Xi Jinping considera la Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso come un nuovo capitolo per il progresso comune

La Cina e il Việt Nam sono due vicini stretti, collegati da montagne e fiumi; i popoli dei due Paesi hanno condiviso molte similitudini nella cultura e nelle tradizioni, coltivando insieme un’antica amicizia che dura da migliaia di anni. Di seguito l’articolo pubblicato da Xi Jinping sul quotidiano vietnamita Nhân Dân.

UNIRE LE FORZE PER APRIRE UNA NUOVA ERA DI SVILUPPO DELL’AMICIZIA VIỆT NAM-CINA

Articolo di Xi Jinping

Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese

Presidente della Repubblica Popolare Cinese

Pubblicato da Nhân Dân

La tarda primavera è piena di vitalità. Mentre la Cina e il Việt Nam celebrano il 75° anniversario dei rapporti diplomatici, presto effettuerò una visita di Stato in Việt Nam su invito del compagno Tô Lâm, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam, e del compagno Presidente Lương Cường.

Questa sarà la mia quarta visita in questo splendido paese da quando sono diventato Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista della Cina e Presidente della Repubblica Popolare Cinese. Non vedo l’ora di rinnovare l’amicizia con i leader vietnamiti, discutere modi per incrementare la cooperazione e tracciare un nuovo progetto per la Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso in questa nuova era.

La Cina e il Việt Nam sono vicini socialisti amichevoli che condividono gli stessi ideali e vasti interessi strategici. La profonda amicizia tra i due Partiti e i due popoli, forgiata decenni fa, si è rafforzata mentre percorriamo un cammino socialista che tiene conto delle rispettive condizioni nazionali e avanziamo nelle rispettive spinte alla modernizzazione.

Costruire la Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso, che porta un significato strategico, serve gli interessi comuni dei nostri due Paesi ed è favorevole alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità della nostra regione e oltre. Essa è in linea con il corso della storia. Ed è la scelta dei nostri popoli.

La Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso è ereditata dalle nostre distintive tradizioni rivoluzionarie. Nei tempi moderni, i pionieri delle rivoluzioni cinese e vietnamita hanno insieme esplorato il percorso della salvezza nazionale e hanno contribuito in modo significativo alla vittoria del Terzo Mondo nella lotta contro il colonialismo e l’imperialismo.

La sede storica della Lega Giovanile Rivoluzionaria Vietnamita a Guangzhou e l’ufficio della Lega per l’Indipendenza del Việt Nam a Jingxi, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, testimoniano l’amicizia rivoluzionaria tra la Cina e il Việt Nam.

Il Presidente Hồ Chí Minh partecipò e sostenne la Guerra Popolare Cinese di Resistenza contro l’Occupazione Giapponese a Yan’an, Chongqing, Kunming e Guilin. La Cina inviò consiglieri militari e politici per sostenere la Guerra del Popolo vietnamita contro l’Occupazione Francese. Il Partito Comunista Cinese, insieme al governo e al popolo cinese, diede pieno sostegno alla giusta Guerra del Việt Nam contro l’Aggressione USA per Salvare la Nazione.

Questa celebre frase, “l’amicizia tra il Việt Nam e la Cina è così profonda perché siamo sia compagni che fratelli”, è incisa nella nostra memoria rivoluzionaria comune.

La Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso si basa su una forte fiducia politica reciproca. Negli ultimi anni, il Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng, il Segretario Generale Tô Lâm e altri leader vietnamiti ed io ci siamo incontrati numerose volte, orientando il percorso per costruire una Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso. I nostri due Partiti e i nostri due Paesi hanno mantenuto un costante impegno ad alto livello. Meccanismi quali il comitato direttivo per la cooperazione bilaterale, il simposio teorico interpartitico, lo scambio di amicizia per la difesa delle frontiere e la conferenza sul controllo della criminalità tra i due ministeri della sicurezza pubblica funzionano senza intoppi.

Sono stati istituiti anche meccanismi ad alto livello, inclusi il comitato congiunto tra il Congresso Nazionale del Popolo Cinese e l’Assemblea Nazionale del Việt Nam. Il dialogo strategico “3+3” su diplomazia, difesa e sicurezza tra i nostri due Paesi ha avuto esito positivo.

La Cina e il Việt Nam condividono posizioni simili su molte questioni regionali e internazionali e hanno lavorato in stretta coordinazione su di esse.

La Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso si radica nella nostra proficua cooperazione. La Cina e il Việt Nam hanno attuato una collaborazione più stretta su catene produttive e logistiche in un contesto di ripresa economica globale rallentata.

La Cina è il più grande partner commerciale del Việt Nam da oltre 20 anni consecutivi, con un commercio bilaterale totale che ha superato i 260 miliardi di dollari nel 2024.

Sempre più prodotti agricoli vietnamiti di alta qualità, come il durian e il cocco, sono ora disponibili per i consumatori cinesi. Sono stati portati avanti in modo costante la connettività ferroviaria e il progetto di sviluppo di porti intelligenti. Pannelli solari, impianti per il recupero dell’energia dai rifiuti e altri progetti di energia pulita bilaterali hanno aumentato la fornitura elettrica in Việt Nam. La linea metropolitana Cát Linh-Hà Đông, costruita da un’azienda cinese, rende il trasporto pubblico ad Hà Nội più comodo. Contribuendo al successo reciproco e perseguendo lo sviluppo comune, la Cina e il Việt Nam hanno stabilito un esempio di solidarietà e cooperazione nel Sud Globale.

La nostra Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso è favorita da un ampio scambio di persone. Nel corso degli anni, abbiamo assistito a un costante aumento degli scambi tra i popoli cinese e vietnamita, che ha stretto progressivamente i loro legami. Nel 2024, i turisti cinesi hanno effettuato oltre 3,7 milioni di visite in Việt Nam.

Con il lancio ufficiale della zona di cooperazione turistica transfrontaliera della Cascata di Detian-Bản Giốc e l’apertura di varie rotte per viaggi su strada transfrontalieri, ora è possibile visitare i due Paesi in un solo giorno.

Le produzioni cinematografiche, televisive e i videogiochi cinesi sono sempre più popolari tra i giovani vietnamiti, e un numero crescente di vietnamiti sta imparando la lingua cinese. Molti brani musicali vietnamiti sono ora tra le prime tendenze sui social media cinesi, e molti ristoratori cinesi apprezzano il phở e altre prelibatezze vietnamite.

Oggi, cambiamenti epocali, storici e globali si stanno svolgendo come mai prima d’ora, e il mondo è entrato in una nuova era di trasformazioni turbolente.

Nonostante le correnti contrarie del crescente unilateralismo e del protezionismo, l’economia cinese ha registrato un’espansione del cinque per cento nel 2024, contribuendo per circa il 30% all’economia globale. Essa rimane un motore chiave dell’economia mondiale.

Il settore delle nuove energie, l’intelligenza artificiale e i film d’animazione cinesi sono stati al centro dell’attenzione globale. La Cina continuerà a offrire maggiori opportunità al mondo con il suo sistema di apertura di elevato standard e a contribuire allo sviluppo dei Paesi con un modello di sviluppo di alta qualità.

L’Asia rappresenta un nuovo livello di cooperazione e sviluppo globale. In questo nuovo inizio per la rinascita dell’intera regione, l’Asia affronta opportunità senza precedenti e sfide significative.

La Cina garantirà continuità e stabilità nella sua diplomazia di vicinato. Rimarremo fedeli ai principi di amicizia, sincerità, beneficio reciproco e inclusività. Continueremo a perseguire la politica di consolidamento dei legami di amicizia e partenariato con i nostri vicini e approfondiremo la cooperazione amichevole per avanzare verso la modernizzazione dell’Asia.

La Cina si impegna al massimo per costruire un grande Paese socialista moderno e per realizzare il rinvigorimento della nazione cinese attraverso la modernizzazione cinese. Il Việt Nam aprirà una nuova epoca di sviluppo nazionale in vista dei due obiettivi stabiliti per il centenario del Partito e del Paese.

La Cina dà sempre priorità elevata al Việt Nam nella sua diplomazia di vicinato. I nostri due Paesi dovrebbero intensificare gli sforzi su tutti i fronti per costruire la Comunità Việt Nam-Cina con un futuro condiviso e contribuire maggiormente alla pace, alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità in Asia e nel mondo intero.

— Dobbiamo approfondire la fiducia strategica reciproca e far progredire la causa socialista. Le due parti devono agire seguendo la guida dei leader. Il comitato direttivo per la cooperazione bilaterale tra il Việt Nam e la Cina dovrebbe coordinare le nostre interazioni in maniera più efficace per potenziare la cooperazione tra Partito, Governo, Forze Armate, Forze dell’Ordine e Sicurezza, affrontare insieme i rischi e le sfide esterne e tutelare la sicurezza politica. La Cina è pronta a intensificare gli scambi sulle pratiche di governance con il Việt Nam, a esplorare e ad arricchire insieme la teoria e le pratiche socialiste e a promuovere lo sviluppo costante della nostra causa socialista.

— Dobbiamo continuare a perseguire una cooperazione vincente e garantire maggiori benefici ai nostri popoli. Dobbiamo creare una maggiore sinergia tra le nostre strategie di sviluppo, attuare il piano di cooperazione tra i due governi per allineare l’iniziativa Belt and Road e la strategia dei Due Corridoi e un Cerchio Economico, e costruire ulteriori piattaforme di cooperazione economica e tecnologica. La Cina è pronta a potenziare la cooperazione con il Việt Nam sulle tre linee ferroviarie a scartamento standard nel nord del Việt Nam e sul porto intelligente. La Cina accoglie con favore una maggiore offerta di prodotti vietnamiti di qualità nel mercato cinese e incoraggia le imprese cinesi a investire e a fare affari in Việt Nam. I nostri due Paesi dovrebbero intensificare la collaborazione sulle catene industriali e logistiche e ampliare la cooperazione in settori emergenti, quali 5G, intelligenza artificiale e sviluppo verde, per creare maggiori benefici per i nostri popoli.

— Dobbiamo rafforzare gli scambi tra le persone e creare legami sempre più stretti. Quest’anno è l’Anno degli Scambi tra le Persone tra la Cina e il Việt Nam, e dobbiamo cogliere quest’opportunità per promuovere scambi di diverse forme. La Cina accoglie i visitatori vietnamiti e invita i turisti cinesi a visitare luoghi turistici in Việt Nam. I nostri due Paesi devono realizzare più attività che uniscano i nostri popoli, come incontri amichevoli tra giovani e eventi festivi nelle zone di confine. Dobbiamo sfruttare appieno le nostre risorse rivoluzionarie e narrare storie di amicizia che risuonino con i nostri popoli, in modo da tramandare la passione di amicizia tra il Việt Nam e la Cina di generazione in generazione.

— Dobbiamo potenziare la collaborazione multilaterale e promuovere la prosperità e la rinascita dell’Asia. Quest’anno segna l’80° anniversario della vittoria nella Guerra Popolare Cinese di Resistenza contro l’Aggressione Giapponese e della Guerra Antifascista Mondiale, nonché l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. I nostri due Paesi devono sostenere fermamente il sistema internazionale centrato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale. È importante che perseguiamo l’Iniziativa per lo Sviluppo Globale, l’Iniziativa per la Sicurezza Globale e l’Iniziativa per la Civiltà Globale. È altresì importante promuovere un mondo multipolare equo e ordinato e un’economia globalizzata che sia universalmente vantaggiosa e inclusiva. Dobbiamo lavorare insieme con il Sud Globale per difendere gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo. Le guerre commerciali e le guerre tariffarie non produrranno vincitori, e il protezionismo non ci condurrà da nessuna parte. I nostri due Paesi devono salvaguardare risolutamente il sistema commerciale multilaterale, catene di approvvigionamento industriale e globale stabili, e un ambiente internazionale aperto e collaborativo. Dobbiamo rafforzare il coordinamento in meccanismi quali la cooperazione in Asia orientale e la cooperazione Lancang-Mekong, in modo da garantire maggiore stabilità in un mondo in rapido cambiamento e da iniettare ulteriore energia positiva in esso.

— Dobbiamo gestire correttamente le divergenze e salvaguardare la pace e la stabilità nella nostra regione. La delimitazione dei nostri confini terrestri e nel Golfo di Beibu dimostra che, con visione, siamo pienamente capaci di risolvere adeguatamente le questioni marittime attraverso consultazioni e negoziazioni. Le due parti devono attuare la comune intesa raggiunta tra i leader dei due Partiti e dei due Paesi, sfruttare il meccanismo di negoziazione marittima per gestire correttamente le divergenze, ampliare la cooperazione marittima e creare le condizioni per una soluzione definitiva delle controversie. Dobbiamo attuare pienamente ed efficacemente la Dichiarazione sul Comportamento delle Parti nel Mar Cinese Meridionale, e promuovere attivamente i colloqui su un Codice di Condotta nel Mar Cinese Meridionale. Dobbiamo restare immuni a ogni interferenza, colmare le divergenze e ampliare i punti in comune, trasformando il Mar Cinese Meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione.

Partendo da questo nuovo punto di partenza nella storia, la Cina è pronta a collaborare con il Việt Nam per costruire sui successi del passato, scrivere un nuovo capitolo nella creazione della Comunità Cina-Việt Nam con un futuro condiviso e contribuire ulteriormente alla formazione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

