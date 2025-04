IL SINDACATO DELL’AUTO DEGLI USA DIFENDE I DAZI DI TRUMP

(c) Thomas Altfather Good

Kokomo è una città statunitense nell’Indiana, Windsor è in Ontario nel Canada, Toluca in Messico. Tutte e tre sono sedi di fabbriche Stellantis: 5.000 lavoratori a Kokomo costruiscono trasmissioni e motori; 4.500 a Windsor, i tre modelli Chrysler Pacifica, Voyager e Dodge Charger; 2.400 a Toluca i SUV Jeep Compass e Wagoneer elettrica. Tutti e 3 questi impianti sono stati messi in pausa produttiva, con i relativi licenziamenti (temporanei?), a seguito dell’incertezza normativa causata dai dazi sulle auto d’importazione imposti da Trump.

La maggior parte di questi lavoratori statunitensi non perderà immediatamente il salario per la protezione loro garantita dal contratto sindacale, a meno che la chiusure delle fabbriche messicane e canadesi siano prolungate (per il momento sono chiuse, per due settimane quella di Windsor e per tutto aprile quella di Toluca).

La vicenda mette in chiaro l’interconnessione delle produzioni auto, con fabbriche che lavorano per marchi statunitensi a nord e a sud del confine: una catena di approvvigionamento così integrata che i dazi auto imposti anche a Canada e Messico, sostengono gli esperti del settore e il Sindacato canadese, potrebbero destabilizzare l’intero settore auto nordamericano che finora operava come se i confini non esistessero. Si pensi che il solo motore del modello più venduto, il pick-up Ford F-150, è assemblato con pezzi che arrivano da 24 nazioni differenti.

Tale dispersione delle produzioni, e la contemporanea deindustrializzazione di storiche aree industriali degli Stati Uniti, era stata favorita dal North American Trade Agreement (NAFTA), l’accordo di libero scambio con Canada e Messico varato da Clinton nel 1993. All’epoca, lui affermò che il NAFTA avrebbe “creato entro il 1995 ulteriori 200.000 posti di lavoro ad alto salario relativi alle esportazioni verso il Messico”. Ciò non si è affatto avverato: già nel 2010 gli Stati Uniti avevano perso 682.900 posti di lavoro in favore di stabilimenti, soprattutto quelli messicani, dove i lavoratori erano e sono pagati notevolmente meno dei loro colleghi statunitensi e in cui contratti collettivi, se esistono, sono avvalorati da “sindacati gialli”. Ciò aveva anche favorito politiche di moderazione salariale negli impianti degli USA, ottenute col ricatto della delocalizzazione.

Il NAFTA era stato contestato dai Sindacati statunitensi e nell’ambito dell’apertura di una guerra commerciale con l’intero mondo da parte di Trump, per quanto riguarda l’auto, raccogliendo la semplificazione più dazi = più lavoro nel Paese, è condivisa oggi da molti lavoratori, che lo vivono come un paladino della lotta antiglobalizzazione.

Il 2 aprile, Trump ha varato un dazio del 25% sulle importazioni negli USA di veicoli assemblati altrove. E a fine di maggio, con modalità ancora da illustrare, la stessa tariffa si applicherebbe anche alle componenti dell’auto che vengono dall’estero.

Inoltre i dazi statunitensi del 25% sui veicoli di fabbricazione straniera sarebbero dimezzati per le autovetture prodotte con almeno il 50% di componenti di fabbricazione statunitense e sono stati emessi altri dazi, pure del 25%, sulle importazioni negli USA di acciaio e alluminio “stranieri”. Per cui ogni auto in transito alla frontiera, terrestre o marina, dovrebbe essere minuziosamente “sezionata” per verificare, in primis la provenienza, poi l’origine e la percentuale dei singoli componenti e anche la presenza di metalli tassati in entrata.

Di fronte a ciò, l’atteggiamento delle Big 3, le grandi imprese auto statunitensi (Ford, General Motors e Crysler-Stellantis). è differenziato: Stellantis è solo la prima che approfitta dell’occasione, evidentemente conosciuta prima della sua pubblicizzazione, per diminuire preventivamente i volumi di produzione, licenziando (temporaneamente?) centinaia di lavoratori. Il progetto potrebbe essere poi di automatizzare ulteriormente il lavoro e di trasferire sui prezzi di vendita delle auto l’incidenza dei nuovi dazi. Alcuni analisti prevedono che i prezzi delle nuove auto potrebbero così aumentare negli USA anche del 25%.

Ma la manovra verso i “vicini di casa” messicani e canadesi (che il Canada ha già replicato, minacciando anche tagli nell’approvvigionamento di acqua agli USA), non ha solo ripercussioni sull’auto: se già l’inflazione negli Stati Uniti era in ascesa e un sesto degli statunitensi “insicuro dal punto di vista dell’alimentazione quotidiana”, ora è prevedibile che aumentino ulteriormente frutta e verdura, gas e materiali di costruzione delle case (molte case fuori dalle città sono costruite in gran parte di legno, spesso importato dal Canada).

Trump pensa che questi dazi costringeranno i produttori statunitensi di auto a “tornare a casa”, posto che le aziende abbiano a disposizione ingenti immediate risorse e tempi lunghi per realizzare o per ampliare gli attuali stabilimenti nel Paese.

In questo contesto, entrambi i Sindacati che avevano visto negli ultimi anni un cambiamento di dirigenza basato sulle storiche tendenze interne che spingevano per una maggiore radicalità e democrazia interna, sono adesso, sull’argomento dei dazi, allineati con Trump. Nel luglio 2024, il presidente dei Teamsters, Sean O’Brien, aveva parlato alla Convention nazionale repubblicana affermando che “abbiamo bisogno di politiche commerciali che mettano l’America al primo posto”. E oggi il presidente di United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, si è congratulato con Trump “per aver fatto un passo avanti per porre fine al disastro del libero scambio che ha devastato le comunità della classe operaia per decenni”.

Quando poi sono emerse, da vari versanti, critiche ai dazi, e alcuni grandi altri Sindacati le hanno fatte, Fain non ha sostenuto il discorso che ci si sarebbe aspettato da un rappresentante della “sinistra sindacale”: quello dell’internazionalismo dei lavoratori e dell’inaccettabilità che essi siano messi in concorrenza tra loro come soldatini in una guerra dei dazi. Fain ha soprattutto enfatizzato che il disastro di borsa causato dall’improvvida manovra di Trump non riguarda i lavoratori poiché “il 60% degli americani non ha risparmi per la pensione”. Quindi, ha precisato “quando sento piangere per il mercato azionario, questa è solo Wall Street. Sono persone già ricche, mentre la maggior parte degli appartenenti alla classe lavoratrice sta cercando di sopravvivere giorno per giorno. Ed è infuriata che i nostri mezzi di sostentamento siano stati spogliati per decenni e nessuno si sia preso cura del problema”.

Tutto giusto. Ma nessun riferimento alle decisioni delle Big 3 dell’auto che, Stellantis per prima, aprono i licenziamenti, seppur definiti provvisori, in tutti i 3 Paesi del NAFTA. Il richiamo del comunicato stampa di UAW ai “diritti sindacali da garantire in tutto il mondo “con un forte National Labor Relations Board (l’Ente federale che si occupa dei diritti del Lavoro), un pensionamento dignitoso con prestazioni di sicurezza sociale protette, l’assistenza sanitaria per tutti i lavoratori e la dignità dentro e fuori dal lavoro” è in forte contraddizione con quello che negli USA sta accadendo adesso, nella decina di settimane della “nuova” amministrazione di Trump: massicci licenziamenti di lavoratori statali, ridimensionamento del ruolo di tutte le agenzie governative e anche del NLRB, oscene ulteriori agevolazioni fiscali per i ricchi che saranno realizzate con tagli alle, già risibili, coperture federali sanitarie e assistenziali, attacco al diritto di parola. Quest’ultima azione viene praticata dal governo con l’imprigionamento di almeno due degli organizzatori della lotta pro-palestinese presso la Columbia University e con l’allontanamento dall’ateneo di molti altri; tutti iscritti, in quanto lavoratori-studenti, soprattutto al sindacato UAW.

Fain, in un’intervista che gli chiedeva la ragione del suo appoggio ai dazi auto di Trump, citava la sua vita a Kokomo (un’isola di fabbriche di automobili in mezzo a un mare di campi agricoli nella parte settentrionale dello Stato, come la definisce la CNN) e, lui già elettricista presso Stellantis, ricordava i 17.000 posti di lavoro in GM, persi in quella piccola città a causa del NAFTA e precisava opportunamente che per ogni posto di lavoro nell’auto ce ne sono altri 7 nell’indotto, scomparsi anch’essi; che la deindustrializzazione ha procurato tassi di disoccupazione a due cifre ed effetti sociali, psicologici e politici devastanti, come la crescente ascesa della dipendenza da oppioidi, concentrata nelle ex città industriali. Ribadiva poi che negli Stati Uniti 90.000 impianti di produzione hanno lasciato il Paese e negli ultimi 20 anni, 65 stabilimenti delle Big 3 hanno chiuso. Tanto che UAW, che aveva 1,5 milioni di iscritti nel 1979, oggi ne ha solo più 390.000 di attivi, compresi 100.000 lavoratori-studenti.

Per cui, i dazi, concludeva Fain “non sono la soluzione totale. Ma uno strumento nella cassetta degli attrezzi per convincere queste aziende a fare la cosa giusta. E l’intento che c’è dietro di essi è quello di riportare posti di lavoro negli USA”.

Dietro queste parole di Fain c’è la considerazione che, contrariamente all’appoggio di quasi tutti (salvo i Teamsters) i grandi Sindacati degli USA alla candidata presidenziale Kamala Harris, oltre il 40% degli iscritti UAW ha votato per Trump. Inoltre c’è il fatto che la “scommessa” di UAW, a costo di rompere il fronte sindacale, di appoggiare Trump sui dazi auto (sugli altri Fain ha espresso perplessità) serve forse ad inserirsi nelle contraddizioni della coalizione MAGA (in cui Wall Street, gran parte dell’establishment politico repubblicano ed anche Elon Musk sono contrari ai dazi generalizzati).

Con l’appoggio ai dazi auto, però, UAW sottovaluta il loro impatto sugli operai statunitensi, come i 900 licenziati odierni degli stabilimenti di Warren e di Heights, vicino a Detroit, e delle fabbriche di Kokomo. E rompe nei fatti sia col Sindacato auto canadese, Unifor, che ha dichiarato che i dazi statunitensi danneggiano tutti i lavoratori auto del Nord America, sia col Sindacato nato con grande difficoltà in Messico in alcune fabbriche di proprietà statunitense. Entrambi questi sindacati erano speranzosi in una lotta comune per difendere gli attuali posti di lavoro; non quelli che, forse, tra anni, potrebbero crearsi in una logica nazionalistica, col pericolo che le imprese chiedano pure un premio per il “ritorno a casa” consistente in salari più bassi per compensare i costi più alti del “trasloco”. Si tenga conto che la produzione di auto sul territorio degli Stati Uniti è oggi assai diversificata: Tesla e Rivan producono le loro auto elettriche tutte negli USA, Ford il 77%, Honda il 65%, Stellantis il 57%, Subaru il 56%, Nissan e General Motors il 52%.

Negli ultimi giorni, Trump ha prefigurato una pausa nell’applicazione dei dazi sull’auto per permettere alle aziende automobilistiche di spostare negli Stati Uniti le produzioni attualmente svolte in Canada e Messico. Concretamente, ciò di cui si parla poco, intende favorire il dumping sociale che è da anni praticato proprio all’interno degli stessi Stati Uniti: le differenze di retribuzione tra i lavoratori statunitensi sindacalizzati coi contratti UAW delle Big 3 e quelli delle imprese stanziate, in genere nel Sud statunitense, che possono praticare condizioni di lavoro con salari e benefici minori di quelli europei, canadesi, coreani e giapponesi. Gli Stati del Sud, tutti amministrati da governatori repubblicani, si disputano (con ampi incentivi finanziari, esenzioni fiscali, costruzione di infrastrutture di supporto agli stabilimenti) la collocazione delle industrie. La BMW in South Carolina ne era stata un caso esemplare perché comportò un rosso di bilancio statale e il “conseguente” tagli dei servizi pubblici (in Stati, quelli del Sud degli USA, che hanno già drammatici picchi di povertà). E finisce poi talvolta con l’abbandono del territorio da parte delle industrie, finita la fase delle agevolazioni. Come afferma d’Eramo, “gli Stati Uniti, dove la perdita di impianti verso le maquilladoras (stabilimenti di assemblaggio) messicane ha ridimensionato le città fabbrica dei Grandi Laghi, ora con l’industrializzazione del Sud stanno alla Germania come il Messico sta agli Stati Uniti”.

La lotta contro la globalizzazione tossica caratterizzata dalla riduzione dei diritti e dalla creazione di salari da fame, con disparità normative e salariali che ricattano i lavoratori di tutto il mondo con la minaccia e/o la pratica del trasferimento delle produzioni, è senz’altro uno degli obiettivi di un’impellente lotta unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori a carattere internazionale che riproponga la possibilità di una società egualitaria. Rinchiudersi in un nazionalismo egoistico, se inizialmente potrebbe recuperare negli USA il consenso di qualche lavoratore che ha visto Trump come il suo miglior difensore, finirebbe per accettare, se non incentivare, nel mondo del lavoro la divisione da sempre voluta dal padronato.

