificato, indipendente, democratico e prospero, apportando un degno contributo alla causa rivoluzionaria del mondo”.

Per la Cina, questo è un periodo fondamentale e un gradino nella realizzazione del suo secondo obiettivo centenario, ovvero costruire la Repubblica Popolare Cinese in una potenza socialista moderna, prospera, forte, democratica, civilizzata, armoniosa e bella.

Il contesto richiede che entrambi i Paesi adottino una visione internazionale e attui azioni nazionali volte a cogliere appieno le opportunità strategiche, trasformare le sfide in opportunità e costruire un futuro prospero per entrambe le nazioni.

Abbiamo una solida base e fiducia per realizzare gli obiettivi di sviluppo a lungo termine di ciascun Paese, e adesso è il momento propizio per i due Partiti e i due Paesi di stabilire insieme una visione per una nuova era nelle relazioni tra il Việt Nam e la Cina, per il benessere dei nostri popoli e per la causa della pace e del progresso dell’umanità In particolare, dobbiamo:

In primo luogo, mantenere scambi strategici e rafforzare la fiducia politica, fondamenti essenziali per l’attuazione di programmi e accordi che permettano alle relazioni tra i due Partiti e Paesi di crescere in modo sano e corretto.

Le parti dovranno continuare ad implementare efficacemente i meccanismi esistenti di scambi ad alto livello e rafforzare una diplomazia che combini armoniosamente le relazioni inter-partitiche, statali e tra i popoli.

È altresì importante migliorare ulteriormente l’efficacia della cooperazione nei settori degli affari esteri, della difesa nazionale e della sicurezza, nonché nei contatti tra i vari settori, agenzie ed enti locali.

In secondo luogo, rafforzare la cooperazione pratica in molti campi e creare nuovi motori di crescita.

Il Việt Nam è sempre pronto a collaborare con la Cina per rendere la cooperazione bilaterale più sostanziale, intensa, equilibrata e sostenibile, diventando un modello di collaborazione sincera e efficace tra Paesi socialisti vicini e in via di sviluppo, servendo meglio gli interessi dei nostri popoli.

Le due parti dovranno lavorare insieme per esplorare nuove forme di cooperazione in linea con le priorità strategiche di sviluppo socioeconomico dei due Paesi, concentrandosi sull’implementazione di grandi progetti che diventeranno simboli della cooperazione Việt Nam-Cina, assegnando massima priorità allo sviluppo di tre linee ferroviarie a scartamento standard che colleghino i due Paesi in termini di infrastrutture strategiche.

La cooperazione dovrebbe essere espansa nei settori in cui la Cina ha punti di forza e il Việt Nam ha bisogni, quali la scienza e tecnologia, l’innovazione, la trasformazione digitale e la formazione di risorse umane di alta qualità, al fine di creare nuovi modelli di cooperazione in linea con le tendenze di sviluppo globale.

In terzo luogo, rafforzare ulteriormente la base sociale favorevole alle relazioni Việt Nam-Cina.

Durante le precedenti conversazioni telefoniche dell’anno in corso, il Segretario Generale e Presidente della Cina Xi Jinping ed io abbiamo congiuntamente annunciato il lancio dell’Anno dello Scambio Umanistico Việt Nam-Cina 2025. Questa opportunità, giunta al momento giusto, mira a promuovere gli scambi tra i popoli e ad approfondire la comunicazione pubblica sulla nostra amicizia, a favorire una cooperazione concreta nei settori della cultura, del turismo, dell’istruzione e della formazione, e a valorizzare i siti storici “rossi” che hanno significato rivoluzionario in entrambi i Paesi, suscitando orgoglio e rafforzando la fiducia nelle scelte socialiste dei nostri popoli, nonché nel tradizionale rapporto di amicizia tra il Việt Nam e la Cina.

In questo sforzo, le principali agenzie stampa e media dei due Paesi giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare i sentimenti reciproci, consolidando il legame tra le nazioni e contribuendo alla promozione della cooperazione, dell’amicizia e dei benefici condivisi.

In quarto luogo, lavorare insieme per costruire un ambiente pacifico e stabile per la nuova era e il nuovo stadio di sviluppo di ciascun Paese.

La continua promozione di una relazione sana e stabile tra il Việt Nam e la Cina, congiuntamente a sforzi condivisi per gestire e risolvere le divergenze in base a una visione comune ad alto livello, in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, funge da importante fattore stabilizzante in un contesto regionale e internazionale complesso e imprevedibile.

Questo approccio è in linea con le tradizioni profonde e le sincere aspirazioni dei nostri popoli per la pace, l’amicizia, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile, nonché per la prosperità di ciascun Paese.

Durante la sua visita di Stato in Việt Nam nel dicembre 2023, il Segretario Generale e Presidente della Cina Xi Jinping ha dichiarato in modo profondo: “Sia la Cina che il Việt Nam sono membri responsabili della comunità internazionale. I due Paesi dovrebbero diventare forze centrali per promuovere il progresso dell’umanità”.

Sulla base della tradizione di 75 anni di relazioni amichevoli, delle numerose similitudini culturali e degli interessi condivisi per la pace e lo sviluppo dei popoli di entrambi i Paesi, i due Partiti e i due Paesi sono fiduciosi e determinati a far progredire questa nobile causa, a continuare ad approfondire il nostro Partenariato Strategico di Cooperazione Complessivo e a promuovere la costruzione di una Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso che porti significato strategico, sviluppo rapido e sostenibile; a realizzare con successo il socialismo in entrambi i Paesi e a intraprendere con fermezza una nuova era di sviluppo.

Il successo dell’amicizia tra i nostri due Partiti e Paesi non solo porta gioia e serve gli interessi migliori dei nostri popoli, ma contribuisce in modo sempre più concreto e responsabile alla pace, alla stabilità, al progresso sociale e allo sviluppo prospero delle nazioni della regione e del mondo intero.

Traduzione in italiano di Giulio Chinappi

