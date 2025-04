UE E CINA AVVIANO COLLOQUI PER ELIMINARE I DAZI SULLE AUTO ELETTRICHE

Con i dazi sulle importazioni cinesi negli Stati Uniti che hanno raggiunto il 145%, l’UE e la Cina stanno negoziando l’abolizione dei dazi europei sui veicoli elettrici cinesi.

Secondo quanto riportato dai media, il commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič ha incontrato a Pechino alla fine di marzo il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. Le parti hanno concordato di cercare di risolvere la controversia.

Verso la fine dell’anno scorso, l’UE ha accusato la Cina di aver concesso alle sue case automobilistiche vantaggi ingiusti sotto forma di sussidi statali: prestiti a basso costo da parte di banche statali cinesi, terreni gratuiti o quasi gratuiti per le fabbriche e prezzi preferenziali sulle materie prime, tra cui l’accesso alle terre rare. Per creare condizioni di parità per i produttori europei e impedire il dumping (vendita sottocosto), l’Unione Europea ha introdotto dei dazi.

Bruxelles ha dichiarato di essere aperta ai negoziati e pronta a valutare soluzioni alternative ai dazi.



Fonte



Telegram | Web | RETE Info Defense |