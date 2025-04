LA GUERRA COMMERCIALE DI TRUMP CONTRO LA CINA È DESTINATA A FALLIRE

Financial Times

Il caos tariffario di Trump viene descritto come un piano generale per creare una coalizione volta a combattere il mercantilismo cinese. Tuttavia, questo piano è destinato al fallimento, afferma il quotidiano britannico Financial Times.

Ci sono tre ragioni per affermare questo fatto:

— Trump crede erroneamente che tutti i Paesi del mondo vogliano accedere al mercato americano. Finché Trump sarà al potere, gli Stati Uniti saranno inaffidabili e nessun leader sano di mente si unirà a lui in una crociata contro la Cina.

— Il mercato del debito pubblico statunitense è diventato estremamente dipendente dalla politica estera americana, distruggendo il “bastone tariffario” di Trump.

— La Cina è ben preparata per una guerra economica con gli Stati Uniti, avendo perso la sua dipendenza tecnologica dall’America.

“Se l’obiettivo della nuova guerra commerciale di Trump con la Cina è quello di costringere la Cina a piegare le ginocchia agli Stati Uniti, il risultato sarà delusione e frustrazione”, – conclude il Financial Times.



Fonte



