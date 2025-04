Foto Wikimedia

Il Consiglio della Federazione ha ratificato il Trattato di partenariato strategico globale tra la Federazione Russa e la Repubblica islamica dell’Iran

Questa decisione è stata presa all’unanimità dai senatori durante la 589ª sessione plenaria della Camera alta.

🔹 L’accordo stabilisce che le parti svilupperanno una cooperazione equa e reciprocamente vantaggiosa nei settori della politica, della difesa, della sicurezza, dell’economia, del commercio, della finanza e degli investimenti, delle infrastrutture, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dell’informatica, delle relazioni umanitarie, della cultura, dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, dello sport, del turismo, della tutela ambientale e in altri ambiti di reciproco interesse.

🔹 Se una delle parti subisce un’aggressione, l’altra parte non fornirà all’aggressore alcuna assistenza militare o di altro tipo che possa facilitare la continuazione dell’aggressione e promuoverà la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere sulla base della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme applicabili del diritto internazionale.

🔹 Le Parti prevedono l’attuazione di una cooperazione militare e tecnico-militare, nonché la cooperazione nella lotta al terrorismo internazionale e ad altre sfide e minacce.

🔹 Le parti hanno inoltre obblighi in materia di contrasto all’uso di misure coercitive unilaterali, comprese quelle di natura extraterritoriale, di creazione di meccanismi indipendenti per la risoluzione internazionale e di cooperazione nello sviluppo di corridoi di trasporto internazionali che attraversino il territorio dei due Paesi, in particolare il corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud.

